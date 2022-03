Nóng: Lộ hình ảnh iPhone 14 phiên bản "tím lịm"đẹp không tì vết

Kênh YouTube @ios beta news mới đây đã tung ra concept iPhone 14 màu tím vô cùng lạ mắt. Đây đang là màu sắc được rất nhiều người dùng yêu thích và là Trend của năm nay. Vì vậy có thể Apple sẽ kích thích người tiêu dùng bằng cách bổ sung thêm màu sắc mới lạ mắt trên sản phẩm của mình. Đây có thể là các tuỳ chọn màu sắc mới của iPhone 14 series trong tương lai. Về tổng thể, concept iPhone 14 không khác biệt so với các phiên bản hiện tại. Máy vẫn có thiết kế thời thượng với khung thép vát phẳng, mặt lưng kính sang trọng và camera lồi như thế hệ iPhone 13 series. Trước đó, tại sự kiện hồi tháng 4/2021, Apple đã trình làng iPhone 12 phiên bản màu tím cực đẹp (cách thời điểm ra mắt iPhone 12 series khoảng 5 tháng). Chính vì thế, những lời đồn đoán về phiên bản iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max là hoàn toàn có cơ sở. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Apple đang có kế hoạch nâng cấp camera lớn cho dòng iPhone 14. Đáng chú ý, cảm biến camera 48MP kích cỡ 1/1,3 inch lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone sẽ dành cho chiếc flagship cao cấp nhất - iPhone 14 Pro Max. Camera chính sẽ được hưởng lợi nhất từ cảm biến lớn hơn. Cùng với đó, các công nghệ mới sẽ đến với cả camera siêu rộng và tele. Tất nhiên, các mẫu iPhone Pro sẽ luôn đi trước một bước. Camera 48MP sẽ là cảm biến máy ảnh lớn nhất từng được trang bị trên iPhone của Apple. Nhờ sử dụng công nghệ gộp 4 pixel (quad pixel-binning) nên chúng có thể cung cấp chất lượng hình ảnh tuyệt vời trong điều kiện ánh sáng yếu, hoạt động cực kỳ tốt với Chế độ ban đêm của iPhone 14. Rất có thể, Sony sẽ cung cấp các cảm biến mới lớn hơn cho iPhone 14 trong khi LG sẽ làm nhiệm vụ việc sản xuất các mô-đun camera còn lại. Hơn nữa, cảm biến mới sẽ cho phép quay video 8K với camera chính. Hiện tại, iPhone chỉ có thể quay video tối đa 4K ở tốc độ 60 khung hình/ giây. Cùng với đó, việc bổ sung này sẽ đẩy giá của iPhone 14 Pro Max lên rất cao. Thiết kế chung của iPhone 14 sẽ vẫn giữ nguyên: cạnh phẳng đi kèm cụm camera sau ấn tượng. Theo các tin đồn ban đầu, một số phiên bản iPhone 14 Pro sẽ có khung bằng titan thay vì thép không gỉ. Trước đó, vật liệu hợp kim titan đã được sử dụng cho vỏ một số mẫu Apple Watch Series 6. Chưa hết, dòng iPhone 2022 sẽ đánh dấu bước thay đổi mạnh mẽ nhất từ iPhone X 2017: loại bỏ phần “tai thỏ” và thay thế bằng hình cắt hình “viên thuốc” cùng với máy chiếu chấm Face ID chuyên dụng ở bên cạnh (sẽ được che bởi màn hình - gần như vô hình). Giống như iPhone 4, được phát hành vào năm 2010, iPhone 14 Pro Max có thể sử dụng các nút âm lượng hình tròn ở bên cạnh. Một tin đồn khác cho rằng “Táo Khuyết” sẽ bỏ khe cắm thẻ SIM vật lý, thay vào đó là các eSIM kép sẽ được sử dụng. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

