Nóng: Phát hiện sự sống Trái Đất ra đời 3,5 tỉ năm trước

Đó là những phiến thạch nhũ chứa được Stromatolite từ Hệ tầng Dresser ở Tây Úc. Stromatolite vốn là những cấu trúc rắn, nhiều lớp, được cho là phản ánh sự đan xen phức tạp của các cộng đồng vi sinh vật và môi trường chứa đựng chúng dù vẫn gây tranh cãi nhiều năm qua. Trong nghiên cứu mới, nhóm khoa học gia dẫn dầu bởi Bảo tàng Lịch sử tự nhiên ở London - Anh đã kiểm tra các phiến thạch nhũ 3,48 tỉ năm tuổi bằng kính hiển vi quang học và điện tử, máy chụp cắt lớp... và nhiều công cụ tân tiến khác để xác thực nguồn gốc sinh học của Stromatolite. Họ đã thành công khi chỉ ra nhiều đặc điểm liên quan đến nguồn gốc sinh học. Các dấu hiệu bao gồm các hình thái lớp không đồng nhất, các khoảng trống phát sinh từ quá trình khử khí của các vật liệu hữu cơ phân hủy, các cấu trúc hình trụ liên quan đến vi sinh vật quang dưỡng... Phát hiện này đã góp thêm vào tiềm năng của khu vực Tây Úc trong nghiên cứu về nơi khởi nguồn của sự sống Trái Đất, bởi đây cũng là miền đất từng hé lộ những dấu hiệu sinh học trong trầm tích khác với tuổi đời tên 3-4 tỉ năm tuổi. Ngoài ra, nó còn mở ra một cánh cửa thú vị khác, bởi thành phần Stromatolite được thay thế hầu hết bằng hematit do thời tiết gần đây mà các nhà khoa học khai thác được từ thạch nhũ Tây Úc rất giống với đá trầm tích... Sao Hỏa. Đó không phải điều lạ lùng, bởi có nhiều nghiên cứu cho thấy Sao Kim, Trái Đất và Sao Hỏa đã được sinh ra rất giống nhau và thiết lập cho sự sống, dù có vẻ chỉ một hành tinh thực sự thành công với việc lưu giữ sự sống cho đến ngày nay. "Đá trầm tích trên bề mặt Sao Hỏa cũng đã bị oxy hóa lan tỏa tương tự và cũng chủ yếu bao gồm các oxit sắt" - các tác giả cho biết. Vì vậy những phát hiện trên Trái Đất sẽ trở thành một mô hình, một hướng dẫn quan trọng cho các thiết bị thám hiểm Sao Hỏa, trong đó dược kỳ vọng nhất là chiếc rover hoạt động như robot Perseverance của NASA, đang khám phá miệng hố khổng lồ Jerzero, nơi một tác động cổ đại tạo nên cả một đồng bằng sông rộng lớn mà cơ quan vũ trụ này tin là từng có sự sống. Robot Perseverance, hay còn gọi là "Percy", hạ cánh vào chiều ngày 18/2. Ban kiểm soát nhiệm vụ ở Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA ở Pasadena, California, nhận tín hiệu vào 3h55 sáng ngày 19/2 theo giờ Hà Nội, xác nhận robot tự hành đáp thành công xuống bề mặt sao Hỏa trong nhiệm vụ Mars 2020. Tín hiệu xác nhận đến trễ khoảng 11 phút sau khi Perseverance thực sự tiếp đất bởi đó là thời gian để tín hiệu vô tuyến truyền từ sao Hỏa tới Trái Đất. Họ cũng có thể sử dụng ảnh chụp để hỗ trợ một trong những mục tiêu khoa học cơ bản của nhiệm vụ là tìm kiếm bằng chứng về sự sống cổ đại trên sao Hỏa. Các nhà khoa học cho rằng miệng hố Jezero từng là một hồ lớn với hệ thống châu thổ, tồn tại cách đây 3 tỷ năm. Do sự sống trên Trái Đất phụ thuộc vào sự tồn tại của nước, họ suy đoán nếu sự sống tồn tại trên sao Hỏa, nhiều khả năng miệng hố cổ đại này có hóa thạch vi sinh vật. Điều này có nghĩa trong bức ảnh toàn cảnh do robot Perseverance chụp, bạn đang nhìn vào lòng hồ cổ xưa, nơi sự sống sao Hỏa có thể từng phát triển.

