Những vũ khí không sát thương nhưng cực lợi hại của quân đội

Đèn pin ''vô hiệu hóa'' là phát minh của các nhà khoa học tại Intelligent Optical Systems, California, tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là thứ vũ khí cực lợi hại trong quân đội. Thiết bị này có thể xác định khoảng cách đến mắt của mục tiêu để điều chỉnh năng lượng ánh sáng đến một cấp độ không gây tổn thương vĩnh viễn. Hiệu ứng ánh sáng nhiều màu sắc này sẽ khiến mục tiêu cảm thấy choáng váng và buồn nôn, dễ dàng bị tiếp cận mà vẫn không nguy hiểm đến tính mạng. XM1063 hay đạn thối một vũ khí cực lợi hại mà không mang tính sát thương của quân đội Mỹ để ''trấn áp''đám đông hay lực lượng nổi loạn. Đạn này thưởng nổ trên không khí, giải phóng ra những chất hóa học gây mùi hôi thối khủng khiếp, mà khi trúng đạn, nạn nhân chỉ còn cách chạy trốn. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng đạn bọt trói người từng được sử dụng như một vũ khí tấn công tại các chiến dịch đặc biệt. Khi được ném vào phía đối phương, loại ''đạn'' này tung ra một lượng lớn chất hóa học, nhanh chóng phình to và khô cứng, khiến đối phương không thể cử động. Loại bom nào có sức công phá, giải tỏa đám đông mà không mang tính sát thương? Lựu đạn ớt bhut jolokia - loại ớt cay nhất thế giới tại Ấn Độ từng được sử dụng làm lựu đạn. Với vũ khí này, Ấn Độ không phải đối mặt với những vi phạm trong hiệp ước quốc tế về vũ khí hóa học, bởi vì Bhut Jolokia hoàn toàn tự nhiên. Khẩu súng độc đáo phun lớp bọt dính đông cứng rất nhanh, giúp vô hiệu hóa mục tiêu với thành phần gồm một bình chứa bọt dính dạng lỏng và ống phóng. Khẩu súng ra đời trong những năm 1990 của thế kỷ trước nhưng không được sử dụng nhiều. Bút chiến thuật - thứ vũ khí nhỏ bé phi sát thương nhưng cực lợi hại đối với quân đội. Với bề ngoài không khác những chiếc bút thường, bút chiến thuật được cấu thành từ kim loại cứng nên nó dễ dàng đập vỡ kính, xuyên thủng những vật liệu dày. Bút chiến thuật có thể gây ra những vết thương nghiêm trọng, bởi chúng cứng, nhọn có thể làm rách da, gẫy xương hay tổn hại các dây thần kinh. Thậm chí nó có thể gây ra thương tật vĩnh viễn cho mục tiêu. Nó không phải vũ khí không sát thương lý tưởng. Súng điện Taser bắn ra đạn là hộp điện nhỏ có dây gai ở phía trước, gây sốc điện cho nạn nhân trong 20 giây bởi dòng điện lên đến 500V. Đối tượng sẽ mất kiểm soát tạm thời đối với hệ cơ và ngã vật xuống đất, không thể kháng cự. Lựu đạn cao su Stingball là loại vũ khí phi sát thương hiệu quả trong trường hợp bạo loạn xảy ra trong các nhà tù hoặc giải tán những đám đông quá kích. Khi quả lựu đạn nổ, nó sẽ giải phóng rất nhiều viên bi cao su ra các phía. Khẩu súng PHASR phóng ánh sáng cường độ cực lớn, không gây tử vong vào mắt đối phương khiến họ mù tạm thời. Các tính năng an toàn giúp PHASR trở thành một trong những loại vũ khí không sát thương hiệu quả nhất. Ánh sáng của nó chỉ đủ để vô hiệu hóa tạm thời mục tiêu. Xạ thủ có thể điều chỉnh cường độ laser để phù hợp với phạm vi bắn. Nga ra mắt dàn vũ khí "bất khả chiến bại" | VTC Now

