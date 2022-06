Phát hiện hài cốt cực lạ trong mộ cổ: Là "thần hộ tống linh hồn"?

Các nhà khoa học đã phát hiện hàng loạt hài cốt của sinh vật bí ẩn tại hơn 600 địa điểm chôn cất ở 89 quốc gia bao gồm Anh, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco và Thái Lan. Tiến hành nghiên cứu, họ nhận thấy đây là xương của những con gà và chúng xuất hiện ngay ngắn cạnh hài cốt con người bởi người cổ đại coi chúng là loài chim "linh hồn", một con vật thiêng hộ tống linh hồn con người vào kiếp sau. Gà đã được người cổ đại thuần hoá từ 3.500 năm trước ở Đông Nam Á, sau đó được nuôi phổ biến ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên khi ấy chúng không bị nuôi dạng gia cầm như ngày nay. Theo nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi giáo sư Naomi Sykes từ Đại học Exeter (Anh), tại nhiều nơi, gà không được dùng là nguồn thực phẩm thường xuyên mà được dùng ở mục đích nghi lễ. Các tác giả từ một loạt trường đại học danh tiếng ở Anh, Đức, Pháp - Exeter, Cardiff, Oxford, Boutnemouth, Munich và Toulouse cũng cho biết, những con gà thuần hóa ban đầu được tôn thờ và tôn kính như những người bạn đồng hành của con người. Vào thời điểm 1.500 trước, gà tuy đã được thuần hóa nhưng còn quá hiếm nên trở thành quá quý giá để có thể trở thành thực phẩm. Vì thế chúng trở thành vật thiêng, xuất hiện trong mộ cổ và trở thành may mắn cho khoa học, bởi xương gà khá mong manh và nhờ có những ngôi mộ cổ xây cất công phu mới được giữ gìn trong tình trạng đủ tốt.Xương cổ nhất của một con gà nhà được tìm thấy tại chùa Ban Non thời đồ đá ở miền Trung Thái Lan, có niên đại khoảng 1.650 đến 1.250 năm trước Công Nguyên. Việc những con gà xuất hiện lần đầu tiên như thế nào và ở đâu, đến nay vẫn chưa thống nhất. Có sách ghi rằng gà xuất hiện lần đầu tại Ai Cập, bắt đầu từ khoảng thế kỷ 13 trước Công nguyên. Một số ngôi đền ở Ai Cập thậm chí vẫn còn treo trứng gà như một biểu tượng cho nguồn sản sinh dồi dào. Tổ tiên hoang dã của gà là một loại gà rừng lông đỏ có tên là Gallus, theo thuyết tiến hóa cao cấp của Charles Darwin. Ở Hy Lạp, một trong những cái nôi của văn minh cổ đại, biết đến gà trống sau khi tiếp xúc với Ba Tư (hiện chưa rõ thời gian cụ thể), họ gọi gà trống là “chim Ba Tư” và coi là vật thiêng, có tầm vóc, ý nghĩa to lớn. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

