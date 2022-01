Nóng: Thiên hà chứa Trái đất đầy rẫy xác người ngoài hành tinh?

Nhóm nghiên cứu đến từ Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA, Viện Công nghệ California và Trường Trung học Santiago đã sử dụng phương pháp tính toán để xác định khả năng người ngoài hành tinh tồn tại trong lịch sử 8 tỷ năm hình thành Dải Ngân hà. Họ nhận thấy, khả năng tự hủy rất có thể ảnh hưởng đến số lượng dạng sống thông minh ở thiên hà. “Nếu dạng sống thông minh phát triển đến mức có thể tự hủy, không ngạc nhiên khi chúng ta vẫn chưa thể tìm thấy người ngoài hành tinh". Vì vậy nhóm nghiên cứu cho rằng khoa học và công nghệ rất có thể là nguyên nhân dẫn đến sự hủy diệt của các nền văn minh ngoài Trái đất. Đó là lý do con người đến nay vẫn chưa thể liên lạc được với người ngoài hành tinh. Nếu vẫn còn người ngoài hành tinh trong Dải Ngân hà, họ có thể “mới ở dạng phát triển sơ khai” mà con người chưa thể quan sát được, hoặc ở nơi cách xa Trái đất đến mức con người chưa tìm ra. Nghiên cứu cho biết, sự sống có thể rất phổ biến trong Dải Ngân hà, nhưng vị trí của Trái đất lại không phải là nơi tập trung sự sống. Theo các nhà nghiên cứu, người ngoài hành tinh có thể tập trung ở nơi cách trung tâm thiên hà khoảng 13.000 năm ánh sáng, trong khi khoảng cách từ trung tâm so với Hệ Mặt trời là 25.000 năm ánh sáng. Trước đó, báo cáo do ba nhà vật lý Caltech cho biết sự sống có khả năng xảy ra ở đâu và khi nào trong Dải Ngân hà, đồng thời xác định yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phổ biến của nó đó là xu hướng tự hủy diệt của các sinh vật thông minh. "Kể từ thời của Carl Sagan, đã có rất nhiều nghiên cứu. Đặc biệt kể từ khi có Kính viễn vọng Không gian Hubble và Kính viễn vọng Không gian Kepler, chúng ta đã có rất nhiều kiến thức về mật độ khí và sao trong dải Ngân hà, tỷ lệ hình thành sao và hình thành ngoại hành tinh... hay tỷ lệ xảy ra các vụ nổ siêu tân tinh", đồng tác giả nghiên cứu Jonathan H. Jiang, một nhà vật lý thiên văn tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA cho hay. Các tác giả nghiên cứu đã xem xét một loạt các yếu tố được cho là ảnh hưởng đến sự phát triển của cuộc sống thông minh, chẳng hạn như sự phổ biến của các ngôi sao giống như Mặt trời chứa các hành tinh giống Trái đất; Tần suất của các siêu tân tinh gây nổ bức xạ, chết người; Xác suất và thời gian cần thiết để sự sống thông minh phát triển nếu các điều kiện phù hợp. Mô hình hóa sự tiến hóa của Dải Ngân hà theo thời gian với những yếu tố đó, họ phát hiện ra rằng xác suất sự sống xuất hiện dựa trên các yếu tố đã biết đạt đỉnh khoảng 13.000 năm ánh sáng từ trung tâm thiên hà và 8 tỷ năm sau khi thiên hà hình thành. Trái đất cách trung tâm thiên hà khoảng 25.000 năm ánh sáng, và nền văn minh của loài người đã phát sinh trên bề mặt hành tinh khoảng 13,5 tỷ năm sau khi Dải Ngân hà hình thành, mặc dù sự sống đơn giản đã xuất hiện ngay sau khi hành tinh hình thành. Nói cách khác, chúng ta có thể là một "nền văn minh biên giới" xét về mặt vị trí địa lý thiên hà và là những người đến sau tương đối với bối cảnh cư dân của Dải Ngân hà tự nhận thức được. Nhưng giả sử sự sống nảy sinh thường xuyên một cách hợp lý và cuối cùng trở nên thông minh, có lẽ vẫn còn những nền văn minh khác ngoài kia, chủ yếu tập trung quanh dải 13.000 năm ánh sáng đó, do sự phổ biến của các ngôi sao giống như Mặt trời ở đó.

Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV





Nhóm nghiên cứu đến từ Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA, Viện Công nghệ California và Trường Trung học Santiago đã sử dụng phương pháp tính toán để xác định khả năng người ngoài hành tinh tồn tại trong lịch sử 8 tỷ năm hình thành Dải Ngân hà. Họ nhận thấy, khả năng tự hủy rất có thể ảnh hưởng đến số lượng dạng sống thông minh ở thiên hà. “Nếu dạng sống thông minh phát triển đến mức có thể tự hủy, không ngạc nhiên khi chúng ta vẫn chưa thể tìm thấy người ngoài hành tinh". Vì vậy nhóm nghiên cứu cho rằng khoa học và công nghệ rất có thể là nguyên nhân dẫn đến sự hủy diệt của các nền văn minh ngoài Trái đất. Đó là lý do con người đến nay vẫn chưa thể liên lạc được với người ngoài hành tinh. Nếu vẫn còn người ngoài hành tinh trong Dải Ngân hà , họ có thể “mới ở dạng phát triển sơ khai” mà con người chưa thể quan sát được, hoặc ở nơi cách xa Trái đất đến mức con người chưa tìm ra. Nghiên cứu cho biết, sự sống có thể rất phổ biến trong Dải Ngân hà, nhưng vị trí của Trái đất lại không phải là nơi tập trung sự sống. Theo các nhà nghiên cứu, người ngoài hành tinh có thể tập trung ở nơi cách trung tâm thiên hà khoảng 13.000 năm ánh sáng, trong khi khoảng cách từ trung tâm so với Hệ Mặt trời là 25.000 năm ánh sáng. Trước đó, báo cáo do ba nhà vật lý Caltech cho biết sự sống có khả năng xảy ra ở đâu và khi nào trong Dải Ngân hà, đồng thời xác định yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phổ biến của nó đó là xu hướng tự hủy diệt của các sinh vật thông minh. "Kể từ thời của Carl Sagan, đã có rất nhiều nghiên cứu. Đặc biệt kể từ khi có Kính viễn vọng Không gian Hubble và Kính viễn vọng Không gian Kepler, chúng ta đã có rất nhiều kiến thức về mật độ khí và sao trong dải Ngân hà, tỷ lệ hình thành sao và hình thành ngoại hành tinh... hay tỷ lệ xảy ra các vụ nổ siêu tân tinh", đồng tác giả nghiên cứu Jonathan H. Jiang, một nhà vật lý thiên văn tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA cho hay. Các tác giả nghiên cứu đã xem xét một loạt các yếu tố được cho là ảnh hưởng đến sự phát triển của cuộc sống thông minh, chẳng hạn như sự phổ biến của các ngôi sao giống như Mặt trời chứa các hành tinh giống Trái đất; Tần suất của các siêu tân tinh gây nổ bức xạ, chết người; Xác suất và thời gian cần thiết để sự sống thông minh phát triển nếu các điều kiện phù hợp. Mô hình hóa sự tiến hóa của Dải Ngân hà theo thời gian với những yếu tố đó, họ phát hiện ra rằng xác suất sự sống xuất hiện dựa trên các yếu tố đã biết đạt đỉnh khoảng 13.000 năm ánh sáng từ trung tâm thiên hà và 8 tỷ năm sau khi thiên hà hình thành. Trái đất cách trung tâm thiên hà khoảng 25.000 năm ánh sáng, và nền văn minh của loài người đã phát sinh trên bề mặt hành tinh khoảng 13,5 tỷ năm sau khi Dải Ngân hà hình thành, mặc dù sự sống đơn giản đã xuất hiện ngay sau khi hành tinh hình thành. Nói cách khác, chúng ta có thể là một "nền văn minh biên giới" xét về mặt vị trí địa lý thiên hà và là những người đến sau tương đối với bối cảnh cư dân của Dải Ngân hà tự nhận thức được. Nhưng giả sử sự sống nảy sinh thường xuyên một cách hợp lý và cuối cùng trở nên thông minh, có lẽ vẫn còn những nền văn minh khác ngoài kia, chủ yếu tập trung quanh dải 13.000 năm ánh sáng đó, do sự phổ biến của các ngôi sao giống như Mặt trời ở đó.





Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV