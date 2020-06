Những vụ “phốt” suýt đánh sập sự nghiệp streamer của MisThy

Cộng đồng người hâm mộ biết đến cô không chỉ vì cô nàng là một nữ streamer tài năng, hóm hỉnh, mà kể cả ngoài đời, MisThy cũng rất hòa đồng với mọi người, với fan hâm mộ, và đặc biệt có một "tình bạn" đẹp đẽ với một nữ game thủ khác là Ohsusu, có biệt danh là Bắp. Sau một thời gian gắn bó với nhau như hình với bóng, Misthy quay sang bóng gió chuyện bị cắm sừng mà dân tình xì xào với nhau rằng người phản bội Misthy không ai khác chính là... Ohsusu Theo như dân tình chia sẻ, vụ việc bắt nguồn từ Ohsusu, có người còn cho rằng hai người họ yêu nhau, nhưng nữ game thủ này lại đi yêu một chàng trai khác sau lưng MisThy. Bằng chứng là sau đó không lâu, Ohsusu không còn thân với Misthy nữa và cô công khai người yêu mới là Kim Phi Long. Vụ việc tiếp theo xảy ra vào khoảng đầu năm 2019, MisThy đăng tải một bức ảnh bên gia đình mình, trong status của cô nàng có nhắc đến Sơn Tùng M-TP. Ngay sau đó, cộng đồng mạng đã liên tục "ném đá", chỉ trích MisThy ngày đầu năm đã cố "kiếm fame" từ Sơn Tùng, so sánh để có nhiều view hơn. Chiêu thức câu like của cô nàng đã khiến cô bị không ít cư dân mạng quay lưng. Có lẽ, vì bị ném đá quá nặng nề nên MisThy đã có màn phản pháo cực gắt. Cụ thể, trong một livestream sau đó, MisThy lên tiếng về màn drama đầu năm của mình, cô cho biết, bản thân sẽ rút kinh nghiệm từ lần sau không nhắc tên của ai nữa, đồng thời cô cũng trực tiếp nói chuyện với mẹ qua livestream đó để chứng minh. Scandal về chuyện tình cảm làm danh tiếng của nữ streamer bị ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ là việc cô nàng bị bạn trai của bạn thân là Kim Phi Long đi rêu rao với người khác rằng Misthy đã từng qua đêm với mình. Trước đó, trên story của mình, Phi Long đã nói bóng gió về việc quan hệ của mình với nữ streamer Misthy khi cả hai có chuyến đi Hàn Quốc cách đây không lâu. Kim Phi Long là bạn trai của Ohsusu trước đây, sau khi Ohsusu công khai mối quan hệ với bạn trai Kim Phi Long, người ta thấy Misthy và Ohsusu không còn quấn quýt và thân thiết như trước. Trước tin đồn này, nữ streamer MisThy cũng lên tiếng trên Instagram, cô phải đứng giữa một bên là người bạn quen biết từ lâu - Misthy, một bên là người yêu - Phi Long. Khi sự việc lùm xùm giữa các hot streamer gây chú ý trên MXH, có nhiều thông tin bên lề cho rằng trước đây sự thân thiết của Misthy và Ohsusu (Bắp) vượt quá tình bạn thân thông thường. Mời quý độc giả đón xem thêm video Đây là lý do khiến MisThy giận "đồng nghiệp" livestreamer Dương Lâm - Nguồn: HTV Entertainment