Đèn pin ''vô hiệu hóa'' là phát minh của các nhà khoa học tại Intelligent Optical Systems, California, tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là thứ vũ khí cực lợi hại trong quân đội. Thiết bị này có thể xác định khoảng cách đến mắt của mục tiêu để điều chỉnh năng lượng ánh sáng đến một cấp độ không gây tổn thương vĩnh viễn. Hiệu ứng ánh sáng nhiều màu sắc này sẽ khiến mục tiêu cảm thấy choáng váng và buồn nôn, dễ dàng bị tiếp cận mà vẫn không nguy hiểm đến tính mạng. XM1063 hay đạn thối một vũ khí cực lợi hại mà không mang tính sát thương của quân đội Mỹ để ''trấn áp''đám đông hay lực lượng nổi loạn. Đạn này thưởng nổ trên không khí, giải phóng ra những chất hóa học gây mùi hôi thối khủng khiếp, mà khi trúng đạn, nạn nhân chỉ còn cách chạy trốn. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng đạn bọt trói người từng được sử dụng như một vũ khí tấn công tại các chiến dịch đặc biệt. Khi được ném vào phía đối phương, loại ''đạn'' này tung ra một lượng lớn chất hóa học, nhanh chóng phình to và khô cứng, khiến đối phương không thể cử động. Loại bom nào có sức công phá, giải tỏa đám đông mà không mang tính sát thương? Lựu đạn ớt bhut jolokia - loại ớt cay nhất thế giới tại Ấn Độ từng được sử dụng làm lựu đạn. Với vũ khí này, Ấn Độ không phải đối mặt với những vi phạm trong hiệp ước quốc tế về vũ khí hóa học, bởi vì Bhut Jolokia hoàn toàn tự nhiên. Khẩu súng độc đáo phun lớp bọt dính đông cứng rất nhanh, giúp vô hiệu hóa mục tiêu với thành phần gồm một bình chứa bọt dính dạng lỏng và ống phóng. Khẩu súng ra đời trong những năm 1990 của thế kỷ trước nhưng không được sử dụng nhiều. Bút chiến thuật - thứ vũ khí nhỏ bé phi sát thương nhưng cực lợi hại đối với quân đội. Với bề ngoài không khác những chiếc bút thường, bút chiến thuật được cấu thành từ kim loại cứng nên nó dễ dàng đập vỡ kính, xuyên thủng những vật liệu dày. Bút chiến thuật có thể gây ra những vết thương nghiêm trọng, bởi chúng cứng, nhọn có thể làm rách da, gẫy xương hay tổn hại các dây thần kinh. Thậm chí nó có thể gây ra thương tật vĩnh viễn cho mục tiêu. Nó không phải vũ khí không sát thương lý tưởng. Súng điện Taser bắn ra đạn là hộp điện nhỏ có dây gai ở phía trước, gây sốc điện cho nạn nhân trong 20 giây bởi dòng điện lên đến 500V. Đối tượng sẽ mất kiểm soát tạm thời đối với hệ cơ và ngã vật xuống đất, không thể kháng cự. Lựu đạn cao su Stingball là loại vũ khí phi sát thương hiệu quả trong trường hợp bạo loạn xảy ra trong các nhà tù hoặc giải tán những đám đông quá kích. Khi quả lựu đạn nổ, nó sẽ giải phóng rất nhiều viên bi cao su ra các phía. Khẩu súng PHASR phóng ánh sáng cường độ cực lớn, không gây tử vong vào mắt đối phương khiến họ mù tạm thời. Các tính năng an toàn giúp PHASR trở thành một trong những loại vũ khí không sát thương hiệu quả nhất. Ánh sáng của nó chỉ đủ để vô hiệu hóa tạm thời mục tiêu. Xạ thủ có thể điều chỉnh cường độ laser để phù hợp với phạm vi bắn. Nga ra mắt dàn vũ khí "bất khả chiến bại" | VTC Now