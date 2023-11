Phát hiện con tàu mất tích suốt 130 năm: Rùng mình cảnh tượng trước mắt...

Sự phát hiện này diễn ra khi họ đang quay phim về vẹm quagga, một loài xâm lấn, tại Ngũ Hồ ở Bắc Mỹ. Con tàu này là một con tàu hơi nước chở than từ Ohio (Mỹ) đến Ontario (Canada), đã biến mất vào năm 1895 do một cơn bão tuyết khắc nghiệt. Trong lúc đang tìm hiểu về vẹm quagga, cặp đôi nhà làm phim đã phát hiện điều bất thường dưới nước và quyết định thám hiểm sâu hơn. Bằng cách sử dụng camera robot, họ đã tiến vào độ sâu khoảng 85m dưới đáy hồ. Điều đặc biệt là con tàu này, mặc dù đã bị bao phủ bởi nhiều sinh vật, nhưng vẫn giữ được trạng thái tốt, nguyên vẹn. Yvonne Drebert chia sẻ rằng, ban đầu họ nhận thấy "rất nhiều loài trai, vẹm" nhưng đột nhiên phát hiện một cái bóng xa lạ. Khi tiến lại gần, họ kinh ngạc nhận ra đó chính là con tàu hơi nước, bằng gỗ và vẫn giữ nguyên vẹn. Để xác nhận danh tính của con tàu, nhóm đã nhờ sự giúp đỡ của nhà sử học Patrick Folkers và nhà khảo cổ học biển Scarlett Janunas. Một số dấu vết cho thấy con tàu có thể là con tàu Africa, được đóng vào năm 1873 và biến mất vào tháng 10 năm 1895 do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sương mù. Đây không chỉ là một cuộc tìm kiếm về một con tàu mất tích, mà còn là một chặng đường quay phim đầy bất ngờ, mở ra cánh cửa của quá khứ và làm hiện hữu hóa một câu chuyện bi kịch, nơi con tàu và 11 thành viên thủy thủ đoàn đã biến mất, để lại nỗi buồn và bí mật suốt 130 năm. Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã những con tàu “bay lơ lửng” ngoài khơi bờ biển Anh.

