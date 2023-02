Nóng: NASA phát hiện bằng chứng đầy thuyết phục sự sống trên sao Hỏa

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) tuần này đã tiết lộ bằng chứng thuyết phục về một hồ nước lớn từng tồn tại trên sao Hỏa, làm tăng hy vọng rằng có sự sống từng tồn tại trên hành tinh này. Xe tự hành Curiosity của NASA - đã khám phá sao Hỏa trong hơn 10 năm - gần đây đã đi qua một khu vực trên sao Hỏa và truyền về những bức ảnh đáng kinh ngạc chụp các gợn sóng do một hồ nước cổ xưa in trên bề mặt của các tảng đá. Nhà khoa học Aswin Vasavada của NASA cho biết: “Đây là bằng chứng tốt nhất về nước và sóng mà chúng tôi từng thấy trong toàn bộ sứ mệnh”. Giới khoa học đưa ra giả thuyết rằng nếu sự sống từng tồn tại trên Sao Hỏa, thì có thể tìm thấy bằng chứng ở gần nơi từng có nước. Các nhà khoa học cũng hy vọng sẽ tìm ra lý do tại sao hành tinh từng ngập nước như sao Hỏa lại biến thành vùng đất hoang lạnh giá như ngày nay. Theo NASA, xe Curiosity đã cố gắng lấy mẫu từ một số tảng đá nhưng không thể vì quá cứng. Các nhà khoa học đang hy vọng sắp tới chiếc xe đụng trúng các khu vực mềm hơn để có thể thu thập mẫu. Curiosity đang thám hiểm những đồi thấp dưới chân một ngọn núi cao 5km gọi là núi Sharp. NASA cho biết xe tự hành này cũng phát hiện các đống đổ nát trong một thung lũng bị bùn lở cuốn qua trên núi Sharp. Theo ông Vasavada, bùn lở này có thể là bằng chứng mới nhất về nước được ghi nhận. Nó sẽ giúp các nhà khoa học nghiên cứu các địa tầng cao hơn không tiếp cận được trên núi Sharp. Núi Sharp, với các địa tầng già nhất ở đáy và các địa tầng trẻ nhất ở đỉnh, cung cấp cho các nhà khoa học một "trình tự thời gian trên sao Hỏa" để nghiên cứu cách thức sao Hỏa biến đổi từ một hành tinh giống Trái đất hơn trong quá khứ cổ đại, với khí hậu ấm hơn và nhiều nước, thành một hoang mạc lạnh giá như ngày nay. Một xe tự hành khác thám hiểm sao Hỏa là Perseverance đã đáp xuống hành tinh Đỏ vào tháng 2/2021 để tìm dấu vết của vi khuẩn trong quá khứ. Xe tự hành đa nhiệm này sẽ thu thập 30 mẫu đất và đá đem về Trái đất vào khoảng thập niên 2030 để phân tích trong phòng thí nghiệm. >>>Xem thêm video: Chiêm ngưỡng những bức ảnh ấn tượng về vũ trụ trong năm 2022. Nguồn: Kienthucnet.

