Nóng: Đa vũ trụ thực sự tồn tại, mỗi người có vô số bản sao?

Tuổi của vũ trụ ước tính khoảng 13,8 tỷ năm, nên bất cứ thứ gì nằm ngoài phạm vi 13,8 tỷ năm ánh sáng đều không có cách nào nhận biết. Có thể coi mỗi khu vực như vậy là một vũ trụ riêng biệt. Nếu đây là sự thực, sẽ có vô số "đảo vũ trụ" giống như vũ trụ mà con người biết đến và chắc chắn phải có nhiều thế giới giống với Trái Đất. Hầu hết các nhà vũ trụ học tin rằng vào thời điểm khi vũ trụ mới hình thành, kích thước của nó không mấy to lớn. Nhưng trong nháy mắt, vũ trụ đột nhiên mở rộng đáng kể, và thể tích của nó tăng lên không biết bao nhiêu lần. Mô hình giãn nở của vũ trụ tin rằng kích thước thực của vũ trụ ít nhất là to lớn hơn 1.052 lần so với phần có thể quan sát được. Vì vũ trụ có thể quan sát được có đường kính 90 tỷ năm ánh sáng, điều này có nghĩa là phạm vi thực sự của vũ trụ quá lớn để chúng ta có thể hiểu được. Theo các quan điểm hiện nay, Big Bang đã xảy ra rất nhiều lần ở các vùng thăng giáng khác nhau; vậy nên đâu đó ngoài vũ trụ, đã tồn tại một vùng chân không nhỏ, một vụ nổ Big Bang mới lại xảy ra và từ đó tạo ra một vũ trụ mới. Điều này được gọi là "lạm phát vĩnh cửu", sẽ có vô số vũ trụ được tạo ra và phát triển cùng nhau, nhưng chúng đều di chuyển rất nhanh, nhanh tới mức ánh sáng cũng không thể bắt kịp. Nếu lý thuyết giãn nở vĩnh cửu của vũ trụ là đúng, thì không chỉ có một vũ trụ hay nhiều vũ trụ, mà là những vũ trụ vô hạn. Mỗi vũ trụ có thể có các định luật vật lý và sự sắp xếp của các hạt riêng. Do đó, nếu sự phân bố vật chất và năng lượng bị giới hạn (xét cho cùng, có rất nhiều cách để cấu tạo nên một vũ trụ), thì sẽ luôn có những tình huống vật lý lặp đi lặp lại trong vô số đa vũ trụ. Nhưng chúng ta chỉ có thể nói rằng nếu giãn nở vĩnh cửu thực sự là phổ biến (có nghĩa là, áp dụng cho hầu hết các mô hình giãn nở vũ trụ), thì đa vũ trụ có thể tồn tại. Nhưng các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng vì chúng ta vẫn chưa biết nhiều về mô hình giãn nở và cơ chế hoạt động của nó, nên chúng ta khó có thể xem xét mức độ giãn nở vĩnh cửu "phổ biến" như thế nào. Các nhà khoa học tin rằng không thể tóm gọn câu trả lời cho câu hỏi này, và cần có thêm nhiều nghiên cứu về sự giãn nở của vũ trụ. Do đó sự thật về đa vũ trụ tới nay vẫn chỉ là những phỏng đoán và chưa được xác thực về mặt khoa học và nghiên cứu chuyên sâu. Hiện các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm kiếm các bằng chứng xác thực hơn để chứng minh cho giả thuyết "đa vũ trụ" này. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

