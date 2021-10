Phát hiện kim cương đổi màu như “tắc kè hoa”, biết giá là choáng

Nhà nghiên cứu Stephanie Persaud tại Viện Đá quý Mỹ (GIA) ở Carlsbad, California đã tình cờ phát hiện ra loại kim cương mới, với cơ chế đổi màu khác với kim cương "tắc kè hoa" từng được tìm thấy ở thế kỷ 19. Kim cương này chỉ thay đổi màu sắc khi được làm lạnh ở nhiệt độ khoảng âm 196 độ C, nhiệt độ của nitơ lỏng. Bà Persaud phát hiện ra loại kim cương mới khi phân loại đá quý của các khách hàng. Các chuyên gia tin rằng sự quý hiếm của kim cương mới sẽ khiến nó trở nên vô cùng quý giá. Kim cương "tắc kè hoa" lần đầu được phát hiện vào năm 1866 bởi nhà buôn kim cương ở Pháp Georges Halphen và nó ngay lập tức trở thành hiện tượng vào thời bấy giờ.Kim cương "tắc kè hoa" có thể đổi màu khi được đưa vào môi trường nhiệt độ cao 200 độ C hoặc đưa vào bóng tối trong 24 giờ. Trong khi đó, loại kim cương mới được phát hiện gần đây có thể đổi màu từ xám sang vàng hoặc xanh dương nếu được đưa vào nhiệt độ -196 độ C, mức nhiệt độ của nitơ hóa lỏng. Vì có thể đổi màu nên kim cương "tắc kè hoa" có giá thành rất đắt. Ngoài ra, giới nghiên cứu cũng đặt ra giả thuyết rằng sẽ có thể có những loại kim cương sở hữu cơ chế đổi màu khác với những kim cương trên. Lý do tại sao chúng thay đổi màu sắc vẫn còn là một bí ẩn. Một phần lý do là những viên kim cương này rất hiếm và rất khó để có được mẫu thử để nghiên cứu. Tuy nhiên, các chuyên gia phát hiện ra rằng một số đã đổi màu khi làm nóng đến nhiệt độ khoảng 200 độ C hoặc để trong bóng tối hơn 24 giờ. Các viên kim cương đổi màu đắt hơn nhiều kim cương trong suốt, nhưng sẽ rẻ hơn các viên kim cương có màu cố định như hồng hoặc cam. Paul Johnson, Viện Đá quý Mỹ cho biết: "Người tiêu dùng yêu thích sự quý hiếm, đó là điều mang lại giá trị cao cho viên kim cương". Cho đến nay, nhóm của Paul Johnson đã phát hiện ra 5 ví dụ về kim cương đông lạnh, một số chuyển từ màu xám sang màu vàng và một số khác từ màu xám sang màu xanh lam. Kim cương được tạo thành từ các nguyên tử carcbon sắp xếp thành các tứ diện cứng, hoặc hình chóp tam giác. Chúng sẽ có màu khi có tạp chất hoặc có sự khác biệt về cấu trúc trong thành phần hóa học. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

Nhà nghiên cứu Stephanie Persaud tại Viện Đá quý Mỹ (GIA) ở Carlsbad, California đã tình cờ phát hiện ra loại kim cương mới, với cơ chế đổi màu khác với kim cương "tắc kè hoa" từng được tìm thấy ở thế kỷ 19. Kim cương này chỉ thay đổi màu sắc khi được làm lạnh ở nhiệt độ khoảng âm 196 độ C, nhiệt độ của nitơ lỏng. Bà Persaud phát hiện ra loại kim cương mới khi phân loại đá quý của các khách hàng. Các chuyên gia tin rằng sự quý hiếm của kim cương mới sẽ khiến nó trở nên vô cùng quý giá. Kim cương "tắc kè hoa" lần đầu được phát hiện vào năm 1866 bởi nhà buôn kim cương ở Pháp Georges Halphen và nó ngay lập tức trở thành hiện tượng vào thời bấy giờ. Kim cương "tắc kè hoa" có thể đổi màu khi được đưa vào môi trường nhiệt độ cao 200 độ C hoặc đưa vào bóng tối trong 24 giờ. Trong khi đó, loại kim cương mới được phát hiện gần đây có thể đổi màu từ xám sang vàng hoặc xanh dương nếu được đưa vào nhiệt độ -196 độ C, mức nhiệt độ của nitơ hóa lỏng. Vì có thể đổi màu nên kim cương "tắc kè hoa" có giá thành rất đắt. Ngoài ra, giới nghiên cứu cũng đặt ra giả thuyết rằng sẽ có thể có những loại kim cương sở hữu cơ chế đổi màu khác với những kim cương trên. Lý do tại sao chúng thay đổi màu sắc vẫn còn là một bí ẩn. Một phần lý do là những viên kim cương này rất hiếm và rất khó để có được mẫu thử để nghiên cứu. Tuy nhiên, các chuyên gia phát hiện ra rằng một số đã đổi màu khi làm nóng đến nhiệt độ khoảng 200 độ C hoặc để trong bóng tối hơn 24 giờ. Các viên kim cương đổi màu đắt hơn nhiều kim cương trong suốt, nhưng sẽ rẻ hơn các viên kim cương có màu cố định như hồng hoặc cam. Paul Johnson, Viện Đá quý Mỹ cho biết: "Người tiêu dùng yêu thích sự quý hiếm, đó là điều mang lại giá trị cao cho viên kim cương". Cho đến nay, nhóm của Paul Johnson đã phát hiện ra 5 ví dụ về kim cương đông lạnh, một số chuyển từ màu xám sang màu vàng và một số khác từ màu xám sang màu xanh lam. Kim cương được tạo thành từ các nguyên tử carcbon sắp xếp thành các tứ diện cứng, hoặc hình chóp tam giác. Chúng sẽ có màu khi có tạp chất hoặc có sự khác biệt về cấu trúc trong thành phần hóa học. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.