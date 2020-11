Nữ streamer “siêu vòng một” bị cấm sóng vì khoe thời trang hở bạo

Trương Kỳ Cách hay còn gọi là Thất Ca (sinh năm 1993) là người mẫu, n nữ streamer nổi tiếng tại Trung Quốc. Sở hữu vòng một lên tới 96cm, Trương Kỳ Cách từng đoạt vương miện cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới khu vực Tây Nam ở Trung Quốc 2012 và Hoa hậu đại sứ du lịch phía Tây Trung Quốc lần thứ 5. Nữ streamer "siêu vòng một" này biết tận dụng lợi thế ngoại hình của mình kết hợp phong cách thời trang hở bạo khoe vòng một “khủng” để thu hút người theo dõi mỗi lần lên sóng stream. Vì theo đuổi công việc streamer - nghề hot "hái ra tiền" ở Trung Quốc hiện nay, Trương Kỳ Cách cũng bị cuốn vào cách ăn mặc phóng khoáng khoe lợi thế hình thể theo đặc trưng của nghề. Tuy vậy, mới đây, Thất Ca chính thức nhận án phạt cấm sóng và không hẹn ngày trở lại. Nguyên nhân là do cô quá nhiều lần diện trang phục táo bạo, thực hiện những động tác hớ hênh trên sóng livestream. Điều này vi phạm những quy định được đưa ra nhằm giữ gìn sự lành mạnh cho nền tảng. Đáng chú ý, trước đó, Thất Ca cũng nhiều lần nhận được cảnh cáo từ phía nền tảng về trang phục nhưng hành động "chứng nào tật nấy" của cô như một sự thách thức, dẫn đến việc người đẹp bị cấm sóng. Bị cấm sóng, nàng hot girl chẳng còn cách nào khác ngoài việc đăng những tấm hình xinh đẹp, gợi cảm lên trang cá nhân để giữ fan. Việc nữ MC dẫn game mặc hở hang không có gì lạ lẫm, thậm chí đây còn là xu hướng tất nhiên của những người theo nghề. Đối với họ, trang phục là một trong những yếu tốt quyết định lượt người xem. Nàng hậu Trung Quốc khá ưa chuộng váy áo cúp ngực hoặc xẻ sâu, nhiều lần vô tư mặc lộ nội y hoặc có hành động khiêu khích, chỉnh váy áo khi lên sóng. Cô nàng còn than thở với người hâm mộ rằng năm 2020 quá nhiều khó khăn, đen đủi và hy vọng 2021 sẽ may mắn hơn. Những lúc livestream, cô luôn thu hút cánh mày râu bởi lối dẫn chuyện duyên dáng cùng cách ăn mặc gợi cảm và ánh mắt biết nói. Sở hữu vòng một gần 1 mét, Trương Kỳ Cách thường xuyên chọn trang phục ôm sát tôn lên lợi thế hình thể. Trung Quốc soạn thảo bộ quy tắc Livestream - Nguồn: VTV24

