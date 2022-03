Nóng: Phát hiện dấu vết người ngoài hành tinh trong phim "hot" của NASA?

Apollo 15 mang theo 1.400 bức ảnh trở về Trái đất, đóng góp vô cùng lớn cho sự nghiệp nghiên cứu về Mặt trăng của các nhà khoa học. Qua thời gian, người ta ngày càng ngạc nhiên với những phát hiện bất ngờ đằng sau từng thước phim, từng tấm ảnh của chuyến du hành vũ trụ này. Thợ săn UFO tên Scott Waring đã đưa ra những suy đoán táo bạo về đoạn phim do NASA công bố. “Nhìn những khối hình thù cao và dài này xem, thật tuyệt vời phải không? Góc phải có một kiến trúc tọa lạc rất vững chắc trên bề mặt Mặt trăng, cạnh bên một vòm cung hoàn hảo. Phát hiện này khiến tôi phấn khởi vô cùng”, ông Waring cảm thán. Waring tiếp tục chuyển sang một đoạn khác trong bộ phim tài liệu Apollo 15 của NASA, đến đoạn ông cho rằng cấu trúc nhà ở của người ngoài hành tinh càng lộ rõ hơn: “Quá rõ rồi, đây đích thị là những tòa nhà cao tầng. Chúng là bằng chứng cho thấy 100% có người xây dựng kiến trúc trên Mặt trăng”. "Khi được hỏi vì sao không nghỉ ngơi chốc lát sau khi đã làm việc suốt ngày đêm, một thành viên nhóm nghiên cứu đã trả lời: 'Vì tôi phấn khích quá'. Đúng thực là khó kìm nén cơn kích động, bởi ông ấy đã phát hiện những tòa nhà kỳ dị này trên Mặt trăng! Nhóm nghiên cứu không muốn ngơi tay cũng chẳng có gì lạ”, ông cho biết thêm. Chuyến du hành trên tàu Apollo 15 đã kết thúc ở Apennine Front Hadley Rille, một trong những khu vực có đặc điểm địa chất đáng thăm dò nhất trên Mặt trăng. Waring thắc mắc: “Tôi tự hỏi vì sao nơi này lại trọng yếu đến vậy”. Sau đó, ông chụp ảnh màn hình tấm bản đồ trên Mặt trăng để tìm hiểu kỹ hơn và cho biết: “Chỗ này có nhiều tòa nhà. Nếu phóng to thêm chút nữa, ta có thể bắt gặp nhiều kiến trúc khác”. Tiếp đến, ông sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để xử lý các ảnh chụp Mặt trăng được Placitto Dominique tìm thấy. Waring nói: “Ở đây, ta lại thấy các kiến trúc đã bớt phần răng cưa đi, một trong số đó còn có dạng móc áo... ... Những tòa nhà khổng lồ này có lẽ là điểm khiến NASA chú ý. Đoạn phim chưa qua chỉnh sửa này là bằng chứng cho thấy họ đã biết đến sự tồn tại của người ngoài hành tinh từ năm 1971”. Trước đó, trong nhiệm vụ Apollo 15, các phi hành gia đã phát cảnh báo về hai vật thể lạ nghi UFO xuất hiện trên Mặt trăng. Cụ thể, đằng sau bầu khí quyển một phi hành gia tàu Apollo 15 đang đi bộ khám sát bất ngờ xuất hiện hai vật thể sáng trắng lạ. Khi phóng to bức ảnh có thấy có hai vật thể, một vật thể hình chóp nón, vật thể bên dưới hình tròn, có một đuôi nhỏ. Cả hai vật thể này phát ra ánh sáng mãnh liệt, bay lơ lửng tồn tại khá lâu sau đó nhanh chóng mất hút trong vùng khí quyển tối của Mặt trăng. Nhiều người cho rằng đó có thể là một bộ đôi UFO và chúng đang làm nhiệm vụ giám sát, theo dõi tàu Apollo 15. Sự việc được phát hiện vào ngày 27/4/2017 do camera tàu vũ trụ Apollo 15 trực tiếp ghi lại. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

