Nóng: Tìm ra vị trí bí mật của tam giác TR-3B UFO trên Google Earth?

TR-3B là một loại máy bay bí ẩn chưa từng được quân đội Mỹ chính thức thừa nhận có tồn tại lâu nay. Các nhà theo thuyết âm mưu cho rằng, TR-3B là một dự án bí mật của chính phủ Mỹ để do thám vũ trụ, liên lạc với người ngoài hành tinh. Còn những người khác lại công bố rằng chúng thực tế là UFO được điều khiển bởi người ngoài hành tinh đến Trái Đất chúng ta. Các nhà thuyết âm mưu rất hào hứng sau khi tuyên bố rằng một chiếc TR-3B đã được tìm thấy trên mặt đất ở vùng xa xôi của Tây Úc. Khu vực này nằm giữa vườn quốc gia Badgingarra và khu bảo tồn thiên nhiên Wongonderrah. "TR-3B" có thể được tìm thấy tại tọa độ 30 ° 30'38.44 "S 115 ° 22'56.03" E trên Google Earth. Trong những năm gần đây, vô số người báo cáo đã nhìn thấy các vật thể bay có hình dạng kỳ lạ (bao gồm cả hình tam giác) và quỹ đạo bay phức tạp. Nhiều người cho rằng đó là sự tồn tại của UFO, nhưng cũng có nguồn tin khẳng định rằng đó là TR-3B bí mật của quân đội Mỹ. Máy bay TR-3B còn có tên mã là ASTRA. Chuyến bay trinh sát hoạt động đầu tiên diễn ra vào đầu những năm 1990. Nền tảng hạt nhân của máy bay được xây dựng trong cấp độ bí mật cao nhất của Chương trình AURORA, được tài trợ bằng tiền từ “ngân sách đen” (ít nhất 3 tỷ USD đầu tư vào dự án này). “Aurora” hiện là chương trình hàng không vũ trụ bí mật nhất của Mỹ và TR-3B là phương tiện “kỳ lạ” nhất được tạo ra trong khuôn khổ Chương trình Aurora, được tài trợ và điều phối bởi NSA (Cơ quan An ninh Quốc gia), Tổ chức Công nhận Quốc gia (NRO) và CIA (Cơ quan Tình báo Trung ương). Các chức năng của TR-3B không phải là chuyện viễn tưởng, nó được chế tạo bằng công nghệ đã có từ giữa những năm 1980. Vì vậy, không phải mọi UFO được con người nhìn thấy đều có nguồn gốc ngoài hành tinh. Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), CIA và Không quân Mỹ (USAF) đã cố tình tạo ra một sự mơ hồ nhất định về tên của những chiếc máy bay này, ban đầu họ đã tạo ra TR-3, sau đó nó được sửa đổi với phiên bản TR-3A, TR3-B. Một số phiên bản được thiết kế để có phi hành đoàn con người, một số khác được thiết kế để hoạt động không người lái. Tuy nhiên, không ít người cho rằng đây là loại vũ khí giả tưởng, không thể tồn tại trong thực tế, tất cả chỉ là một trò đùa công phu được dựng lên trên mạng internet bởi những người hài hước. >>>Xem thêm video: Thực hư người phụ nữ tuyên bố có con với người ngoài hành tinh.

