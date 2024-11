Nóng: NASA tìm ra thế giới mới chứa 'sự sống ngoài hành tinh'

Vũ trụ luôn chứa đựng những bí ẩn và bất ngờ không lường trước được, và lần này, NASA lại một lần nữa gây chấn động với một phát hiện tuyệt vời: Đại dương ngầm trên mặt trăng Miranda của Sao Thiên Vương, có khả năng chứa đựng sự sống ngoài hành tinh. Phát hiện này mở ra một chương mới trong cuộc hành trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất và mang lại hy vọng mới cho các nhà thiên văn học và khoa học không gian. (Ảnh: NASA) Miranda, mặt trăng nhỏ nhất và gần nhất của Sao Thiên Vương, từ lâu đã được coi là một khối đá cằn cỗi, giống như nhiều thiên thể khác ở vùng không gian xa xôi này. Với bán kính chỉ 235 km và bề mặt phức tạp, Miranda không mấy nổi bật trong số các mặt trăng của Hệ Mặt Trời. Thế nhưng, dữ liệu từ tàu Voyager 2 của NASA đã thay đổi hoàn toàn nhận định này.(Ảnh: The Brighter Side of News) Tàu Voyager 2, được phóng vào không gian từ năm 1977, đã thực hiện những chuyến bay quanh các hành tinh xa xôi của Hệ Mặt Trời và gửi về Trái Đất hàng triệu dữ liệu quý giá. Trong chuyến bay quanh Miranda vào năm 1986, tàu Voyager 2 đã thu thập được các thông tin cho thấy Miranda có thể ẩn chứa một đại dương ngầm - một phát hiện gây sốc đối với các nhà khoa học.(Ảnh: Science Photo Gallery) Theo nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà khoa học Tom Nordheim từ Phòng thí nghiệm Vật lý ứng dụng Johns Hopkins (APL), khi lập bản đồ các đặc điểm bề mặt của Miranda và phát triển mô hình máy tính để mô phỏng các cấu trúc bên trong, họ đã phát hiện ra dấu vết của một đại dương ngầm sâu tới 100 km, bao bọc bởi lớp vỏ đất đá và băng giá dày 30 km. Đại dương này ước tính chiếm gần một nửa thể tích của Miranda và có thể đã tồn tại từ khoảng 100-500 triệu năm trước.(Ảnh: New York Post) Phát hiện về đại dương ngầm trên Miranda mang lại hy vọng mới về khả năng tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất. Theo Newsweek, khi có nước, khả năng tồn tại của sự sống cũng trở nên hiện thực hơn. Các nhà khoa học cho rằng Miranda có thể là mục tiêu hấp dẫn cho các sứ mệnh tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh trong tương lai.(Ảnh: The Daily Galaxy) Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trọng tâm thủy triều giữa Miranda và các vệ tinh lân cận khác đã giữ cho bên trong Miranda đủ ấm để duy trì một đại dương lỏng. Sự kéo giãn và nén hấp dẫn của Miranda, được khuếch đại bởi cộng hưởng quỹ đạo với các vệ tinh khác, đã tạo ra đủ năng lượng ma sát để duy trì đại dương này trong một thời gian dài. Mặc dù Miranda đã mất đồng bộ với một trong những vệ tinh khác của Sao Thiên Vương, các nhà nghiên cứu không nghĩ rằng Miranda đã hoàn toàn đóng băng, vì nếu điều đó xảy ra, nó phải bị nở ra và xuất hiện các vết nứt lớn trên bề mặt.(Ảnh: Knowridge Science Report) Phát hiện về đại dương ngầm trên mặt trăng Miranda của tàu Voyager 2 là một bước đột phá lớn trong việc hiểu biết về các thiên thể trong hệ Mặt Trời. Khám phá này không chỉ cung cấp thêm dữ liệu quan trọng về Miranda mà còn mở ra cơ hội nghiên cứu về sự sống ngoài hành tinh. Miranda có thể trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các sứ mệnh không gian trong tương lai, đem lại những hiểu biết sâu rộng hơn về khả năng tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất.(Ảnh: University of North Dakota Blogs) Việc tìm thấy một đại dương ngầm trên Miranda là minh chứng cho sự khắc nghiệt và kỳ diệu của vũ trụ, đồng thời khẳng định rằng những bí ẩn của không gian vẫn đang chờ đợi con người khám phá. Các nhà khoa học sẽ tiếp tục theo đuổi hành trình tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh, mở ra những cơ hội mới và hy vọng về một tương lai mà con người có thể tìm thấy những bằng chứng thuyết phục về sự sống trong vũ trụ.(Ảnh: Daily Mail) Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ về nơi ở của người ngoài hành tinh khiến thế giới kinh ngạc.

