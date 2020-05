Nữ hoàng golf Thế giới từng "trốn" thi đấu vì lộ ảnh riêng tư

Paige Spiranac - cô gái được mệnh danh là nữ hoàng golf thế giới được chú ý bởi vẻ đẹp đầy gợi cảm, thân hình cuốn hút. Cô được biết đến nhiều hơn kể từ khi bắt đầu chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp năm 2015. Sự nghiệp của Paige Spiranac từ đó ''như diều gặp gió'' với nhiều lời mời tham dự các giải đấu lớn như Omega Dubai Ladies Classic hay giải Cactus Tour. Cô cũng đạt được một số thành công nhất định cùng một chức vô địch trong suốt ''khoảng thời gian vàng''. Những tưởng mọi chuyện tốt đẹp thì nữ golf thủ bốc lửa nhất thế giới bỗng dưng như biến mất khỏi làng golf mà chẳng ai biết lý do. Mãi đến thời gian gần đây, Spiranac xuất hiện trở lại và đã có chia sẻ chính thức về sự vắng bóng của mình trong thời gian qua. Theo The Sun, nữ golfer xinh đẹp đã từng lộ ảnh riêng tư trên mạng xã hội, đó là khoảng thời gian khó khăn khi cô không biết làm sao để ngăn chặn. Thậm chí, Paige còn nhận lời tống tiền nặc danh, đe dọa sẽ bán hình ảnh riêng tư cho một số trang tin dành cho người lớn. “Đối với tôi, đó là khoảng thời gian tồi tệ. Tôi từng gửi hình ảnh của mình cho người bạn trai mới quen, tuy nhiên, sau khi chia tay, anh ta đã phát tán chúng cho bạn bè'', Paige Spiranac chia sẻ. Thời điểm đó, những kẻ bất lịch sự luôn vào trang cá nhân, "khủng bố" nữ golf thủ 26 tuổi bằng những lời lẽ khó nghe, tin nhắn làm tổn thương tâm lý cô sâu sắc. Scandal này đã khiến nữ hoàng của làng golf thế giới suy sụp một thời gian dài và buộc phải chọn cách từ bỏ sự nghiệp một cách dang dở để bản thân có thể bình tâm trở lại. Hiện tại, Paige đã sẵn sàng quay trở lại với các cuộc thi đấu chuyên nghiệp. Cô trở thành đại sứ cho Quỹ The Cybersmile Foundation, cùng tham gia các sự kiện golf gây quỹ cho tổ chức từ thiện này. Đồng thời, Spiranac cũng hướng dẫn cách chơi golf cho trẻ em gái và phụ nữ bằng chương trình riêng của mình trên mạng xã hội, hiện tại thu hút hàng chục nghìn người xem. Paige Spiranac sinh ngày 26/3/1993, tuy không phải là tay golf xuất sắc nhưng sắc đẹp đã giúp cô trở thành một trong những nữ golf thủ nổi tiếng nhất thế giới. Trang Instagram cá nhân của Paige thu hút được sự quan tâm của hơn 2,5 triệu người theo dõi. Nữ golf thủ đẹp nhất thế giới chơi golf. Nguồn: Youtube

Paige Spiranac - cô gái được mệnh danh là nữ hoàng golf thế giới được chú ý bởi vẻ đẹp đầy gợi cảm, thân hình cuốn hút. Cô được biết đến nhiều hơn kể từ khi bắt đầu chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp năm 2015. Sự nghiệp của Paige Spiranac từ đó ''như diều gặp gió'' với nhiều lời mời tham dự các giải đấu lớn như Omega Dubai Ladies Classic hay giải Cactus Tour. Cô cũng đạt được một số thành công nhất định cùng một chức vô địch trong suốt ''khoảng thời gian vàng''. Những tưởng mọi chuyện tốt đẹp thì nữ golf thủ bốc lửa nhất thế giới bỗng dưng như biến mất khỏi làng golf mà chẳng ai biết lý do. Mãi đến thời gian gần đây, Spiranac xuất hiện trở lại và đã có chia sẻ chính thức về sự vắng bóng của mình trong thời gian qua. Theo The Sun, nữ golfer xinh đẹp đã từng lộ ảnh riêng tư trên mạng xã hội, đó là khoảng thời gian khó khăn khi cô không biết làm sao để ngăn chặn. Thậm chí, Paige còn nhận lời tống tiền nặc danh, đe dọa sẽ bán hình ảnh riêng tư cho một số trang tin dành cho người lớn. “Đối với tôi, đó là khoảng thời gian tồi tệ. Tôi từng gửi hình ảnh của mình cho người bạn trai mới quen, tuy nhiên, sau khi chia tay, anh ta đã phát tán chúng cho bạn bè'', Paige Spiranac chia sẻ. Thời điểm đó, những kẻ bất lịch sự luôn vào trang cá nhân, "khủng bố" nữ golf thủ 26 tuổi bằng những lời lẽ khó nghe, tin nhắn làm tổn thương tâm lý cô sâu sắc. Scandal này đã khiến nữ hoàng của làng golf thế giới suy sụp một thời gian dài và buộc phải chọn cách từ bỏ sự nghiệp một cách dang dở để bản thân có thể bình tâm trở lại. Hiện tại, Paige đã sẵn sàng quay trở lại với các cuộc thi đấu chuyên nghiệp. Cô trở thành đại sứ cho Quỹ The Cybersmile Foundation, cùng tham gia các sự kiện golf gây quỹ cho tổ chức từ thiện này. Đồng thời, Spiranac cũng hướng dẫn cách chơi golf cho trẻ em gái và phụ nữ bằng chương trình riêng của mình trên mạng xã hội, hiện tại thu hút hàng chục nghìn người xem. Paige Spiranac sinh ngày 26/3/1993, tuy không phải là tay golf xuất sắc nhưng sắc đẹp đã giúp cô trở thành một trong những nữ golf thủ nổi tiếng nhất thế giới. Trang Instagram cá nhân của Paige thu hút được sự quan tâm của hơn 2,5 triệu người theo dõi. Nữ golf thủ đẹp nhất thế giới chơi golf. Nguồn: Youtube