Phát hiện "thủ phạm" khiến sao Kim đột nhiên chết ngạt, không sự sống

Sao Kim còn được gọi là người "anh em sinh đôi" của Trái đất bởi cả 2 hành tinh này đều tương đồng với nhau về kích cỡ, khối lượng và thành phần cấu tạo. Nó cũng đã từng có những điều kiện để phát triển sự sống như Trái đất nhưng lại biến thành một địa ngục như ngày này nguyên nhân có thể do các đợt phun trào núi lửa lớn. Một nghiên cứu cho thấy, về tổng thể, những vụ phun trào núi lửa có thể dẫn đến hiệu ứng nhà kính và nhiệt độ tăng lên một cách thảm khốc. Sao Kim không may mắn như Trái đất, nó không tránh được việc biến thành một "địa ngục thiêu đốt". Những sự kiện phun trào núi lửa xảy ra trong quá khứ đã đánh dấu lịch sử của Trái đất. Sức mạnh của nó còn hơn cả những va chạm của các tiểu hành tinh, vốn gây ra hàng loạt vụ đại tuyệt chủng. Các lò magma lớn được tìm thấy trên Trái đất là chứng tích của những đợt phun trào núi lửa dữ dội, dẫn đến sự phong hóa của các cao nguyên bazan dày và kéo dài hàng triệu năm. Các nhà khoa học đã đưa ra giả thiết về những đợt phun trào này là nguyên nhân tạm thời đối với những thay đổi đáng kể về khí hậu và môi trường sống trên Trái đất. Việc phát thải một lượng lớn khí nhà kính sẽ làm tăng nhiệt độ và làm thay đổi thành phần hóa học trong các đại dương. Những đổi thay này có thể góp phần lớn vào sự tuyệt chủng hàng loạt mà sự sống trên cạn đã trải qua. Theo các nhà khoa học, sự phun trào đồng thời của một số lò magma lớn sẽ có khả năng hủy diệt một hành tinh, bằng cách tạo ra một vòng luẩn quẩn không thể đảo ngược. Giả thuyết này có thể giải thích tình trạng hiện tại của sao Kim. Việc sản sinh ra lượng lớn khí nhà kính do một số vụ phun trào xảy ra đồng thời đã làm tăng nhiệt độ của hành tinh này dẫn đến sự bốc hơi của các đại dương. Điều này dẫn đến sự bổ sung hơi nước này vào khí quyển làm tăng thêm hiệu ứng nhà kính vốn đã bị ảnh hưởng từ núi lửa, đẩy hành tinh vào một chu kỳ địa ngục nóng lên, cho đến khi nước lỏng biến mất hoàn toàn. Các nhà khoa học gọi đây là cái chết từ từ bởi ngạt thở của một hành tinh. Nhưng qua nghiên cứu, nếu một lò magma lớn duy nhất có khả năng làm thay đổi khí hậu, tác động của nó là không đủ để khiến Trái đất không thể phục hồi. Bằng chứng là hành tinh của chúng ta luôn tự chữa lành, mang lại một hệ thống khí hậu ổn định thuận lợi cho sự sống. Vì vậy, Trái đất chỉ thoát khỏi số phận thảm khốc này trong gang tấc. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

