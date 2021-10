Phát hiện kinh ngạc bản vẽ "hồn ma" cổ nhất thế giới

Một phiến đất sét Babylon cổ đại đã bị lãng quên trong hầm của bảo tàng Anh Quốc. Theo tiến sĩ Irving Finkel, người phụ trách bộ phận Trung Đông ở Bảo tàng Anh Quốc, đây là một vật thể vô cùng giá trị. Tiến sĩ Finkel cho biết, phiến đất sét là một phần trong bảng hướng dẫn của một thầy tế trừ tà, mang ý nghĩa giải thoát khỏi một hồn ma bám theo. Mặt sau của phiến đất sét có ghi rõ hướng dẫn mở rộng để đối phó với tình huống đó. Hình ảnh vừa được phát hiện trên phiến đất sét là một hồn ma nam giới đang đi với hai cánh tay dang ra, cổ tay bị trói bởi sợi dây do một phụ nữ giữ. "Đó là một hồn ma nam giới, cao, gần, râu ria lởm chởm và lởn vởn trong nhà làm mọi người lo lắng. Thứ hồn ma này cần là một người tình"" - tiến sĩ Finkel cho biết. Được biết, phiến đất sét kỳ lạ đã có niên đại 3.500 năm, thuộc về những người Babylon huyền thoại. Từ thế kỷ thứ 19 cho đến nay, phiến đất sét đã nằm yên dưới tầng hầm của Bảo tàng Anh Quốc. Nó vẫn được coi là một cổ vật quý bởi niên đại và các văn tự cổ, nhưng không ai nghĩ nó giá trị đến thế vì... không thấy được hồn ma. Hình khắc hồn ma và người tình rất mờ nhạt, hầu như không thấy gì nếu nhìn trực diện. Chỉ khi nào nghiêng phiến đất sét dưới ánh sáng và nhìn một cách tập trung, hồn ma và người tình mới "hiện hình" nên đến giờ nó mới được phát hiện. Tấm bảng này vẫn chưa được bảo tàng trưng bày nhưng Finkel hy vọng điều này có thể thay đổi. "Tôi muốn mọi người biết về nền văn hóa này", ông cho hay. Babylon là một thành trì - quốc gia của Lưỡng Hà cổ đại. Các di tích của thành quốc này được phát hiện ngày nay nằm ở Al Hillah, tỉnh Babil, Iraq, khoảng 85 km (55 dặm) về phía Nam thủ đô Baghdad. Từ xưa người Babylon thời cổ đã dùng những tấm đất sét để ghi lại những kiến thức trong cuộc sống. Hiện những tấm bảng đất sét thời Babylon được bảo quản tại Bảo tàng nước Anh ở London. Trước đây, các nhà khoa học đã tìm thấy miếng đất sét của người Babylon chứa những hình học phức tạp để tính toán quỹ đạo của Sao Mộc. Những tính toán này đã dự đoán được chuyển động của hành tinh này so với các hành tinh khác và so với các ngôi sao xa xôi. Ở Babylon, khoảng giữa năm 350 và 50 trước Công nguyên, các học giả, hoặc có thể một người náo đó rất thông minh, đã đưa ra ý tưởng vẽ đồ thị vận tốc chuyển động của một hành tinh so với trục thời gian. Đây là một phương pháp tính toán hoàn toàn hiện đại, mà cho đến năm 1350 chúng ta mới có. Mời các bạn xem video; Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm

