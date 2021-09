Phát hiện nơi trú ẩn trên sao Hỏa, con người tha hồ đổ bộ?

Sao Hỏa có bầu khí quyển mỏng hơn nhiều so với Trái đất và không có lá chắn từ trường toàn cầu, vì vậy con người trên bề mặt hành tinh Đỏ có nguy cơ tiếp xúc với bức xạ mặt trời và vũ trụ. Đối với con người, bức xạ là một mối nguy hiểm chết người. Tuy nhiên, nghiên cứu mới sử dụng dữ liệu từ Phòng thí nghiệm Khoa học sao Hỏa (MSL) Curiosity đã khám phá ra một số nơi có thể trú ẩn khỏi bức xạ. Khi MSL Curiosity hạ cánh trên bề mặt sao Hỏa vào năm 2012, nó đã mang trong theo một thiết bị gọi là Máy dò Đánh giá Bức xạ (RAD), giúp phát hiện, đo bức xạ có hại trên sao Hỏa phát ra từ Mặt trời và các nguồn khác. RAD cũng có thể đánh giá mối nguy hiểm mà bức xạ gây ra đối với bất kỳ sự sống vi sinh vật nào có thể tồn tại trên sao Hỏa. Nó có kích thước bằng một chiếc máy nướng bánh mì và nằm kín đáo trên bề mặt trên cùng của Curiosity. Một trong những vùng MSL được nghiên cứu với RAD là vùng Murray Buttes. Vùng Murray Buttes nằm trên đỉnh núi Sharp thấp hơn trong miệng núi lửa Gale. Dữ liệu RAD cho thấy khi ở gần vùng Murray Buttes, liều bức xạ giảm khoảng 5%. Nhóm nghiên cứu cũng xây dựng một bản đồ tầm nhìn bầu trời, cho thấy 19% bầu trời bị che khuất khi người lái máy bay ở cạnh vùng Murray Buttes. Khi lái xe qua khu vực Murray Buttes, Curiosity không bị cản trở lên bầu trời do đặc điểm địa hình. Vì vậy, nhóm đã xây dựng chế độ xem toàn cảnh bầu trời từ mức trung bình được thực hiện trong vài tháng trước đó để so sánh với dữ liệu thu thập được. RAD đã chỉ ra rằng vùng Murray Buttes có thể tạo ra sự gia tăng bức xạ phản xạ thứ cấp. Đó là một trong những điều phức tạp trong việc tìm hiểu bức xạ trên sao Hỏa. Bức xạ trên bề mặt sao Hỏa không nhất quán, nhưng dao động. Nghiên cứu này giúp vẽ nên một bức tranh toàn cảnh hơn về môi trường bức xạ trên sao Hỏa. Nơi trú ẩn là nhu cầu chính của các nhà thám hiểm trên sao Hỏa và nếu có thể đạt được lợi thế bằng cách sử dụng các đặc điểm địa hình hiện có để bảo vệ, thì những tính năng đó sẽ phù hợp với các sứ mệnh trong tương lai. Con người rất dễ bị nhiễm bức xạ. Một khi tiếp xúc, bức xạ sẽ gây ra các tình trạng nghiêm trọng có thể dẫn đến bệnh tật lâu dài hoặc thậm chí tử vong. Không có cơ chế sinh học hay cơ chế tự nhiên nào để những người thám hiểm có thể tự che chắn mình khỏi bức xạ chết người. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đang cố gắng phát triển bất kỳ loại công nghệ nào có thể sử dụng để bảo vệ cuộc sống của con người trong không gian khỏi bức xạ. Bất kỳ sứ mệnh nào tới sao Hỏa có sự tham gia của con người sẽ cần nhiều lớp và nhiều lớp dự phòng. Những nơi trú ẩn tự nhiên có thể là lời giải cho bài toán khó này. Mời các bạn xem video: Nasa chuẩn bị công bố bằng chứng sự sống trên Sao hỏa. Nguồn: VTC.

