Phát sốt: Hành tinh "sinh đôi" của Trái đất, chứa đầy đá quý hồng ngọc

Hành tinh mới phát hiện là một "siêu Trái đất", được đặt tên là HD219134 b, nằm cách chúng ta 21 năm ánh sáng. Một năm trong chu kỳ thiên văn của nó chỉ bằng ba ngày trên hành tinh của chúng ta. Đây là một hành tinh có kích thước gấp 5 lần Trái đất. Các nhà khoa học cho biết có khả năng HD219134 b không có cấu tạo lõi sắt khổng lồ nhưng dồi dào canxi và nhôm nên sở hữu lượng lớn đá quý. Nhờ sở hữu lượng lớn đá quý nên hành tinh này trông lấp lánh như một viên đá hồng ngọc và ngọc bích. Theo các nhà khoa học, HD219134 b có thể thuộc một "lớp hành tinh kỳ lạ" mới. Những hành tinh có cấu trúc giống như Trái đất được hình thành từ các vật thể rắn còn sót lại sau khi đĩa khí chứa các tiền tố tạo thành hành tinh bị khuếch tán. Các khối cơ bản này ngưng tụ bên ngoài các tinh vân khi đĩa khí lạnh đi. Thông thường những khối này được tạo ra trong các vùng có nhiều những nguyên tố cần thiết để hình thành đá như Mg, Si và Fe. Vì vậy, các hành tinh thường có lõi rắn giống Trái đất. Tuy nhiên, cũng có những vùng gần các ngôi sao thì nóng hơn. Quá trình này có thể tạo ra một loại hành tinh hoàn toàn mới, trong đó canxi, nhôm, magiê và silicon là thành phần chính nhưng hầu như không có sắt. Trước đó, các nhà thiên văn học đã phát hiện thấy một hành tinh mới lấp lánh giống như một viên kim cương trên bầu trời là 55 Cancri e. Có bán kính lớn gấp 2 lần Trái đất và có trọng lượng gấp 8 lần hành tinh của chúng ta. Các nhà khoa học nghĩ rằng bề mặt của hành tinh 55 Cancri e được bao phủ bởi kim cương và than chì. Ước tính rằng 1/3 khối lượng của hành tinh 55 Cancri e – gấp 3 lần khối lượng của Trái đất – có thể là kim cương. Hành tinh này có quỹ đạo quay quanh ngôi sao mẹ rất ngắn chỉ 18 giờ/vòng, trong khi, quỹ đạo của Trái đất quanh Mặt trời là 365 ngày. 55 Cancri e quay quanh một ngôi sao giống với Mặt trời thuộc chòm sao Cancer. Hành tinh này cách Trái đất khoảng 40 năm ánh sáng, nên nó có thể được quan sát bằng mắt thường từ hành tinh của chúng ta. Đây là lần đầu tiên các nhà thiên văn học xác định một hành tinh kim cương quay quanh một ngôi sao giống Mặt trời. Nhưng với nhiệt độ cực nóng lên tới 2.148 độ C, các nhà nghiên cứu cho rằng sự sống không thể tồn tại trên hành tinh 55 Cancri e. Các nhà nghiên cứu cho rằng hành tinh 55 Cancri e không hề có nước và dường như được cấu tạo chủ yếu từ carbon như than chì và kim cương, sắt, silic cacbua và có thể là một số chất slicat. Cấu tạo này hoàn toàn khác với Trái đất với lõi giàu ôxy và cực kỳ hiếm carbon. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

