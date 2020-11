Những tính năng dư thừa trên iPhone 12: 5G chỉ... “làm cảnh”

Cả thế giới đang hướng đến mạng 5G, để tranh tụt hậu so với đối thủ của mình, Apple đã tập trung nâng cấp 5G cho iPhone 12 vừa ra mắt. Tuy nhiên, theo phân tích và thử nghiệm 5G trên iPhone 12 chỉ mang tính chất “minh hoạ”, chưa mang lại lợi ích cho người dùng. So với giá thành khá cao khoảng hơn 700 USD thì việc chỉ để sở hữu một tính năng kém hiệu quả là 5G sẽ khiến người dùng không muốn rút ví. Bên cạnh đó, chi phí để sử dụng 5G là khá cao trong khi người dùng vẫn khá hài lòng với tốc độ mạng 4G. Tiếp đó là tính năng giúp người mù cảm nhận xung quanh. Công nghệ này tận dụng cảm biến LiDAR, với khả năng đo khoảng cách và dựng lên một "bản đồ chiều sâu". Tính năng này có thể cảnh báo nếu có người/vật thể đến gần người dùng. Tuy nhiên tính năng này chỉ hữu dụng với những người khiếm thị nên đa số người dùng không mấy mặn mà trên iPhone 12. Việc sử dụng mạng 5G sẽ làm giảm thời gian sử dụng pin và đó là điều mà người dùng không mong muốn. Trung bình một chiếc điện thoại iPhone 12 sẽ mất khoảng 2 tiếng sử dụng pin nếu bật 5G. Thay đổi đáng kể nhất trên các thế hệ iPhone 12 đến từ phần khung viền của máy được hoàn thiện vuông vức, thay vì bo tròn như các thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là kiểu thiết kế đã được Apple loại bỏ từ iPhone 6, khi nâng cấp từ iPhone 5S. Do đó, Apple đã đi một bước lùi khi tạo ra kiểu thiết kế mới trên iPhone 6 Mặc dù là mẫu mới, song ấn tượng của iPhone 12 để lại không quá cách sâu đậm giống như các đời trước. Một phần nguyên nhân của điều này là bởi đa số các cải tiến, tính năng mới của sản phẩm không thực sự cần thiết, hay thậm chí có phần "dư thừa". Dân Việt đổ xô đi mua iPhone 12

Cả thế giới đang hướng đến mạng 5G, để tranh tụt hậu so với đối thủ của mình, Apple đã tập trung nâng cấp 5G cho iPhone 12 vừa ra mắt. Tuy nhiên, theo phân tích và thử nghiệm 5G trên iPhone 12 chỉ mang tính chất “minh hoạ”, chưa mang lại lợi ích cho người dùng. So với giá thành khá cao khoảng hơn 700 USD thì việc chỉ để sở hữu một tính năng kém hiệu quả là 5G sẽ khiến người dùng không muốn rút ví. Bên cạnh đó, chi phí để sử dụng 5G là khá cao trong khi người dùng vẫn khá hài lòng với tốc độ mạng 4G. Tiếp đó là tính năng giúp người mù cảm nhận xung quanh. Công nghệ này tận dụng cảm biến LiDAR, với khả năng đo khoảng cách và dựng lên một "bản đồ chiều sâu". Tính năng này có thể cảnh báo nếu có người/vật thể đến gần người dùng. Tuy nhiên tính năng này chỉ hữu dụng với những người khiếm thị nên đa số người dùng không mấy mặn mà trên iPhone 12. Việc sử dụng mạng 5G sẽ làm giảm thời gian sử dụng pin và đó là điều mà người dùng không mong muốn. Trung bình một chiếc điện thoại iPhone 12 sẽ mất khoảng 2 tiếng sử dụng pin nếu bật 5G. Thay đổi đáng kể nhất trên các thế hệ iPhone 12 đến từ phần khung viền của máy được hoàn thiện vuông vức, thay vì bo tròn như các thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là kiểu thiết kế đã được Apple loại bỏ từ iPhone 6, khi nâng cấp từ iPhone 5S. Do đó, Apple đã đi một bước lùi khi tạo ra kiểu thiết kế mới trên iPhone 6 Mặc dù là mẫu mới, song ấn tượng của iPhone 12 để lại không quá cách sâu đậm giống như các đời trước. Một phần nguyên nhân của điều này là bởi đa số các cải tiến, tính năng mới của sản phẩm không thực sự cần thiết, hay thậm chí có phần "dư thừa". Dân Việt đổ xô đi mua iPhone 12