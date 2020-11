Những streamer có nhan sắc khiến Xoài Non dè chừng trong đám cưới

Misthy: Là bạn thân Xemesis chắc chắn rằng cô nàng streamer các tính này sẽ xuất hiện trong đám cưới của cặp đôi đình đám này. Misthy là nữ streamer nổi tiếng của làng eSports Việt Nam. Cô được nhiều người biết đến qua các tựa game như Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân, PUBG, PUBG Mobile. Trang mạng xã hội chính thức của Misthy có đến hơn 5 triệu người theo dõi. Các fan hâm mộ đang rất háo hức không biết cô nàng sẽ xuất hiện trong trang phục như thế nào. Mẹ bỉm sữa Uyên Pu cũng xác nhận đã nhận thiệp hồng từ Xemesis khiến các fan hâm mộ háo hức. Uyên Pu là một trong những nữ streamer đình đám tại Việt Nam. Xuất thân từ The Queen Team, cô nàng đã gặt hái được rất nhiều thành công. Sau khi sinh bé đầu lòng, nữ streamer đã có sự thay đổi về ngoại hình tuy nhiên các fan lại mong chờ sự xuất hiện ngoạn mục của bà mẹ bỉm sữa này. Chắc chắn rằng đám cưới của Xemesis không thể vắng bóng cô nàng streamer đình đám Linh Ngọc Đàm. Hiện cô là một trong những nữ streamer thành công, nổi tiếng hàng đầu tại Việt Nam. Ngay từ khi ra mắt với vai trò Youtuber, cô nàng đã nhận được sự chú ý của nhiều khán giả bởi ngoại hình xinh đẹp, dễ thương của mình. Vẻ ngoài xinh đẹp cùng gu thời trang ấn tượng, chắc chắn Xoài Non sẽ phải dè chừng kẻo bị chiếm mất spotlight. Mai Quỳnh Anh vợ của streamer Chris Phan cũng sẽ cùng chồng xuất hiện tại đám cưới của Xemesis, nhan sắc của cô nàng cũng gây chú ý. Mai Quỳnh Anh là gương mặt “thân quen” trong các series phim hài, phim học đường trên YouTube. Không chỉ sở hữu nhan sắc mỹ miều, tính cách dí dỏm, dễ thương cũng là một trong những ưu điểm khiến hot girl sinh năm 1991 nhận về không ít sự yêu quý từ dư luận. Cùng đón chờ sự xuất hiện của cặp đôi đẹp làng esports trong đám cưới của Xemesis và Xoài Non nhé! Những cặp đôi trong giới streamer

