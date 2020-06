Những vụ hack sản phẩm lịch sử Apple không bao giờ muốn nhớ lại

Năm 1982, Skrenta tạo ra 1 loại virus có tên Elk Kloner mà theo ông thì đây là virus đầu tiên trên máy tính của Apple, có thể lây lan qua đĩa mềm, vào thời kì mà máy tính chưa có ổ cứng. Thực tế virus Elk Kloner có lây nhiễm qua hàng nghìn thiết bị nhưng lại hoàn toàn... vô hại. Nó chỉ hiển thị 1 bài thơ trên màn hình của người dùng với nội dung: ''Tôi sẽ lây lan vào tất cả ổ đĩa của bạn, tôi sẽ thâm nhập vào con chip máy tính. vâng, tôi là Clone!'' Sau đó suốt 24 năm máy tính của Apple không phải đối mặt với loại virus nào cho đến năm 2006. Virus Leap-A xuất hiện tìm cách lây lan vào máy Mac bằng cách giả mạo các bức ảnh hé lộ về hệ điều hành Leopard mà thời điểm đó Apple chưa công bố, tuy nhiên lại không đánh cắp thông tin cá nhân hay can thiệp gì vào máy tính. Chiếc iPhone đầu tiên bị hack vào tháng 7/2007 bởi Charlie Miller, chỉ 1 tháng sau khi xuất hiện. Theo cảnh báo từ hacker này thì iPhone đã bị khai thác lỗi bảo mật trên trình duyệt Safari và hacker có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị để gửi email, lướt web, thậm chí là tắt micro của máy. Một trong số những vụ hack sản phẩm nổi tiếng của Apple phải kể đến kế hoạch unlock thành công iPhone để chạy các mạng khác bởi cậu bé 17 tuổi George Hotz. Sau đó không lâu George Hotz cùng một số lập trình viên khác đã jailbreak thành công iPhone để cho phép người dùng cài đặt các ứng dụng bên thứ 3 chưa được Apple chấp thuận. 6 tháng sau khi hack thành công iPhone, Charlie Miller nhận giải thưởng tại cuộc thi Pwn2Own khi chỉ mất 2 phút để hack thành công chiếc MacBook Air mà Apple vừa mới ra mắt thời điểm đó. Hacker Macbook hàng đầu này đã tìm ra các lỗ hổng trong trình duyệt Safari để sử dụng viết mã khai thác, chiếm quyền điều khiển MacBook. Năm 2009, trong khi an ninh mạng thế giới đau đầu với sâu Conficker đang lây lan với tốc độ chóng mặt trên internet, một phiên bản lậu của bộ phần mềm iWork dành cho các thiết bị của Apple bắt đầu trở thành một nỗi lo mới. Virus này chiếm quyền điều khiển máy tính, biến máy tính người dùng trở thành 1 botnet để hacker sử dụng nhằm thực hiện các cuộc tấn công từ chối dịch vụ. Loại virus không có cơ chế tự động tấn công mà chỉ có tác dụng khi người dùng cài nhầm chúng trong máy. Vẫn là Charlie Miller với những vụ hack sản phẩm Apple kinh điển nhưng trong vụ "Hijack" lần này, lỗ hổng mà hacker này phát hiện còn nguy hiểm hơn những lần trước. Theo đó hacker có thể chiếm quyền điều khiển iPhone của người dùng chỉ bằng tin nhắn và dùng chính những chiếc điện thoại này để phát tán virus. Sâu Ikee xuất hiện trên iPhone cuối năm 2009 chỉ ảnh hưởng đến các iPhone đã được jailbreak. Sau khi lây nhiễm vào iPhone, Ikee sẽ thay đổi hình nền của máy bằng ảnh của ca sỹ Rick Astley kèm theo 1 đoạn tin: "ikee is never gonna give you up." (ikee sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn). Năm 2010, một hacker biệt danh Comex phát hành JailbreakMe 2, cho phép người dùng iPhone và iPad khi truy cập vào website JailbreakMe.com và jailbreak thiết bị của mình 1 cách dễ dàng chỉ trong vài giây. Đây là thủ thuật khai thác lỗ hổng nghiêm trọng trong iOS mà Apple không bao giờ muốn nhớ lại và Apple ngay lập tức tung bản vá lỗi 10 ngày sau khi JailbreakMe xuất hiện. Apple treo giải 1 triệu USD cho người hack được iPhone | VTV24. Nguồn: Youtube

