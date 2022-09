Những tính năng nổi bật trên iOS 16: iFan đã biết chưa?

iOS 16 là bản cập nhật lớn mà Apple vừa phát hành. Phiên bản này mang đến một số thay đổi về màn hình khóa, khả năng tùy chỉnh phông chữ, các tiện ích và cải thiện hiệu năng cho thiết bị. Các tính năng mới đáng chú ý trong iOS 16 bao gồm màn hình khóa được cá nhân hóa mới, gỡ tin nhắn email và iMessages, một thuật toán mới cho phép bạn nâng chủ thể khỏi ảnh của mình (tách nền), các widget trực tiếp mới cho màn hình khóa hiển thị cho bạn thông tin liên tục (như thông tin thể thao), và một số các chức năng hỗ trợ người dùng khác. Đầu tiên, trên bản cập nhật iOS 16, Apple đã thiết kế lại hệ thống thông báo của iOS 16. Theo đó, thông báo sẽ hiển thị từ cuối màn hình thay vì ở nửa trên như các phiên bản iOS trước. iOS 16 cũng cập nhật tính năng Hoạt động trực tiếp (Live Activites), tính năng này giúp các ứng dụng bên thứ 3 dễ dàng cập nhật thông tin trong thời gian thực từ màn hình khóa iPhone. Ví dụ, người dùng có thể theo dõi trực tiếp lộ trình của tài xế công nghệ trên màn hình không cần truy cập ứng dụng. Phiên bản iOS 16 chính thức đã mang trở lại biểu tượng hiển thị thông tin về % pin từng bị Apple loại bỏ trên các dòng iPhone có thiết kế màn hình tai thỏ. Mặc dù vậy, tính năng này chỉ hỗ trợ trên những chiếc iPhone có tai thỏ (trừ iPhone XR và 11). Trên iOS 16, Chế độ Tập trung (Focus Mode) đã có một số thay đổi lớn. Tính năng liên kết Màn hình khóa mới sẽ kết nối Màn hình khóa của bạn với một chế độ tập trung, giờ đây bạn có thể kích hoạt chế độ tập trung chỉ bằng cách chuyển đổi sang Màn hình khóa tương ứng. Bản cập nhật iOS 16 của Apple đang mang đến một tính năng được nhiều người mong đợi, đó là khả năng chỉnh sửa hoặc hoàn tác tin nhắn được gửi trên iMessage. Người dùng cũng có thể khôi phục các tin nhắn đã xóa gần đây trong tối đa 30 ngày sau khi xóa. Lockdown Mode là chế độ đặc biệt giúp bảo vệ iPhone trước những cuộc tấn công mạng tinh vi, hướng đến những người cần độ bảo mật thông tin cao như nhà báo, luật sư,... Trên iOS 16, Apple đã bổ sung thêm một tính năng mới với tên gọi Safety Check. Tính năng này cho phép người dùng thiết lập lại quyền truy cập mà họ đã cấp cho người khác trước đó. Passkeys là một tính năng giúp cung cấp phương thức đăng nhập dễ dàng và an toàn hơn so với mật khẩu truyền thống. Tính năng này được đồng bộ hóa qua iCloud Keychain (một công cụ lưu trữ mật khẩu của Apple) giúp mật khẩu đã lưu có thể được chia sẻ cho toàn bộ các thiết bị của bạn, trong khi vẫn được mã hóa nghiêm ngặt bởi Apple. Giờ đây, với iOS 16 người dùng còn có thể chạm và nâng chủ thể tiền cảnh như người hoặc chó ra khỏi hậu cảnh và thêm "ảnh cắt" vào các ứng dụng khác để chia sẻ hoặc tạo ảnh ghép. Tuy nhiên, tính năng này chỉ hỗ trợ iPhone XS trở lên. iOS 16 cũng hỗ trợ tùy chỉnh trên màn hình khóa. Điều này cho phép người dùng có thể thoải mái tùy biến chiếc iPhone của mình theo sở thích cá nhân cũng như nhu cầu sử dụng. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

