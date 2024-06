Phát khiếp với loài rùa có hình thù xấu xí nhất thế giới

Được tìm thấy ở lưu vực sông Amazon và hệ thống sông ở phía Đông Guianas, khu vực Nam Mỹ, rùa mata mata (Chelus fimbriata) là một loài rùa có vẻ ngoài trông như một sinh vật đến từ phim khoa học viễn tưởng. Ảnh: ET. Là một loài rùa lớn, các cá thể rùa mata mata trưởng thành có thể dài đến hơn 1 mét, trọng lượng trên 20 kg. Mai của loài rùa này hình thuôn dài, màu nâu hoặc đen, có ba dãy gờ nổi tương tự rùa cá sấu. Ảnh: J. Patrick Fischer. Đầu rùa mata mata dẹt, hình tam giác, có nhiều nốt sần và vạt da, cùng một "gai" trên cái mõm dài hình ống. Ba sợi râu xuất hiện ở cằm và bốn sợi râu bổ sung ở hàm trên. Ảnh: Heritage Daily. Tấm yếm của rùa mata mata được nhỏ, thu hẹp, không có bản lề, rút ngắn về phía trước và khía sâu ở phía sau với những khớp nối hẹp. Ảnh: Biolib.cz. Diện mạo kỳ dị của rùa mata mata là kết quả của qua trình tiến hóa lâu dài, giúp chúng có khả năng ngụy trang ưu việt với cái mai giống vỏ cây, cái đầu giống lá rụng khi nhìn từ trên xuống. Ảnh: Honolulu Zoo. Trong tự nhiên, loài rùa này sinh sống ở các dòng suối chảy chậm, vũng nước đọng và đầm lầy. Chúng thích đứng ở vùng nước nông, nơi cái mõm có thể chạm tới bề mặt nước để thở. Ảnh: Honolulu Zoo. Rùa mata mata dành phần lớn thời gian trong ngày bất động, hòa mình vào thảm thực vật xung quanh để chờ cơ hội kiếm ăn. Ảnh: Everywhere Wild. Khi những con cá có kích cỡ phù hợp đến gần, rùa sẽ nhô đầu ra và há miệng rộng hết mức có thể, tạo ra môi trường chân không áp suất thấp để hút con mồi vào miệng. Ảnh: Reptiles4all. Khi con rùa ngậm miệng lại, nước từ từ chảy ra và con cá bị nuốt trọn. Do cấu trúc miệng đặc biệt mà rùa mata mata chỉ có thể nuốt chửng con mồi chứ không thể nhai. Ảnh: iNaturalist. Ngoài cá, rùa mata mata cũng ăn động vật không xương sống sống dưới nước (giun, trai, giáp xác, côn trùng...) và trong một số trường hợp hiếm hơn chúng xơi cả chim nhỏ, ếch nhái hoặc động vật có vú nhỏ rơi xuống nước. Ảnh: Joel Sartore. Về mặt sinh sản, rùa mata mata từ tháng 10 đến tháng 12. Khoảng 12 đến 28 trứng được đẻ trong một ổ trứng. Mỗi quả trứng có hình cầu, đường kính khoảng 35 mm. Ảnh: Treehugger. Trên thị trường buôn bán vật nuôi, do hình thù ấn tượng, rùa Mata mata được nhiều người tìm mua với giá rất cao do. Chúng được cho là khá dễ nuôi, không đòi hòi diện tích bể nuôi lớn do bản tính ít hoạt động của mình. Ảnh: Earthly Mission. Trên phương diện bảo tồn, rùa mata mata được liệt vào Phụ lục II Công ước CITES, bao gồm những loài không bị đe dọa tuyệt chủng nhưng việc buôn bán các mẫu vật của những loài này phải được kiểm soát để tránh cho chúng khỏi tình trạng bị đe doạ tuyệt chủng. Ảnh: Mary Youngs / Flickr. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

