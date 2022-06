Nóng: “Thợ săn” của NASA sắp giải mã 2 “siêu Trái đất” kỳ lạ

Mục tiêu mà kính viễn vọng không gian James Webb hướng đến ngay sau khi hoạt động là 2 hành tinh đá đặc biệt, được ví như " siêu Trái đất" có tên 55 Cancri e và LHS 3844 b. Mô tả ban đầu cho thấy, 55 Cancri e là một hành tinh có nhiệt độ siêu nóng, được bao phủ bởi dung nham và LHS 3844 b là một hành tinh bị thiếu đi bầu khí quyển. 5 Cancri e quay quanh ngôi sao mẹ của nó ở khoảng cách 2,4 triệu km, bằng 4% khoảng cách tương đối giữa Sao Thủy và Mặt Trời. Hành tinh này có nhiệt độ bề mặt ở trên điểm nóng chảy của hầu hết các loại đất đá, với một mặt luôn phải đối diện với Mặt Trời thiêu đốt. Tuy nhiên, các quan sát từ kính viễn vọng Spitzer trước đó cho thấy tại vùng nóng nhất của hành tinh có xuất hiện những điểm bớt nóng hơn. Lượng nhiệt được bù đắp này có thể là do một bầu khí quyển dày đặc, đã di chuyển nhiệt xung quanh hành tinh, hoặc do mưa dung nham xảy ra vào ban đêm đã loại bỏ nhiệt ra khỏi khí quyển. Còn LHS 3844 lại là hành tinh lạnh hơn nhiều so với 5 Cancri e. Các quan sát từ kính viễn vọng Spitzer trước đây cho thấy hành tinh này không có bầu khí quyển. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ bắt được tín hiệu của bề mặt hành tinh bằng phương pháp quang phổ, từ đó xác định ra các nguyên tố có trên hành tinh. James Webb là kính viễn vọng không gian được kỳ vọng sẽ xác nhận khả năng sinh sống của các hành tinh có yếu tố giống Trái đất mà giới thiên văn khắp thế giới đã tìm thấy nhiều năm qua. Mục tiêu của nó là các hành tinh đá vốn dĩ khó nhìn thấy hơn các hành tinh khí đối với công nghệ kính thiên văn hiện tại, do độ sáng trung bình của các hành tinh này nhỏ hơn. Với lợi thế là trang bị tấm gương lớn và có vị trí thuận lợi, kính viễn vọng không gian James Webb sẽ có thể vươn tầm tới những hành tinh ở rất xa. "Cuộc dọ thám về hai hành tinh này dự kiến sẽ mang đến cho chúng ta những góc nhìn mới tuyệt vời về các hành tinh có cấu trúc gần giống Trái Đất nói chung, từ đó giúp hiểu hơn về lịch sử hình thành Trái Đất từ thủa sơ khai", một nhà nghiên cứu cho biết. James Webb hiện đang hoàn tất các quy trình vận hành giai đoạn đầu, và sẽ lập tức chuyển sang Chu kỳ quan sát đầu tiên của nó vào tháng 6 năm nay. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