Apollo 15 mang theo 1.400 bức ảnh trở về Trái đất, đóng góp vô cùng lớn cho sự nghiệp nghiên cứu về Mặt trăng của các nhà khoa học. Qua thời gian, người ta ngày càng ngạc nhiên với những phát hiện bất ngờ đằng sau từng thước phim, từng tấm ảnh của chuyến du hành vũ trụ này. Thợ săn UFO tên Scott Waring đã đưa ra những suy đoán táo bạo về đoạn phim do NASA công bố. “Nhìn những khối hình thù cao và dài này xem, thật tuyệt vời phải không? Góc phải có một kiến trúc tọa lạc rất vững chắc trên bề mặt Mặt trăng, cạnh bên một vòm cung hoàn hảo. Phát hiện này khiến tôi phấn khởi vô cùng”, ông Waring cảm thán. Waring tiếp tục chuyển sang một đoạn khác trong bộ phim tài liệu Apollo 15 của NASA, đến đoạn ông cho rằng cấu trúc nhà ở của người ngoài hành tinh càng lộ rõ hơn: “Quá rõ rồi, đây đích thị là những tòa nhà cao tầng. Chúng là bằng chứng cho thấy 100% có người xây dựng kiến trúc trên Mặt trăng”. "Khi được hỏi vì sao không nghỉ ngơi chốc lát sau khi đã làm việc suốt ngày đêm, một thành viên nhóm nghiên cứu đã trả lời: 'Vì tôi phấn khích quá'. Đúng thực là khó kìm nén cơn kích động, bởi ông ấy đã phát hiện những tòa nhà kỳ dị này trên Mặt trăng! Nhóm nghiên cứu không muốn ngơi tay cũng chẳng có gì lạ”, ông cho biết thêm. Chuyến du hành trên tàu Apollo 15 đã kết thúc ở Apennine Front Hadley Rille, một trong những khu vực có đặc điểm địa chất đáng thăm dò nhất trên Mặt trăng. Waring thắc mắc: “Tôi tự hỏi vì sao nơi này lại trọng yếu đến vậy”. Sau đó, ông chụp ảnh màn hình tấm bản đồ trên Mặt trăng để tìm hiểu kỹ hơn và cho biết: “Chỗ này có nhiều tòa nhà. Nếu phóng to thêm chút nữa, ta có thể bắt gặp nhiều kiến trúc khác”. Tiếp đến, ông sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để xử lý các ảnh chụp Mặt trăng được Placitto Dominique tìm thấy. Waring nói: “Ở đây, ta lại thấy các kiến trúc đã bớt phần răng cưa đi, một trong số đó còn có dạng móc áo... ... Những tòa nhà khổng lồ này có lẽ là điểm khiến NASA chú ý. Đoạn phim chưa qua chỉnh sửa này là bằng chứng cho thấy họ đã biết đến sự tồn tại của người ngoài hành tinh từ năm 1971”. Trước đó, trong nhiệm vụ Apollo 15, các phi hành gia đã phát cảnh báo về hai vật thể lạ nghi UFO xuất hiện trên Mặt trăng. Cụ thể, đằng sau bầu khí quyển một phi hành gia tàu Apollo 15 đang đi bộ khám sát bất ngờ xuất hiện hai vật thể sáng trắng lạ. Khi phóng to bức ảnh có thấy có hai vật thể, một vật thể hình chóp nón, vật thể bên dưới hình tròn, có một đuôi nhỏ. Cả hai vật thể này phát ra ánh sáng mãnh liệt, bay lơ lửng tồn tại khá lâu sau đó nhanh chóng mất hút trong vùng khí quyển tối của Mặt trăng. Nhiều người cho rằng đó có thể là một bộ đôi UFO và chúng đang làm nhiệm vụ giám sát, theo dõi tàu Apollo 15. Sự việc được phát hiện vào ngày 27/4/2017 do camera tàu vũ trụ Apollo 15 trực tiếp ghi lại. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.