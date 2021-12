Nóng: Người ngoài hành tinh xuất hiện ở Ai Cập từ thời cổ đại?

Từ những hình vẽ trong hang động bởi người tiền sử, đến các bản khắc và chữ tượng hình cổ đại không chỉ của người Ai Cập mà nhiều dân tộc khác, tất cả đều cho thấy dường như người ngoài hành tinh đã ghé thăm Trái Đất từ hàng ngàn năm trước. Đền Seti I tại Abydos có một bảng chạm khắc các ký tự tượng hình, bên trên dường như miêu tả trực thăng, phi thuyền và máy bay phản lực. Bảng chạm khắc ký tự tượng hình này có niên đại từ ba đến năm ngàn năm trước. Tất nhiên những phương tiện hiện đại này chưa xuất hiện vào thời đó. Bảng khắc các ký tự tượng hình miêu tả những người có hộp sọ với hình dạng rất kỳ lạ, không giống của người nên nhiều người cho rằng người Ai Cập cổ đại đang nói đến người ngoài hành tinh. Nhiều ký tự tượng hình chạm khắc hình ảnh của nhưng người có hộp sọ thuôn dài giống hệt hộp sọ được cho là của người ngoài hành tinh. Một ký tự tượng hình trông rất giống chiếc đĩa bay đã được chạm khắc trên nhiều đài tưởng niệm của Ai Cập cổ đại. Hình dạng và cấu trúc của chiếc đĩa bay trông giống mô thức phi thuyền phổ biến của người ngoài hành tinh đến mức kỳ lạ. Các sinh vật kỳ lạ trông giống người ngoài hành tinh được thấy xuất hiện trong nhiều bảng chữ tượng hình trên khắp đất nước Ai Cập. Những sinh vật này có đôi mắt to, đen hình hạt đậu với thân người, nhưng chúng tuyệt không phải là con người. Trong một đền thờ Pha-ra-ông, có thể bắt gặp một bản chạm nổi miêu tả một sinh vật giống chủng người ngoài hành tinh Grey trong các câu chuyện hay bộ phim khoa học viễn tưởng. Đây là một góc tường chạm khắc các ký tượng hình cổ đại tại đền thờ Dendera, Ai Cập. Trên bức tường, chúng ta có thể thấy một vật thể trông rất giống UFO, bên trong chứa một sinh vật, trông khá giống với tạo hình người ngoài hành tinh trong bộ phim ET của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg. Hình chạm khắc tại đền thờ Dendera, Ai Cập miêu tả người Ai Cập đang thao tác với “bóng đèn cổ đại”. Ngoài cùng bên phải là một sinh vật khá kỳ lạ, bởi có một cái đuôi dài, nhưng lại không phải động vật vì có tứ chi và biết đứng thẳng giống người, đồng thời biết cầm dao, nhưng lại không phải là người. Tất nhiên, đây không thể là một con khỉ bởi một con khỉ thì không thể làm được như vậy. Nhiều bảng ký tự tượng hình của Ai Cập cổ khắc họa rất rõ nét một sinh vật có hộp sọ lớn, mắt to, trông rất giống sinh vật ngoài hành tinh màu xanh lá cây bé nhỏ (little green men) mà bạn thường bắt gặp trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Trở lại năm 1988, nhà Ai Cập học Louis Caparat đã được khám phá bên trong Đại kim tự tháp khi anh vô tình phát hiện ra một quan tài bí mật. Quan tài đã được niêm phong ngay sau khi kim tự tháp được hoàn thành, hơn 4.500 năm trước đây, và nó dường như là một dạng tinh thể trong suốt. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Từ những hình vẽ trong hang động bởi người tiền sử, đến các bản khắc và chữ tượng hình cổ đại không chỉ của người Ai Cập mà nhiều dân tộc khác, tất cả đều cho thấy dường như người ngoài hành tinh đã ghé thăm Trái Đất từ hàng ngàn năm trước. Đền Seti I tại Abydos có một bảng chạm khắc các ký tự tượng hình, bên trên dường như miêu tả trực thăng, phi thuyền và máy bay phản lực. Bảng chạm khắc ký tự tượng hình này có niên đại từ ba đến năm ngàn năm trước. Tất nhiên những phương tiện hiện đại này chưa xuất hiện vào thời đó. Bảng khắc các ký tự tượng hình miêu tả những người có hộp sọ với hình dạng rất kỳ lạ, không giống của người nên nhiều người cho rằng người Ai Cập cổ đại đang nói đến người ngoài hành tinh. Nhiều ký tự tượng hình chạm khắc hình ảnh của nhưng người có hộp sọ thuôn dài giống hệt hộp sọ được cho là của người ngoài hành tinh. Một ký tự tượng hình trông rất giống chiếc đĩa bay đã được chạm khắc trên nhiều đài tưởng niệm của Ai Cập cổ đại. Hình dạng và cấu trúc của chiếc đĩa bay trông giống mô thức phi thuyền phổ biến của người ngoài hành tinh đến mức kỳ lạ. Các sinh vật kỳ lạ trông giống người ngoài hành tinh được thấy xuất hiện trong nhiều bảng chữ tượng hình trên khắp đất nước Ai Cập . Những sinh vật này có đôi mắt to, đen hình hạt đậu với thân người, nhưng chúng tuyệt không phải là con người. Trong một đền thờ Pha-ra-ông, có thể bắt gặp một bản chạm nổi miêu tả một sinh vật giống chủng người ngoài hành tinh Grey trong các câu chuyện hay bộ phim khoa học viễn tưởng. Đây là một góc tường chạm khắc các ký tượng hình cổ đại tại đền thờ Dendera, Ai Cập. Trên bức tường, chúng ta có thể thấy một vật thể trông rất giống UFO, bên trong chứa một sinh vật, trông khá giống với tạo hình người ngoài hành tinh trong bộ phim ET của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg. Hình chạm khắc tại đền thờ Dendera, Ai Cập miêu tả người Ai Cập đang thao tác với “bóng đèn cổ đại”. Ngoài cùng bên phải là một sinh vật khá kỳ lạ, bởi có một cái đuôi dài, nhưng lại không phải động vật vì có tứ chi và biết đứng thẳng giống người, đồng thời biết cầm dao, nhưng lại không phải là người. Tất nhiên, đây không thể là một con khỉ bởi một con khỉ thì không thể làm được như vậy. Nhiều bảng ký tự tượng hình của Ai Cập cổ khắc họa rất rõ nét một sinh vật có hộp sọ lớn, mắt to, trông rất giống sinh vật ngoài hành tinh màu xanh lá cây bé nhỏ (little green men) mà bạn thường bắt gặp trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Trở lại năm 1988, nhà Ai Cập học Louis Caparat đã được khám phá bên trong Đại kim tự tháp khi anh vô tình phát hiện ra một quan tài bí mật. Quan tài đã được niêm phong ngay sau khi kim tự tháp được hoàn thành, hơn 4.500 năm trước đây, và nó dường như là một dạng tinh thể trong suốt. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV