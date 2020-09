Ô tô bay Cezeri Thổ Nhĩ Kỳ có “địch” được “anh em” Nhật, Mỹ?

Một nhà sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã hé lộ thông tin về mẫu xe bay đầu tiên của quốc gia này và dự kiến nó sẽ được công bố tại Hội chợ hàng không, vũ trụ và công nghệ được tổ chức tại Istanbul… Giống như những mẫu xe bay khác đang được phát triển trên thế giới, chiếc xe bay có tên Cezeri này không thực sự là xe bay mà đúng hơn nó là mẫu máy bay một chỗ ngồi có thể cất/hạ cánh theo chiều thẳng đứng với chỗ ngồi. Mẫu xe bay của Thổ Nhĩ Kỳ đang trong giai đoạn lắp ráp hoàn thiện. Chiếc xe bay Cezeri do hãng công nghệ Bayker Makina của Thổ Nhĩ Kỹ thiết kế lấy cảm hứng từ Al Jazari (1.136 – 1.206) – một kỹ sư người Hồi giáo nổi tiếng. Selçuk Bayraktar - Giám đốc kỹ thuật của Bayker Makina và cũng chính là con rể của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan - là người đầu tiên chia sẻ hình ảnh của chiếc xe trên Twitter. Khác với người anh em ở Nhật, Trung Quốc, Mỹ... chiếc xe bay của Thổ Nhĩ Kỳ có thiết kế ngược. Theo đó, bộ phận tạo lực đẩy được đặt ở trên của buồng lái. Còn những chiếc xe bay của các nước kia thì bộ phận tạo lực đẩy lại đặt ở dưới buồng lái. Theo các kỹ sư, thiết kế đảo ngược này được cho là sẽ tạo nên sự cân bằng tốt hơn khi buồng lái là bộ phận nặng, được đặt ở giữa, trọng tâm cũng sẽ tập trung ở đây. Theo Ahval News, Baykar Makina là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ của Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng này có chuyên môn phát triển và sản xuất nhiều loại máy bay không người lái khác nhau. Mặc dù không có thông tin chi tiết nào liên quan đến các kế hoạch của Baykar Makina cho mẫu xe bay Cezeri, nhưng Ahval News tin rằng hãng đang có kế hoạch đưa mẫu xe này vào sản xuất sau khi những thử nghiệm thực tế đã hoàn tất. Chiếc xe bay này chỉ có một chỗ ngồi duy nhất và nó cất cánh nhờ vào lực nâng từ 4 cánh quạt khổng lồ xếp thành hình tứ giác và nằm ở phía trên khoang hành khách. Theo những hình ảnh được tiết lộ, rất có thể mẫu xe bay này là xe bay tự hành. Nếu mẫu xe bay Cezeri được đưa vào sản xuất, rất có thể nó sẽ được bán cho các khách hàng tư nhân hoặc trang bị cho lực lượng cảnh sát. Các cuộc thử nghiệm bay của Ô tô bay CEZER, do Giám đốc kỹ thuật BAYKAR Selçuk Bayraktar thực hiện, bắt đầu từ ngày 11/9. Trong chuyến bay thử nghiệm thứ hai được tổ chức mà không có dây an toàn tại Trung tâm Sản xuất và Phát triển SİHA Quốc gia Baykar vào ngày 15/9, chiếc Ô tô bay CEZERİ đã bay lên cách mặt đất 10 mét. Được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi căn bản trong giao thông hàng không đô thị trong tương lai, Xe bay CEZERİ được thiết kế để đóng vai trò tích cực trong vận chuyển hành khách và hàng hóa. Xe bay Jezeri lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng tại Lễ hội Hàng không, Không gian và Công nghệ TEKNOFEST được tổ chức tại Sân bay Atatürk vào ngày 22/9/2019 dưới dạng mô hình thử nghiệm. Xe bay SkyDrive của Nhật Bản với thiết kế ngang, buồng lái 1 chỗ ngồi. Xe bay của Trung Quốc giống như một chiếc Drone Inpire1 cỡ lớn.

