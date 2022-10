Phát hiện hành tinh “ma” kích thước bằng Trái Đất…lang bạt tại thiên hà

Trong không gian bất tận của vũ trụ, có hằng sa số thiên thể đang trôi dạt ngang qua Trái Đất mà chúng ta không hề hay biết. Những thiên thể bí ẩn này được các nhà thiên văn học gọi là "hành tinh lang thang", hay "hành tinh du mục" (Rogue planet). (Nguồn: Vô vàn kiến thức) Khác với các hành tinh bình thường, các hành tinh lang thang không bị ràng buộc với bất kỳ ngôi sao nào. Giống như những bóng ma, chúng trôi dạt vô định trong không gian trống rỗng, không thuộc về thứ gì ngoại trừ bóng tối. (Nguồn: CafeBiz) Một nghiên cứu được thực hiện gần đây đã chỉ ra có tới hơn một trăm tỷ hành tinh lang thang đang tồn tại trong dải Ngân Hà. Tuy nhiên, trong số 4000 ngoại hành tinh được phát hiện tới hiện tại, chỉ có một số lượng rất ít hành tinh lang thang được chúng ta tìm thấy. (Nguồn: Báo Dân trí) Bản thân các hành tinh lang thang được phát hiện thấy này đều có kích thước khổng lồ, với khối lượng gấp từ 2 đến 40 lần khối lượng của Sao Mộc (Sao Mộc có khối lượng gấp 300 lần so với Trái Đất). (Nguồn: internet) Các nhà khoa học có thể phát hiện ra những hành tinh này từ lực hấp dẫn nhẹ mà nó tác động lên ngôi sao chủ hoặc bằng kĩ thuật tìm kiếm tín hiệu quá cảnh (transit signal), vốn đo lường những thay đổi về ánh sáng khi ngoại hành tinh đi qua sao chủ. (Nguồn: VnExpress) Tuy nhiên, việc phát hiện các hành tinh lang thang bằng 2 phương pháp trên rất khó. Do nằm trôi nổi ở vùng không gian liên sao, nơi ánh sáng từ các ngôi sao không đủ mạnh chiếu tới, những hành tinh giống như ‘bóng ma’ này rất khó để phát hiện. (Nguồn: Tinh Hoa) Do vậy, các nhà nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật được gọi là "khuếch đại hấp dẫn" (microlensing), vốn đo sự biến dạng của ánh sáng khi một ngôi sao di chuyển ngang qua phía trước ngôi sao khác khi nhìn từ Trái đất. (Nguồn: CafeBiz) Theo đó, ánh sáng từ ngôi sao ở xa hơn sẽ được khuếch đại dưới ảnh hưởng từ lực hấp dẫn của một thiên thể có khối lượng lớn, chẳng hạn như một hành tinh, theo thuyết tương đối tổng quát của Albert Einstein. (Nguồn: khoahoc.tv) Các nhà thiên văn học sẽ đo sự biến dạng của ánh sáng để tìm hiểu kĩ hơn về thiên thể đang đi ngang qua ngôi sao, bao gồm cả những hành tinh lang thang. (Nguồn: Báo Người Lao Động) Đáng nói, các nhà thiên văn học lại ít có cơ hội để tìm kiếm các hành tinh lang thang bằng phương pháp này, do hiện tượng "microlensing" rất hiếm khi xảy ra trong vũ trụ. (Nguồn: khoahoc.tv) May mắn thay, Mroz và các đồng nghiệp của ông không chỉ quan sát duy nhất một ngôi sao. Thay vào đó, họ đang theo dõi hàng trăm triệu ngôi sao tại khu vực trung tâm Dải Ngân hà để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của hiện tượng "microlensing". (Nguồn: GameK) Mời quý độc giả xem video: Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực.

