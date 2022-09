Nóng: Vật thể hình điếu xì gà là tàu của người ngoài hành tinh?

Năm 2017, giới thiên văn học phát hiện một vật thể hình điếu xì gà di chuyển nhanh đến mức chỉ có thể xác định nó thuộc về một hệ sao khác. Được đặt tên Oumuamua, đây là thiên thể đầu tiên từng được ghi nhận đến từ không gian liên sao ngoài hệ mặt trời. Oumuamua không phải là bất kỳ thứ gì mà con người từng quan sát trước đó. Có chiều dài khoảng 275 m, thiên thể lọt vào kính viễn vọng trên đỉnh Haleakala ở đảo Maui thuộc Hawaii vào tháng 10/2017. Có thời điểm, Oumuamua đột ngột tăng tốc lên gần 140.000 km/giờ và thay đổi hướng đi so với tính toán của giới chuyên gia trái đất. Đó là lý do khiến một số chuyên gia cho rằng Oumuamua có lẽ là phi thuyền của người ngoài hành tinh. Vật thể hình điếu xì gà màu gỉ sắt này có chiều dài nhất gấp 7 lần chiều rộng và quay trên trục của nó sau 7,4 giờ. Đây là một sự bất thường chưa từng được ghi nhận. Sau khi phân tích quỹ đạo của nó, các nhà thiên văn học tin rằng Oumuamua đến từ hướng của chòm sao Lyra, nơi chứa ngôi sao sáng Vega. Khi nó đến được Hệ Mặt Trời, vật thể này hướng về phía Mặt Trời theo tác động hỗ trợ trọng lực, đưa nó đi qua Hỏa tinh, Mộc tinh và Thổ tinh. Lý giải cho việc Oumuamua đã tăng tốc độ một cách bất thường, một số nhà nghiên cứu cho rằng có điều gì đó đang ảnh hưởng đến quỹ đạo và tốc độ của Oumuamua. Davide Farnocchia từ Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái Đất (CNEOS) cho rằng tốc độ bất thường là kết quả của các tia khí tự nhiên phóng ra từ bề mặt (được gọi là outgassing), hoạt động giống như động cơ đẩy trên tàu vũ trụ. Song, điều đáng chú ý là Oumuamua được cho hoàn toàn rỗng bên trong. Karen Mectors - nhà thiên văn học tại Đại học Hawaii cùng nhóm nhà khoa học Olivier Hainaut của ESA đều đồng ý rằng vật thể này không có dấu hiệu thoát khí. Do đó, giả thuyết trên không có tính xác thực. Ngoài ra, một số phát hiện gần đây cho biết kích thước của vật thể này nhỏ hơn nhiều so với ước tính ban đầu. Cụ thể, theo ước tính mới nhất, Oumuamua chỉ có chiều dài khoảng 458 m cùng chiều rộng không quá 121 m. Khi quan sát kỹ, hình dạng của vật thể này giống như một chiếc bánh kếp hơn là một điếu xì gà. Một số nhà khoa học tin rằng Oumuamua có cấu tạo bằng nitơ thể rắn, một dạng băng được nhìn thấy trên bề mặt của Diêm Vương Tinh và vệ tinh tự nhiên Triton. Một số người khác lại cho rằng điều này rất khó xảy ra vì nitơ tinh khiết rất khan hiếm trong vũ trụ. Nhà thiên văn học Avi Loeb thuộc Đại học Harvard cho rằng, Oumuamua là một loại công nghệ của người ngoài hành tinh. Đó có thể là một tàu thăm dò cũ hoặc một cánh buồm. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

