Phát hiện lỗ đạn trên hộp sọ tiền sử, chuyên gia cũng "bó tay"

Khoảng 1 thế kỷ trước một thợ mỏ người Thụy Sĩ đang đào quặng kim loại trong các hang động đá vôi ở Kabwe, Zambia thì vô tình tìm thấy một hộp sọ thời tiền sử có niên đại từ 125.000 đến 300.000 năm. Đây được xem là hóa thạch đầu tiên được phát hiện ở châu Phi với các đặc điểm của người Homo sapiens. Tuy nhiên nó lại có một đặc điểm vô cùng kỳ lạ khiến giới khoa học bối rối. Nó thu hút sự quan tâm của cả thế giới không phải vì nguồn gốc mà vì chiếc lỗ nhỏ, tròn một cách hoàn hảo ở phía bên trái của hộp sọ và một tấm xương đỉnh sọ bị vỡ ở phía đối diện. Các nhà khoa học pháp y tuyên bố, chiếc lỗ này chỉ có thể được tạo ra bởi một viên đạn được bắn ở vận tốc cực cao. Đường đạn đi từ phía bên trái, xuyên qua hộp sọ với một lực mạnh đến nỗi nó làm vỡ hoàn toàn phía hộp sọ bên phải. Bí ẩn về lỗ thủng tròn nhỏ trên hộp sọ Kabwe càng khiến các nhà khoa học hoang mang và bối rối khi phát hiện thêm một hộp sọ cổ đại với các đặc điểm giống hệt hộp sọ của người Homo sapiens. Theo đó, cách Kabwe, Zambia hàng nghìn km, dọc theo sông Lena ở Nga, một hộp sọ cổ khác cũng được phát hiện với cùng một lỗ thủng tròn nhỏ hoàn hảo. Hộp sọ ở Nga thuộc về một loài bò rừng châu Âu sống cách đây từ 2 triệu đến 4.000 năm và hiện đã tuyệt chủng. Giống như hộp sọ Kabwe, lỗ tròn nhỏ trên hộp sọ bò rừng cũng không có các vết nứt xuyên tâm do mũi tên hoặc mũi giáo gây ra. Nhiều giả thiết cho rằng, lỗ thủng trên hộp sọ Kabwe có thể do một mũi giáo hoặc lao được phóng ở tốc độ cao gây ra, nhưng các cuộc điều tra đã chứng minh điều này là không thể. Vì không có vết nứt hoặc vân xuyên tâm trên hộp sọ Kabwe nên người ta thống nhất kết luận rằng vũ khí được sử dụng để gây ra lỗ tròn hoàn hảo như vậy phải có vận tốc lớn hơn nhiều so với mũi tên hoặc ngọn giáo. David Hatcher Childress, một chuyên gia pháp y người Đức thậm chí còn đưa ra một kết luận khẳng định chắc nịch rằng, tổn thương sọ não của người đàn ông thời tiền sử không thể do bất cứ thứ gì gây ra ngoài một viên đạn! Điều này đã làm dấy lên những lập luận mang tính chất khó tin hơn như: Hộp sọ cổ đại bị bắn vào thời cổ đại bởi một nền văn minh sở hữu công nghệ tiên tiến vượt trội. Hay đã từng tồn tại một loài người cổ đại sở hữu công nghệ cực cao, cực tiên tiến đến mức họ cũng từng tạo ra súng đạn trước khi biến mất vĩnh viễn?

