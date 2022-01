Nóng: Thế giới bí ẩn dưới lòng đất được sinh ra từ hành tinh khác

Các nhà khoa học hành tinh đã cố lý giải vùng vận tốc cực thấp (ULVZ) - một khu vực kỳ lạ sâu bên trong lòng Trái Đất, gần lõi, nơi các sóng địa chấn chậm lại khó hiểu khi đi qua trong nhiều năm. Nhóm các nhà khoa học đến từ Úc đã tìm ra lời giải thích gây sốc về ULVZ. Nhà địa chấn học Surya Pachhai từ Đại học Quốc gia Úc, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết các mô hình mới của họ cho thấy ULVZ có thể được tạo thành bởi một vùng không đồng nhất về mặt hóa học so với các phần khác của vùng gần lõi.ULVZ có thể có nguồn gốc từ thời kỳ đầu trong lịch sử Trái Đất và do vụ va chạm giữa Trái Đất với hành tinh giả thuyết Theia. Ngày càng tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy vụ va chạm này có thật. Theia đã va chạm cực mạnh với Trái Đất sơ khai rồi hòa trộn vật liệu vào hành tinh của chúng ta. Một ít vật liệu bắn ra từ vụ nổ bay lên quỹ đạo Trái Đất, qua năm tháng tụ thành mặt trăng. Các nhà khoa học cũng chạy hàng trăm ngàn mô phỏng máy tính, sử dụng quy trình gọi là "đảo ngược Bayes" để tìm lại phần lịch sử đã mất, sau đó đối chiếu với dữ liệu thực tế được chụp từ bên dưới Biển San Hô giữa Úc và New Zealand. Họ nhận ra ULVZ có thể là phần vật liệu dị biệt từ hành tinh Theia giả thuyết, chưa được trộn đều với nguyên liệu Trái Đất. Cú va chạm thậm chí tạo thành một đại dương magma nóng chảy với thành phần hóa học khác biệt, sau đó đại dương địa ngục này cũng chìm sâu vào lòng Trái Đất và thành một phần của thế giới ULVZ bí ẩn. Điều này khá phù hợp với giả thuyết phổ biến trước đó là ULVZ là magma nóng chảy do một số khu vực của lớp phủ bị tan chảy khó hiểu. Theia là tên gọi của một hành tinh giả thuyết mà theo như giả thuyết vụ va chạm lớn về sự hình thành của Mặt Trăng, đã va chạm với Trái Đất vào khoảng 4 tỷ năm trước. Sự va chạm này với góc va chạm chỉ là trượt qua nhưng cũng đủ để phá hủy Theia, lõi sắt của nó bị chôn vùi trong Trái Đất nguyên thủy. Một lượng lớn vật chất bắn ra và rơi vào quỹ đạo quanh Trái Đất, từ đó Mặt Trăng được hình thành trong khoảng thời gian không dài hơn một thế kỷ, thậm chí có thể ít hơn một tháng. Theo như thuyết này, Theia có kích thước xấp xỉ Sao Hỏa và chiếm chỗ tại vị trí ở điểm Lagrange L4 của hệ Mặt Trời - Trái Đất, tương tự như các tiểu hành tinh Troia, trước khi thay đổi quỹ đạo của nó và đi vào đường dẫn đến va chạm với tốc độ vừa phải với Trái Đất. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

Các nhà khoa học hành tinh đã cố lý giải vùng vận tốc cực thấp (ULVZ) - một khu vực kỳ lạ sâu bên trong lòng Trái Đất, gần lõi, nơi các sóng địa chấn chậm lại khó hiểu khi đi qua trong nhiều năm. Nhóm các nhà khoa học đến từ Úc đã tìm ra lời giải thích gây sốc về ULVZ. Nhà địa chấn học Surya Pachhai từ Đại học Quốc gia Úc, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết các mô hình mới của họ cho thấy ULVZ có thể được tạo thành bởi một vùng không đồng nhất về mặt hóa học so với các phần khác của vùng gần lõi. ULVZ có thể có nguồn gốc từ thời kỳ đầu trong lịch sử Trái Đất và do vụ va chạm giữa Trái Đất với hành tinh giả thuyết Theia. Ngày càng tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy vụ va chạm này có thật. Theia đã va chạm cực mạnh với Trái Đất sơ khai rồi hòa trộn vật liệu vào hành tinh của chúng ta. Một ít vật liệu bắn ra từ vụ nổ bay lên quỹ đạo Trái Đất, qua năm tháng tụ thành mặt trăng. Các nhà khoa học cũng chạy hàng trăm ngàn mô phỏng máy tính, sử dụng quy trình gọi là "đảo ngược Bayes" để tìm lại phần lịch sử đã mất, sau đó đối chiếu với dữ liệu thực tế được chụp từ bên dưới Biển San Hô giữa Úc và New Zealand. Họ nhận ra ULVZ có thể là phần vật liệu dị biệt từ hành tinh Theia giả thuyết, chưa được trộn đều với nguyên liệu Trái Đất. Cú va chạm thậm chí tạo thành một đại dương magma nóng chảy với thành phần hóa học khác biệt, sau đó đại dương địa ngục này cũng chìm sâu vào lòng Trái Đất và thành một phần của thế giới ULVZ bí ẩn. Điều này khá phù hợp với giả thuyết phổ biến trước đó là ULVZ là magma nóng chảy do một số khu vực của lớp phủ bị tan chảy khó hiểu. Theia là tên gọi của một hành tinh giả thuyết mà theo như giả thuyết vụ va chạm lớn về sự hình thành của Mặt Trăng, đã va chạm với Trái Đất vào khoảng 4 tỷ năm trước. Sự va chạm này với góc va chạm chỉ là trượt qua nhưng cũng đủ để phá hủy Theia, lõi sắt của nó bị chôn vùi trong Trái Đất nguyên thủy. Một lượng lớn vật chất bắn ra và rơi vào quỹ đạo quanh Trái Đất, từ đó Mặt Trăng được hình thành trong khoảng thời gian không dài hơn một thế kỷ, thậm chí có thể ít hơn một tháng. Theo như thuyết này, Theia có kích thước xấp xỉ Sao Hỏa và chiếm chỗ tại vị trí ở điểm Lagrange L4 của hệ Mặt Trời - Trái Đất, tương tự như các tiểu hành tinh Troia, trước khi thay đổi quỹ đạo của nó và đi vào đường dẫn đến va chạm với tốc độ vừa phải với Trái Đất. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.