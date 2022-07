Những vùng đất “chết” xảy ra nhiều hiện tượng kỳ bí nhất thế giới

Cao nguyên 1079 tại miền bắc Urals, Kholat Sjahyl được dịch theo ngôn ngữ của người Mansi là “Núi Chết”. Vào ngày 2/2/1959, một đoàn khách du lịch từ Học viện Bách khoa Urals đã dựng trại trên sườn núi này và vài ngày sau, tất cả họ đều được phát hiện là đã chết. Không ai rõ nguyên nhân của những cái chết này là do đâu. Có phỏng đoán rằng có thể đoàn người đã bị sét đánh hay bị đĩa bay tấn công. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, họ đã bỏ mạng vì thâm nhập vào đúng nơi đã diễn ra các cuộc thử nghiệm vũ khí. Tuy nhiên, không ai chứng minh được các giả thiết này. Điều đáng ngạc nhiên hơn là khi khám nghiệm thi thể của các nạn nhân, người ta thấy trên lớp da của họ có những vạch đỏ rất khác thường. Do đó có thể khẳng định họ đã bị thương từ bên trong và bị xuất huyết. Bán đảo Kamchatka ở Nga là xứ sở núi lửa có mùa đông tuyệt đẹp. Nhưng, ngay dưới chân thiên đường hoàn mỹ này lại tồn tại một “thung lũng chết”. Dù là động vật hay con người đến đây có nhiều khả năng không thể trở ra. Vùng đất chết dài 2.000 m, địa hình gồ gề, đá cheo leo. Cho đến nay đã không còn ai thấy xa lạ với những đống xương trắng chất chồng trong thung lũng. Có cả xác của các loài chim, những chú chồn gulo và thậm chí cả những con gấu rất lớn. Người đi nhầm vào vùng đất này đều không gặp may. Theo thống kê của các nhà khoa học có ít nhất 30 người đã chết ở đây không rõ nguyên nhân. Điều đáng ngạc nhiên là có một ngôi làng bên cạnh vùng đất này lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Nằm ở phía Tây Bắc Yakutia – Siberia (Nga), gần thượng lưu sông Viliuy có một thung lũng kỳ lạ, nơi dấu vết của nhiều sự biến đổi lớn về địa chất trong lòng đất xảy ra cách đây hàng trăm năm. Ở khu vực này, người ta còn tìm thấy các mảnh kim loại lạ nằm sâu dưới lớp đất, cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định được thành phần hóa học của chúng. Thung lũng này nằm tại vùng Vilyui Thượng và những câu chuyện kỳ lạ ở đây xoay quanh tác hại của những vật có hình bán cầu bằng kim loại nằm nhô ra tại những nơi bị đóng băng. Những câu chuyện này kể rằng, chỉ cần ngủ qua đêm tại một nơi gần những vật thể đó, không ai tránh khỏi cái chết. Người ta đã nghiên cứu những nạn nhân xấu số tại đây và thấy rằng họ giống hệt như những người chết vì tia phóng xạ. Tiếng tăm của "Thung lũng Chết" ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, còn gọi là "Thung lũng Tre Đen", trở nên nổi tiếng sau sự kiện 100 người đột ngột biến mất tại đây vào mùa hè năm 1950. Thung lũng Tre Đen được mệnh danh là "Tam giác quỷ Bermuda" của Trung Quốc. Sau sự kiện 100 người mất tích không thể giải thích tại Thung lũng Tre Đen, vùng đất bí ẩn này lại tiếp tục khiến nhiều người sợ hãi với vụ việc một đoàn lữ hành gồm các nhà địa lý bị màn sương dày đặc trong rừng "nuốt chửng" năm 1962, chỉ duy nhất người dẫn đường may mắn sống sót. Người này kể lại rằng: "Ngay khi đoàn thám hiểm bước vào thung lũng, một đám sương mù dày đặc bao vây lấy đoàn người. Người ta nghe thấy những âm thanh rất mơ hồ nhưng lại không rõ là thứ âm thanh gì. Khi sương mù tan, âm thanh đó cũng biến mất, cùng đoàn người..." Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

Cao nguyên 1079 tại miền bắc Urals, Kholat Sjahyl được dịch theo ngôn ngữ của người Mansi là “Núi Chết”. Vào ngày 2/2/1959, một đoàn khách du lịch từ Học viện Bách khoa Urals đã dựng trại trên sườn núi này và vài ngày sau, tất cả họ đều được phát hiện là đã chết. Không ai rõ nguyên nhân của những cái chết này là do đâu. Có phỏng đoán rằng có thể đoàn người đã bị sét đánh hay bị đĩa bay tấn công. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, họ đã bỏ mạng vì thâm nhập vào đúng nơi đã diễn ra các cuộc thử nghiệm vũ khí. Tuy nhiên, không ai chứng minh được các giả thiết này. Điều đáng ngạc nhiên hơn là khi khám nghiệm thi thể của các nạn nhân, người ta thấy trên lớp da của họ có những vạch đỏ rất khác thường. Do đó có thể khẳng định họ đã bị thương từ bên trong và bị xuất huyết. Bán đảo Kamchatka ở Nga là xứ sở núi lửa có mùa đông tuyệt đẹp. Nhưng, ngay dưới chân thiên đường hoàn mỹ này lại tồn tại một “thung lũng chết”. Dù là động vật hay con người đến đây có nhiều khả năng không thể trở ra. Vùng đất chết dài 2.000 m, địa hình gồ gề, đá cheo leo. Cho đến nay đã không còn ai thấy xa lạ với những đống xương trắng chất chồng trong thung lũng. Có cả xác của các loài chim, những chú chồn gulo và thậm chí cả những con gấu rất lớn. Người đi nhầm vào vùng đất này đều không gặp may. Theo thống kê của các nhà khoa học có ít nhất 30 người đã chết ở đây không rõ nguyên nhân. Điều đáng ngạc nhiên là có một ngôi làng bên cạnh vùng đất này lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Nằm ở phía Tây Bắc Yakutia – Siberia (Nga), gần thượng lưu sông Viliuy có một thung lũng kỳ lạ, nơi dấu vết của nhiều sự biến đổi lớn về địa chất trong lòng đất xảy ra cách đây hàng trăm năm. Ở khu vực này, người ta còn tìm thấy các mảnh kim loại lạ nằm sâu dưới lớp đất, cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định được thành phần hóa học của chúng. Thung lũng này nằm tại vùng Vilyui Thượng và những câu chuyện kỳ lạ ở đây xoay quanh tác hại của những vật có hình bán cầu bằng kim loại nằm nhô ra tại những nơi bị đóng băng. Những câu chuyện này kể rằng, chỉ cần ngủ qua đêm tại một nơi gần những vật thể đó, không ai tránh khỏi cái chết. Người ta đã nghiên cứu những nạn nhân xấu số tại đây và thấy rằng họ giống hệt như những người chết vì tia phóng xạ. Tiếng tăm của "Thung lũng Chết" ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, còn gọi là "Thung lũng Tre Đen", trở nên nổi tiếng sau sự kiện 100 người đột ngột biến mất tại đây vào mùa hè năm 1950. Thung lũng Tre Đen được mệnh danh là "Tam giác quỷ Bermuda" của Trung Quốc. Sau sự kiện 100 người mất tích không thể giải thích tại Thung lũng Tre Đen, vùng đất bí ẩn này lại tiếp tục khiến nhiều người sợ hãi với vụ việc một đoàn lữ hành gồm các nhà địa lý bị màn sương dày đặc trong rừng "nuốt chửng" năm 1962, chỉ duy nhất người dẫn đường may mắn sống sót. Người này kể lại rằng: "Ngay khi đoàn thám hiểm bước vào thung lũng, một đám sương mù dày đặc bao vây lấy đoàn người. Người ta nghe thấy những âm thanh rất mơ hồ nhưng lại không rõ là thứ âm thanh gì. Khi sương mù tan, âm thanh đó cũng biến mất, cùng đoàn người..." Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT