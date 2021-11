Nóng: Thứ tạo nên con người bất ngờ xuất hiện ở thiên hà lạ

Nhóm khoa học gia từ Đài thiên văn Nam Âu (ESO), Đại học Herdfordshire (Anh) và một viện trường khác đã sử dụng siêu kính viễn vọng ALMA đặt tại sa mạc Atacama của Chile để quan sát một thiên hà cổ đại. Tại thiên hà này, họ phát hiện ra sự hiện diện của flo (fluorine) - thứ tạo nên xương và răng của chúng ta dưới dạng florua. Nguyên tố flo tồn tại dưới dạng hydro florua trong thiên hà NGP–190387, một vật thể tồn tại vào 12 tỉ năm trước, khi vũ trụ của chúng ta chỉ mới hơn 1 tỉ năm tuổi. Do cách xa tới 12 tỉ năm ánh sáng nên hình ảnh về thiên hà này cũng mất chừng đó thời gian để "bay" đến Trái Đất và được đài thiên văn ALMA thu lấy. "Nguồn gốc của flo phải là những ngôi sao, khi chúng chết và nổ tung, giải phóng flo và nhiều nguyên tố đặc biệt khác từ lõi.", tiến sĩ Maximilien Franco từ Đại học Herdfordshire cho biết. Tuy nhiên, do flo được phát hiện trong một thiên hà chỉ mới nhiều lắm là 1,4 tỉ tuổi, đó phải là dạng sao có vòng đời ngắn, sinh ra và chết nhanh chóng. Do vậy, nguồn gốc khả dĩ nhất là các ngôi sao Wolf-Rayet, dạng sao khổng lồ bậc nhất vũ trụ nhưng chỉ "sống" khoảng vài triệu tuổi - một phần nhỏ so với tuổi đời của Mặt Trời. Thiên hà này có thể từng dày đặc các ngôi sao dạng này bởi mức flo ở đây tương đương với thế giới trong Milky Way - thiên hà chứa Trái Đất. Khám phá về NGP–190387 đánh dấu một trong các phát hiện đầu tiên về flo ngoài dải ngân hà, cho thấy nhiều thứ tạo nên thế giới của chúng ta - và cả chúng ta - thực ra đã được rèn từ buổi bình minh vũ trụ, trong những thiên hà cổ đại mà có thể đến nay đã không còn tồn tại. Chỉ cần nhìn vào cơ thể chính mình, ta có thể hiểu được một phần lịch sử phát triển của vũ trụ. Cơ thể người trưởng thành là hệ thống phức tạp đến khó tin, tạo thành từ hàng nghìn tỷ tế bào gồm vô số nguyên tử góp phần cấu tạo nên Trái Đất. Cơ thể con người tạo thành từ những thành phần vô cùng nhỏ bé: Nguyên tử. Oxy là nguyên tố tồn tại nhiều nhất, tiếp đến là carbon, hydro, nitơ và canxi. Yếu tố đầu tiên tạo nên sự sống là các nguyên tử hóa học. Nghiên cứu vũ trụ từ các ngôi sao lớn đến vụ nổ Big Bang giúp xác định phần lớn nguyên tố đến từ đâu. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

Nhóm khoa học gia từ Đài thiên văn Nam Âu (ESO), Đại học Herdfordshire (Anh) và một viện trường khác đã sử dụng siêu kính viễn vọng ALMA đặt tại sa mạc Atacama của Chile để quan sát một thiên hà cổ đại. Tại thiên hà này, họ phát hiện ra sự hiện diện của flo (fluorine) - thứ tạo nên xương và răng của chúng ta dưới dạng florua. Nguyên tố flo tồn tại dưới dạng hydro florua trong thiên hà NGP–190387, một vật thể tồn tại vào 12 tỉ năm trước, khi vũ trụ của chúng ta chỉ mới hơn 1 tỉ năm tuổi. Do cách xa tới 12 tỉ năm ánh sáng nên hình ảnh về thiên hà này cũng mất chừng đó thời gian để "bay" đến Trái Đất và được đài thiên văn ALMA thu lấy. "Nguồn gốc của flo phải là những ngôi sao, khi chúng chết và nổ tung, giải phóng flo và nhiều nguyên tố đặc biệt khác từ lõi.", tiến sĩ Maximilien Franco từ Đại học Herdfordshire cho biết. Tuy nhiên, do flo được phát hiện trong một thiên hà chỉ mới nhiều lắm là 1,4 tỉ tuổi, đó phải là dạng sao có vòng đời ngắn, sinh ra và chết nhanh chóng. Do vậy, nguồn gốc khả dĩ nhất là các ngôi sao Wolf-Rayet, dạng sao khổng lồ bậc nhất vũ trụ nhưng chỉ "sống" khoảng vài triệu tuổi - một phần nhỏ so với tuổi đời của Mặt Trời. Thiên hà này có thể từng dày đặc các ngôi sao dạng này bởi mức flo ở đây tương đương với thế giới trong Milky Way - thiên hà chứa Trái Đất . Khám phá về NGP–190387 đánh dấu một trong các phát hiện đầu tiên về flo ngoài dải ngân hà, cho thấy nhiều thứ tạo nên thế giới của chúng ta - và cả chúng ta - thực ra đã được rèn từ buổi bình minh vũ trụ, trong những thiên hà cổ đại mà có thể đến nay đã không còn tồn tại. Chỉ cần nhìn vào cơ thể chính mình, ta có thể hiểu được một phần lịch sử phát triển của vũ trụ. Cơ thể người trưởng thành là hệ thống phức tạp đến khó tin, tạo thành từ hàng nghìn tỷ tế bào gồm vô số nguyên tử góp phần cấu tạo nên Trái Đất. Cơ thể con người tạo thành từ những thành phần vô cùng nhỏ bé: Nguyên tử. Oxy là nguyên tố tồn tại nhiều nhất, tiếp đến là carbon, hydro, nitơ và canxi. Yếu tố đầu tiên tạo nên sự sống là các nguyên tử hóa học. Nghiên cứu vũ trụ từ các ngôi sao lớn đến vụ nổ Big Bang giúp xác định phần lớn nguyên tố đến từ đâu. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.