Phát hiện “quái vật” bay tự do trong không gian, vừa đi vừa “sinh con"

Theo các nhà khoa học vệt sáng mới ra đời này dài tận 200.000 năm ánh sáng. Bức ảnh về vệt sáng bất thường này được quan sát trong dữ liệu của kính viễn vọng Hubble (NASA). Vệt sáng mới ra đời, chứa đầy những ngôi sao non trẻ màu xanh nóng bỏng. Đi sâu vào nghiên cứu, các chuyên gia đã tìm ra nguyên nhân tại sao lại có hiện tượng bất thường này xảy ra. Nó bắt nguồn từ cuộc "tranh đấu" giữa 3 lỗ đen " quái vật". Chúng là những lỗ đen siêu khối gặp nhau trong một vụ sáp nhập thiên hà. Trong lúc "vật lộn" một lỗ đen đã bị đánh bật với một tốc độ kinh hoàng ra khỏi thiên hà chủ, "bay" tự do trong không gian. Trên đường bay của mình, lỗ đen "quái vật" này đã gây náo loạn giữa các vì sao, giúp kích thích sự hình thành sao. Kết quả là tạo ra những "đứa con" là những ngôi sao non trẻ. Các ngôi sao này tạo thành một vệt sáng dài tận 200.000 năm ánh sáng. Kính viễn vọng không gian Hubble là một kính viễn vọng không gian đang hoạt động của NASA. Hubble không phải là kính viễn vọng không gian đầu tiên trên thế giới nhưng nó là kính viễn vọng lớn và mạnh nhất từng được phóng thời đó. Kính Hubble mang tên của nhà thiên văn học Mỹ Edwin Powell Hubble (1889-1953). >>>Xem thêm video: Chiêm ngưỡng những bức ảnh ấn tượng về vũ trụ trong năm 2022. Nguồn: Kienthucnet.

Theo các nhà khoa học vệt sáng mới ra đời này dài tận 200.000 năm ánh sáng. Bức ảnh về vệt sáng bất thường này được quan sát trong dữ liệu của kính viễn vọng Hubble (NASA). Vệt sáng mới ra đời, chứa đầy những ngôi sao non trẻ màu xanh nóng bỏng. Đi sâu vào nghiên cứu, các chuyên gia đã tìm ra nguyên nhân tại sao lại có hiện tượng bất thường này xảy ra. Nó bắt nguồn từ cuộc "tranh đấu" giữa 3 lỗ đen " quái vật". Chúng là những lỗ đen siêu khối gặp nhau trong một vụ sáp nhập thiên hà. Trong lúc "vật lộn" một lỗ đen đã bị đánh bật với một tốc độ kinh hoàng ra khỏi thiên hà chủ, "bay" tự do trong không gian. Trên đường bay của mình, lỗ đen "quái vật" này đã gây náo loạn giữa các vì sao, giúp kích thích sự hình thành sao. Kết quả là tạo ra những "đứa con" là những ngôi sao non trẻ. Các ngôi sao này tạo thành một vệt sáng dài tận 200.000 năm ánh sáng. Kính viễn vọng không gian Hubble là một kính viễn vọng không gian đang hoạt động của NASA. Hubble không phải là kính viễn vọng không gian đầu tiên trên thế giới nhưng nó là kính viễn vọng lớn và mạnh nhất từng được phóng thời đó. Kính Hubble mang tên của nhà thiên văn học Mỹ Edwin Powell Hubble (1889-1953). >>>Xem thêm video: Chiêm ngưỡng những bức ảnh ấn tượng về vũ trụ trong năm 2022. Nguồn: Kienthucnet.