Phát hiện nhiều bức ảnh kỳ lạ khi chụp bằng phần mềm Google Earth

Các nhà khoa học đã phát hiện những hình vẽ khổng lồ trên mặt đất tại Kazakhstan có niên đại hơn 2.000 năm. Nhiều hình có dạng của biểu tượng Swastika, hình chữ Vạn. Luzon là hòn đảo lớn nhất Philippines. Trên đảo này có một hồ nước có tên là Taal. Trong hồ nước này nổi lên một hòn đảo do núi lửa tạo ra gọi là "Đảo Núi lửa". Bên trong miệng núi lửa này có một hồ nước nữa, và trên mặt hồ nước này nổi lên một hòn đảo. Những "bánh xe" bằng đá được tìm thấy trên ốc đảo Azraq của Jordan ở Trung Đông, có niên đại khoảng 8.500 năm, cổ xưa hơn những hình vẽ nổi tiếng tại Nazca của Peru, Nam Mỹ. Một "bánh xe" khác nữa đã được tìm thấy cũng tại Trung Đông, lần này trông giống như một điểm hồng tâm trên một tấm bia, và ngạc nhiên hơn, chung quanh hình vẽ này có đến ba hình tam giác đều nhắm thẳng vào hồng tâm của tấm bia kia. Google Earth đã phát hiện ra nhiều bí ẩn lạ thường tại Ai Cập. Những đường nét của "kim tự tháp" này là nhân tạo hay do con người "vẽ" ra? Một "kim tự tháp"? Hay chỉ là những mảng kiến tạo địa chất mà Google Earth chụp được? Một hòn đảo bí ẩn được đặt tên là "Đảo Cát" (Sandy Island) xuất hiện trên bản đồ tại khu vực tây bắc quần đảo Tân Caledonia (Nouvelle-Calédonie), lãnh thổ hải ngoại của Pháp trên Thái Bình Dương. Nhưng khi các nhà khoa học đến vị trí của đảo theo tọa độ ghi trên bản đồ thì thấy nơi đây chỉ toàn là… mặt nước biển! Nhìn từ không trung, đây là một ngôi sao năm cánh nằm gọn trong một vòng tròn có đường kính 366 mét tại khu vực phía bắc Kazakhstan. Quả thật đây là một khu rừng cây bên bờ hồ Tobol. Từ năm 1954 đến thập niên 1970, đã có hàng ngàn tên lửa siêu thanh được phóng lên từ hơn 300 căn cứ nằm rải rác khắp khu vực Bắc Mỹ. Nhưng từ khi tên lửa đạn đạo ra đời, những bệ phóng này không còn sử dụng nữa, như trong hình là căn cứ "Oahu Defense Area" tại Hawaii. Đây là tác phẩm nghệ thuật do Danae Stratou, Alexandra Stratou và Stella Constantinides tạo ra tại phía đông sa mạc Sahara thuộc Ai Cập, trải dài trên 100.000 m2 và được đặt tên là "Desert Breath". Cuộc nội chiến tại Syria gây tổn thất nhân mạng to lớn và cả những khu vực khảo cổ. Các vệ tinh đã ghi lại hình ảnh những vùng đất bị tàn phá hoang tàn như khung cảnh trên mặt trăng. Bên trong TP Sadr tại Iraq có hồ nước mặn Urmia mà vệ tinh chụp được khi mặt nước hồ trở nên đỏ tươi do nồng độ muối tăng cao cộng với mực nước giảm xuống tạo điều kiện cho vi khuẩn halobacteriaceae và tảo dunaliella phát triển mạnh. Bức ảnh này ghi lại hòn đảo lớn nhất nằm bên trong một hồ nước trên một hòn đảo trong một hồ nước trên một hòn đảo, tại Canada, và có diện tích không dưới 20.000 m2. Căn cứ không quân David Monthan tại TP Tucson, bang Arizona (Mỹ) là nơi "chôn cất" tất cả các máy bay quân sự của Mỹ. Tỉ phú Hamad ben Hamdan al Nahyan và thành viên hoàng gia Adu Dhabi đã cho khắc tên mình lên cát trắng trên đảo Al Futaisi thuộc sở hữu của mình trong Vịnh Ba Tư. Những chữ cái này to đến nỗi thiên nhiên không xóa đi được và thậm chí chúng còn trở thành những con kênh nhân tạo hút nước triều dâng lên trong vịnh. Toàn bộ khối kiến trúc hoa văn bí ẩn này trong sa mạc Gobi tại Mông Cổ có chiều dài 1,8 km và rộng 1 km. Đây có thể là một căn cứ quân sự mật với những khối nhà được sử dụng vào nhiều công năng khác nhau như khu thử vũ khí, radar hoặc thậm chí là những khu thử nghiệm các vệ tinh do thám. Đây là một logo KFC của tập đoàn thức ăn nhanh gà rán Kentucky có diện tích 87.500 m² trong một khu vực hẻo lánh của sa mạc Neveda tại Mỹ.

