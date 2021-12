Phát hiện nước trên bề mặt sao Hỏa: Dấu hiệu của sự sống?

Khi đang thăm dò tại hệ thống các hẻm núi Grand Canyon, tàu ExoMars của ESA đã phát hiện ra vùng nước chỉ cách bề mặt Valles Mariners chưa đầy 1 mét. Khu vực chứa nhiều nước có diện tích tương đương đất nước Hà Lan và nằm chồng lên các thung lũng sâu của Candor Chaos. Đây là một phần của hệ thống hẻm núi mà các nhà khoa học cho rằng đầy hứa hẹn trong công cuộc săn tìm nước trên sao Hỏa. Theo Alexey Malakhov đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Nga, một tác giả của nghiên cứu, một phần trung tâm của Valles Marineris chứa nhiều nước, vượt ngoài mong đợi của các nhà khoa học. Điều này rất giống các vùng đóng băng vĩnh cửu trên Trái Đất, băng nước tồn tại vĩnh viễn dưới lớp đất khô vì nhiệt độ thấp liên tục. Nhóm nghiên cứu đã phân tích các quan sát FREND từ tháng 5/2018 đến tháng 2/2021, lập bản đồ hàm lượng hydro trong đất của sao Hỏa. FREND tiết lộ một khu vực có lượng hydro lớn bất thường trong hệ thống hẻm núi khổng lồ Valles Marineris. Các nhà khoa học đặt giả thiết, hydro mà họ thấy được liên kết thành các phân tử nước, thì có tới 40% vật chất gần bề mặt trong khu vực này là nước và nhiều khả năng tồn tại ở dạng băng. Trước đây đã có nhiều nghiên cứu cho thấy bằng chứng về nước trên sao Hỏa, nhưng chỉ quan sát thấy dưới dạng băng sâu trong lòng đất. Tuy nhiên, khám phá gần đây là một trong những phát hiện đầu tiên tìm kiếm nước gần bề mặt hành tinh này. Phát hiện có sự tồn tại của nước trên Sao Hỏa sẽ mở ra hi vọng tồn tại sự sống - cụ thể là những điều kiện tự nhiên phù hợp cho vi khuẩn phát triển. Bằng chứng đầu tiên về nước trên sao Hỏa do Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA công bố vào năm 2006. Đó là hình ảnh cho thấy sự hiện diện của nước ở hai miệng núi lửa Terra Sirenum và Centauri Montes. Vào ngày 31/7/2008, tàu đổ bộ sao Hỏa Phoenix của NASA đã xác nhận sự hiện diện của băng nước trên sao Hỏa, chứa các thành phần tương tự như nước trên Trái Đất. Vào năm 2015, NASA công bố tìm thấy nước ở dạng lỏng trên Sao Hỏa. Theo báo cáo của NASA, những vệt nước này chỉ xuất hiện khi nhiệt độ bề mặt Sao Hỏa vượt qua ngưỡng âm 23 độ C. Ở nhiệt độ này nước vẫn ở dạng lỏng do sự xuất hiện của các loại muối đã hạ điểm đóng băng của nước xuống thấp hơn 0 độ C. Do đó, nước trên Sao Hỏa mặn hơn so với Trái đất. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

