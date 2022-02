Nóng: Thợ săn phát hiện dấu vết UFO ở Nam Cực nhờ Google Maps?

Mới đây, Youtuber UFO MrMBB333 đã phát hiện ra một địa điểm nghi là nơi xảy ra vụ tai nạn của một UFO ở Nam Cực khi có sự xuất hiện của vật thể có cánh. Người xem cho rằng vật thể này "giống hình dạng của một chiếc máy bay hình tam giác". "Có vẻ như thứ gì đó có thể đã trượt vào tuyết. Nó chắc chắn thích hình dạng của một thủ máy bay hình tam giác. Bạn cũng có thể thấy một vết lõm trên tuyết. Nó có thể chỉ là một tảng đá giả nhưng không có gì như vậy ở khu vực này. Đây là thứ duy nhất xuất hiện giữa trời tuyết", kênh Youtube này cho biết thêm. Phân tích kỹ vật thể, Youtuber MrMBB333 nói thêm: "Nó trông giống như một chiếc máy bay hình tam giác màu đen. Nó trông giống như một chiếc boomerang, hay thứ từng là một máy bay đã hạ cánh xuống tuyết ở đây. Bạn có thể thấy đặc điểm của thứ trông giống như một chiếc tàu có cánh đang đậu ở Nam Cực." Trước đó, một người dùng Google Maps đã phát hiện ra một chiếc đĩa bí ẩn bên trong vết nứt hình trái tim trên lớp băng ở Nam Cực. Scott C Waring đã chia sẻ các hình ảnh trên không từ địa điểm được tìm thấy ở 74 ° 35'37.57 ″ S 164 ° 54'28.90 ″ E vào ngày 18/12. Các bức ảnh cho thấy một vết nứt lớn trên bề mặt đóng băng của vùng Nam Cực, với một đĩa màu xanh lục khổng lồ được ước tính rộng khoảng 40m. Chuyên gia tự xưng về UFO khẳng định vật thể này có thể là một chiếc máy bay của người ngoài hành tinh bị rơi và tác động của nó đã gây ra thiệt hại cho lớp băng. Một thợ săn UFO cũng tuyên bố đã phát hiện một hiện tượng bất thường bí ẩn với một loạt các đường thẳng nối vuông góc với nhau cách bờ biển Nam Cực 180 km. Cấu trúc kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth ở tọa độ: 63°59'56.79"S 118°43'44.48"E. Cấu trúc khổng lồ được mô tả trên kênh Behind the Scenes nằm dưới nước, cách bờ biển Nam Cực 180 km với những bức tường khổng lồ. "Giả sử, công trình kiến trúc khổng lồ này là tàn tích của một khu định cư hoặc một căn cứ cổ đại nay đã chìm xuống dưới nước, thì ai đã xây dựng nó từ hàng nghìn năm trước?", Behind the Scenes đặt câu hỏi. Có một ngôi mộ thời kỳ Kofun ở Nhật Bản trông giống hệt một gò đất trên sao Hỏa khi quan sát từ trên cao xuống. Những người ưa khám phá đã phát hiện ra "cặp đôi" này, cùng với các đặc điểm trên sao Hỏa mà Google Earth ghi lại được đã tin rằng người sao Hỏa đã định cư trên Trái Đất hàng trăm năm trước. Một số người tin rằng, hình dạng kim tự tháp khổng lồ này có thể quan sát thấy dưới bề mặt Thái Bình Dương là một cơ sở dưới nước của người ngoài hành tinh? Đó là những gì nhà nghiên cứu Argentina Marcelo Igazusta tin và tuyên bố các vật thể đo được có độ dài 8,5 dặm (khoảng 13,6km). Trang web tìm kiếm người ngoài hành tinh UFO Sightings Daily cho biết đã tìm thấy lối vào một căn cứ bí ẩn của người ngoài hành tinh ở Argentina. Đây là một hòn đảo nổi được tìm thấy cách không xa Buenos Aires, Argentina trên Google Maps. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.

