Những tính năng đầy hoài niệm của laptop dù đã vào... dĩ vãng

Cách đây khoảng 10-15 năm, IBM Thinkpad (nay là Lenovo Thinkpad) là nơi khởi xướng của dòng máy Bussines (laptop doanh nhân). Cuộc đua của dòng máy này nhanh chóng lan sang các hãng khác như Dell, HP, Acer... Vô hình chung, những tiêu chuẩn của dòng máy Thinkpad trở thành tiêu chuẩn cho laptop xưa. Cuộc đua này có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ khi Macbook ra đời và bắt đầu cuộc đua mới mang tên Ultrabook. Những người dùng laptop ThinkPad đời cũ hay những dòng máy của Toshiba, HP Business Notebook, Dell Latitude hẳn sẽ nhớ đến cái nút gạt đặc trưng này. Chiếc laptop có nút gạt để mở nắp máy đầu tiên mà mình xài là Compaq Presario M2000, vào khoảng những năm 2000. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này đã gần như biến mất trên laptop hiện đại. Ultrabook mang đến một sự đổi mới mạnh mẽ về thiết kế laptop, những chiếc máy trở nên mỏng và nhẹ hơn thành ra việc trang bị một thiết kế ngàm khóa trên nắp màn hình sẽ không thể giúp chiếc máy mỏng đi được. Hẳn nhiều người sẽ nhớ cảm giác thích thú khi nhấn nút nhả màn hình khi sử dụng những chiếc máy xưa, nó có gì đó rất chuyên nghiệp, cơ khí và là một thói quen. Thứ tiếp theo mình thấy không còn trên laptop ngày nay nữa là cổng VGA (trừ VAIO). VGA (Video Graphics Array) là chuẩn ra mắt từ năm 1986 và cực kỳ phổ biến bởi được dùng trên hầu hết các thiết bị có màn hình từ màn hình CRT đến TV màn hình phẳng, máy chiếu … vào cuối những năm 90 đầu 2000. Cũng giống như xu hướng mỏng nhẹ của laptop và sự cải tiến về công nghệ của các cổng trình xuất đời mới như HDMI và DisplayPort, VGA và DVI đều quá to và dĩ nhiên không thể so bì về cấu hình trình xuất. Tương tự với những cổng cỡ lớn như Parallel - cổng này được thiết kế bởi Centronics và IBM và nó được xem là tiền thân của USB bởi chức năng tương tự: kết nối các thiết bị ngoại vi thời kỳ đầu như ổ đĩa quang gắn ngoài, ổ đĩa mềm gắn ngoài, modem hay thậm chí là gamepad, joystick. Các phím trên bàn phím laptop kiểu cũ không tách biệt bởi phần khung, giữa các phím vẫn có một khoảng trống và keycap thì to hơn với phần rìa keycap thường được vát xuôi xuống. Chính thiết kế này khiến chúng ta có thể lướt nhanh giữa các phím hơn. Dù vậy thiết kế này vẫn có nhược điểm mà mình nghĩ lớn nhất là khả năng lọt bụi, vụn thức ăn vào bàn phím từ đó ảnh hưởng đến tuổi thọ của phím. Bàn phím dạng này cũng đã kết thúc hành trình kể từ khi bàn phím Chiclet ra đời. Trackpoint màu đỏ của dòng Thinkpad đã từng là tiêu chuẩn phải có trên những chiếc laptop doanh nhân. Nay thì vẫn chỉ còn Thinkpad giữ lại như một nét hoài cổ. Cũng giống như điện thoại ngày nay không còn nhiều mẫu có thiết kế pin có thể tháo rời được thì laptop cũng vậy, thực tế thì nhiều dòng máy đặc biệt là dòng doanh nghiệp vẫn có thiết kế pin tháo rời nhưng trên laptop phổ thông và thiết kế mỏng thì pin đã được tích hợp. Việc tích hợp pin vào máy sẽ tiết kiệm được chi phí làm pin, tận dụng được không gian và công nghệ pin giờ cũng đã tốt hơn xưa, bền hơn nên việc thiết kế pin tháo rời không còn cần thiết nữa. Thời xưa, khi các thiết bị nhớ flash như USB, ổ cứng ngoài... vẫn còn là một sản phẩm công nghệ xa xỉ thì lựa chọn duy nhất của người dùng để lưu trữ dữ liệu là những chiếc đĩa mềm, đĩa CD, DVD... Những ổ đĩa là tiêu chuẩn của thời bấy giờ. Theo thời gian, thiết bị nhớ flash rẻ đi, công nghệ điện toán đám mây ra đời, mọi thứ được để trên internet, ổ quang mất dần vai trò và sự biến mất của nó dọn đường cho thiết kế mỏng hơn. Không gian chiếm dụng của ổ quang rất nhiều nên phần không gian này giờ được nhường cho pin, tản nhiệt … PCMCIA viết tắt của Personal Computer Memory Card International Association là một giao thức giao tiếp tiêu chuẩn trên các mẫu máy cao cấp xưa nhưng nay cũng đã không còn. Chức năng của nó là để gắn card mở rộng, nó như một khe thẻ nhớ vậy nhưng chức năng thiều nhiều hơn bởi loại card gắn vào có thể là card nhớ (để mở rộng bộ nhớ) nhưng cũng có thể biến nó thành một đầu đọc thẻ nhớ loại khác của máy ảnh số, hay cũng có thể là modem, các loại cổng kết nối khác. Nhiều người cho rằng, laptop bây giờ phẳng, đặt tay lên gõ khá là cấn, không như thiết kế cong và công thái học như laptop xưa. Thật vậy, xưa laptop có rìa trước chỗ nghỉ tay được bo cong, đặt tay vào rất êm. Giờ xu hướng thiết kế máy mỏng, gọn nên rìa được vát phẳng luôn, đẹp thì có đẹp đấy nhưng về độ thoải mái thì không bằng.

