Nữ cosplayer Trung Quốc "đốn tim" fan khi bất ngờ lộ nhan sắc thật

Sở hữu lượng fan đông đảo trên mạng xã hội, " búp bê sống" Kina Shen thu hút sự chú ý từ mọi người nhờ vẻ ngoài đặc biệt của mình. Tuy nhiên, mới đây thôi cosplayer này vừa khiến tất cả phải ngạc nhiên sau khi quyết định đăng ảnh đời thường, gỡ bỏ lớp make up. Thay vì khuôn mặt khiến fan thất vọng, nhan sắc thật của Kina Shen lại rất xinh đẹp. Nữ cosplayer sở hữu sống mũi cao, gọn, đôi mắt to tròn cùng làn da mịn màn. Mặc dù đôi môi có mỏng hơn so với khi đã trang điểm kĩ nhưng điều này lại khiến cô được đánh giá là mang đậm nét Á Đông. Khi công bố mặt mộc của mình, hot girl này đã nhận về không ít lời khen ngợi. Ngoài ra nhiều fan còn tiếc nuối cho rằng nếu trưng mặt mộc sớm có lẽ cô nàng đã nổi tiếng hơn nhiều so với việc theo đuổi nghiệp cosplay. Từ khi bắt đầu dùng tài khoản Instagram cách đây 4 năm, Kina Shen đã thu hút được hơn 500 nghìn người theo dõi ở cả Trung Quốc và khắp nơi trên thế giới. Trong các bức ảnh đăng tải lên MXH, Kina Shen nổi bật nhờ làn da trắng sứ, đôi mắt to như nhân vật hoạt hình và quần áo bắt mắt. Thoạt nhìn, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước gương mặt và phong cách của nữ cosplayer, họ lầm tưởng rằng cô là búp bê Pháp. Chính vì thế, 9X còn được biết đến trên các diễn đàn với biệt danh "búp bê sống". Ngoài làm cosplay, Kina còn tham gia làm người mẫu thời trang và thực hiện các clip hướng dẫn trang điểm trên YouTube. Mời quý độc giả đón xem thêm video “Hot girl thị phi” trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới - Nguồn: KÊNH VTC14