Mới đây, Youtuber UFO MrMBB333 đã phát hiện ra một địa điểm nghi là nơi xảy ra vụ tai nạn của một UFO ở Nam Cực khi có sự xuất hiện của vật thể có cánh. Người xem cho rằng vật thể này "giống hình dạng của một chiếc máy bay hình tam giác". "Có vẻ như thứ gì đó có thể đã trượt vào tuyết. Nó chắc chắn thích hình dạng của một thủ máy bay hình tam giác. Bạn cũng có thể thấy một vết lõm trên tuyết. Nó có thể chỉ là một tảng đá giả nhưng không có gì như vậy ở khu vực này. Đây là thứ duy nhất xuất hiện giữa trời tuyết", kênh Youtube này cho biết thêm. Phân tích kỹ vật thể, Youtuber MrMBB333 nói thêm: "Nó trông giống như một chiếc máy bay hình tam giác màu đen. Nó trông giống như một chiếc boomerang, hay thứ từng là một máy bay đã hạ cánh xuống tuyết ở đây. Bạn có thể thấy đặc điểm của thứ trông giống như một chiếc tàu có cánh đang đậu ở Nam Cực." Trước đó, một người dùng Google Maps đã phát hiện ra một chiếc đĩa bí ẩn bên trong vết nứt hình trái tim trên lớp băng ở Nam Cực. Scott C Waring đã chia sẻ các hình ảnh trên không từ địa điểm được tìm thấy ở 74 ° 35'37.57 ″ S 164 ° 54'28.90 ″ E vào ngày 18/12. Các bức ảnh cho thấy một vết nứt lớn trên bề mặt đóng băng của vùng Nam Cực, với một đĩa màu xanh lục khổng lồ được ước tính rộng khoảng 40m. Chuyên gia tự xưng về UFO khẳng định vật thể này có thể là một chiếc máy bay của người ngoài hành tinh bị rơi và tác động của nó đã gây ra thiệt hại cho lớp băng. Một thợ săn UFO cũng tuyên bố đã phát hiện một hiện tượng bất thường bí ẩn với một loạt các đường thẳng nối vuông góc với nhau cách bờ biển Nam Cực 180 km. Cấu trúc kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth ở tọa độ: 63°59'56.79"S 118°43'44.48"E. Cấu trúc khổng lồ được mô tả trên kênh Behind the Scenes nằm dưới nước, cách bờ biển Nam Cực 180 km với những bức tường khổng lồ. "Giả sử, công trình kiến trúc khổng lồ này là tàn tích của một khu định cư hoặc một căn cứ cổ đại nay đã chìm xuống dưới nước, thì ai đã xây dựng nó từ hàng nghìn năm trước?", Behind the Scenes đặt câu hỏi. Có một ngôi mộ thời kỳ Kofun ở Nhật Bản trông giống hệt một gò đất trên sao Hỏa khi quan sát từ trên cao xuống. Những người ưa khám phá đã phát hiện ra "cặp đôi" này, cùng với các đặc điểm trên sao Hỏa mà Google Earth ghi lại được đã tin rằng người sao Hỏa đã định cư trên Trái Đất hàng trăm năm trước. Một số người tin rằng, hình dạng kim tự tháp khổng lồ này có thể quan sát thấy dưới bề mặt Thái Bình Dương là một cơ sở dưới nước của người ngoài hành tinh? Đó là những gì nhà nghiên cứu Argentina Marcelo Igazusta tin và tuyên bố các vật thể đo được có độ dài 8,5 dặm (khoảng 13,6km). Trang web tìm kiếm người ngoài hành tinh UFO Sightings Daily cho biết đã tìm thấy lối vào một căn cứ bí ẩn của người ngoài hành tinh ở Argentina. Đây là một hòn đảo nổi được tìm thấy cách không xa Buenos Aires, Argentina trên Google Maps. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.