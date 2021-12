Bí ẩn dự án săn lùng người ngoài hành tinh Mỹ luôn giấu kín

Những năm 50 - 60 thế kỷ trước, một lượng lớn các vật thể bay không xác định (UFO) được cho là "ngoài hành tinh" đã được báo cáo trên nước Mỹ khiến không quân của nước này phải thiết lập ra một chương trình bí mật dành riêng cho việc điều tra hiện tượng không giải thích được về UFO. Dưới tên mã "Dự án Sách Xanh" (Project Blue Book), Không quân Mỹ đã ghi lại và xem xét kỹ lưỡng 12.000 lần nhìn thấy UFO từ năm 1952 đến 1969, do J. Allen Hynek, giáo sư thiên văn học tại Đại học bang Ohio, đứng đầu. Project Blue Book thực hiện 2 mục tiêu chính, bao gồm: (1) Xác định UFO có phải là mối đe dọa đến an ninh quốc gia hay không; (2) Phân tích dữ liệu một cách khoa học liên quan đến UFO. Sau 17 năm hoạt động, hơn 12 nghìn báo cáo về UFO đã được thu thập, phân tích. Theo kết quả của Condon Report (viết năm 1968, do nhà vật lý Edward Condon đứng đầu nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Colorado thực hiện), và đánh giá báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ thì không có điều gì bất thường về UFO, do đó, Dự án Blue Book đã bị chấm dứt vào tháng 12/1969. Tuy nhiên nhiều người vẫn tin rằng những thông tin quan trọng nhất vẫn còn được giữ bí mật. Trong số đó vẫn có 701 trường hợp "chưa được giải thích". Và họ cho rằng đó là những lần UFO thực sự xuất hiện và chính phủ đã cố tình che đậy. Trong tổng 17 năm hoạt động, dự án Project Blue Book có 5 đời lãnh đạo. Mỗi người lại có mục đích nghiên cứu khác nhau. Ví dụ, người đứng đầu dự án đầu tiên là Edward J. Ruppelt lại xem Blue Book là một nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Ông được nhắc đến là lãnh đạo công tâm nhất của dự án. Năm 1963, người tiếp quản dự án tiếp theo là Thiếu tá Không quân Hector Quintanilla lại chú trọng vào việc “dập tắt” cơn cuồng UFO và người ngoài hành tinh của công chúng Mỹ. Cuối cùng là nhằm che đậy những bí mật quốc gia liên quan đến UFO. Năm 1965, cảnh sát bang Oklahoma, Căn cứ Không quân Tinker ở Oklahoma và một nhà khí tượng học cùng bang đã sử dụng radar thời tiết đã theo dõi độc lập 4 vật thể bay không giải thích được. Theo chỉ thị của Thiếu tá Không quân Hector Quintanilla, Project Blue Book tuyên bố rằng những người này chỉ đơn giản là quan sát hành tinh Sao Mộc. Lời giải thích này đã phạm phải lỗi của một kiến thức khoa học sơ đẳng, bởi, Sao Mộc làm sao có thể quan sát bằng radar thời tiết, thậm chí, nó ở khoảng cách quá xa. Kết quả, lãnh đạo của dự án Project Blue Book và những người liên quan đã phải tham gia phiên điều trần của Quốc hội. Nhìn chung, Project Blue Book đã khơi dậy sự quan tâm đến sự tồn tại của UFO nhưng lại tuyên bố đã giải quyết bí ẩn một lần và mãi mãi bằng cách cố gắng giải thích những báo cáo thành các hiện tượng tự nhiên hoặc nhân tạo. Sau khi dự án chính thức kết thúc, Hynek vẫn tiếp tục các cuộc điều tra của riêng mình và thành lập Trung tâm Nghiên cứu UFO (CUFOS) vào năm 1973. Trong số vô số cuộc điều tra mà CUFOS đã thực hiện, khoảng 80% trong số đó có thể được giải thích và 20 % còn lại vẫn được coi là những bí ẩn hoặc không công khai. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

