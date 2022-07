Nóng: Ánh sáng lạ nghi UFO bay lơ lửng trên bầu trời gần San Diego

Đêm 27/6, một số người dân ở khu vực San Diego (Mỹ) đã nhìn thấy một nhóm ánh sáng bí ẩn đang lơ lửng trên đại dương và đã quay lại video rồi đăng tải lên mạng xã hội. Có người đã đặt giải thuyết rằng đó là chuyến viếng thăm trái đất của người ngoài hành tinh với những vật thể bay không xác định lơ lửng. Tuy nhiên, có người lại cho rằng đó là do máy bay không người lái của Cảnh sát bãi biển Imperial Beach (IBPD), nơi đang lên kế hoạch cho một buổi trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái vào 4/7. Tuy nhiên sự bí ẩn được đẩy lên cao hơn khi IBPD tuyên bố những thứ ánh sáng đó không phải do họ tạo nên. Phía chỉ huy giám sát của Sở Cảnh sát San Diego nói "các nhân viên cứu hộ cho rằng đó là pháo sáng được sử dụng cho một cuộc tập trận." Tuy nhiên khi kênh ABC News liên hệ với các đơn vị quân đội gần đó họ đều trả lời rằng "không biết". San Diego là nơi đặt một số căn cứ quân sự của Mỹ với hơn 100.000 quân nhân thường trực. Hơn 15.000 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ và được xuất ngũ mỗi năm ở San Diego. Theo thống kê của Trường Luật Thomas Jefferson hơn một nửa trong số quân nhân này quyết định ở lại San Diego. Ước tính hiện có khoảng 240.000 quân nhân xuất ngũ đang sinh sống trong cộng đồng San Diego. San Diego, nơi có 60% số tàu trong hạm đội của Hải quân Mỹ và 1/3 tổng số thành viên đang tại ngũ trong Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ. "Do đó, rất có thể sẽ có nhiều ánh sáng kỳ lạ hơn trên bầu trời khu vực và lân cận trong tương lai" - kênh ABC News cho biết. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