Vũ trụ luôn chứa đựng những bí ẩn và bất ngờ không lường trước được, và lần này, NASA lại một lần nữa gây chấn động với một phát hiện tuyệt vời: Đại dương ngầm trên mặt trăng Miranda của Sao Thiên Vương, có khả năng chứa đựng sự sống ngoài hành tinh. Phát hiện này mở ra một chương mới trong cuộc hành trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất và mang lại hy vọng mới cho các nhà thiên văn học và khoa học không gian. (Ảnh: NASA) Miranda, mặt trăng nhỏ nhất và gần nhất của Sao Thiên Vương, từ lâu đã được coi là một khối đá cằn cỗi, giống như nhiều thiên thể khác ở vùng không gian xa xôi này. Với bán kính chỉ 235 km và bề mặt phức tạp, Miranda không mấy nổi bật trong số các mặt trăng của Hệ Mặt Trời. Thế nhưng, dữ liệu từ tàu Voyager 2 của NASA đã thay đổi hoàn toàn nhận định này.(Ảnh: The Brighter Side of News) Tàu Voyager 2, được phóng vào không gian từ năm 1977, đã thực hiện những chuyến bay quanh các hành tinh xa xôi của Hệ Mặt Trời và gửi về Trái Đất hàng triệu dữ liệu quý giá. Trong chuyến bay quanh Miranda vào năm 1986, tàu Voyager 2 đã thu thập được các thông tin cho thấy Miranda có thể ẩn chứa một đại dương ngầm - một phát hiện gây sốc đối với các nhà khoa học.(Ảnh: Science Photo Gallery) Theo nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà khoa học Tom Nordheim từ Phòng thí nghiệm Vật lý ứng dụng Johns Hopkins (APL), khi lập bản đồ các đặc điểm bề mặt của Miranda và phát triển mô hình máy tính để mô phỏng các cấu trúc bên trong, họ đã phát hiện ra dấu vết của một đại dương ngầm sâu tới 100 km, bao bọc bởi lớp vỏ đất đá và băng giá dày 30 km. Đại dương này ước tính chiếm gần một nửa thể tích của Miranda và có thể đã tồn tại từ khoảng 100-500 triệu năm trước.(Ảnh: New York Post) Phát hiện về đại dương ngầm trên Miranda mang lại hy vọng mới về khả năng tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất. Theo Newsweek, khi có nước, khả năng tồn tại của sự sống cũng trở nên hiện thực hơn. Các nhà khoa học cho rằng Miranda có thể là mục tiêu hấp dẫn cho các sứ mệnh tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh trong tương lai.(Ảnh: The Daily Galaxy) Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trọng tâm thủy triều giữa Miranda và các vệ tinh lân cận khác đã giữ cho bên trong Miranda đủ ấm để duy trì một đại dương lỏng. Sự kéo giãn và nén hấp dẫn của Miranda, được khuếch đại bởi cộng hưởng quỹ đạo với các vệ tinh khác, đã tạo ra đủ năng lượng ma sát để duy trì đại dương này trong một thời gian dài. Mặc dù Miranda đã mất đồng bộ với một trong những vệ tinh khác của Sao Thiên Vương, các nhà nghiên cứu không nghĩ rằng Miranda đã hoàn toàn đóng băng, vì nếu điều đó xảy ra, nó phải bị nở ra và xuất hiện các vết nứt lớn trên bề mặt.(Ảnh: Knowridge Science Report) Phát hiện về đại dương ngầm trên mặt trăng Miranda của tàu Voyager 2 là một bước đột phá lớn trong việc hiểu biết về các thiên thể trong hệ Mặt Trời. Khám phá này không chỉ cung cấp thêm dữ liệu quan trọng về Miranda mà còn mở ra cơ hội nghiên cứu về sự sống ngoài hành tinh. Miranda có thể trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các sứ mệnh không gian trong tương lai, đem lại những hiểu biết sâu rộng hơn về khả năng tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất.(Ảnh: University of North Dakota Blogs) Việc tìm thấy một đại dương ngầm trên Miranda là minh chứng cho sự khắc nghiệt và kỳ diệu của vũ trụ, đồng thời khẳng định rằng những bí ẩn của không gian vẫn đang chờ đợi con người khám phá. Các nhà khoa học sẽ tiếp tục theo đuổi hành trình tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh, mở ra những cơ hội mới và hy vọng về một tương lai mà con người có thể tìm thấy những bằng chứng thuyết phục về sự sống trong vũ trụ.(Ảnh: Daily Mail) Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ về nơi ở của người ngoài hành tinh khiến thế giới kinh ngạc.