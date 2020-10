Các streamer giàu nhất Việt Nam kinh doanh lĩnh vực gì?

Pew Pew là một trong những streamer đời đầu hiện đang thành công nhất nhì Việt Nam. Ngoài công việc MC, diễn viên, Pew Pew còn sở hữu chuỗi cửa hàng bánh mì tại hai khu vực sầm uất tại TP HCM. Ảnh: FBNV. PewPew tiết lộ rằng số tiền anh bỏ vào đầu tư cửa hàng đã hơn nửa tỷ đồng, nếu như có làm ăn phát đạt thì cũng phải mất ít nhất 1 năm sau mới có thể hồi vốn, thậm chí hơn. Ảnh: Gamehub. Chuỗi cửa hàng của PewPew được thiết kế, bài trí theo phong cách riêng, đầu tư theo công nghệ nước ngoài, máy móc tiên tiến nên một ổ bánh cũng có giá cao hơn so với các cửa hàng bánh mì khác, khoảng 25.000 - 30.000 đồng/chiếc. Ảnh: GameK. Hot streamer Linh Ngọc Đàm cũng sở hữu quán cà phê mèo với thiết kế vô cùng xa hoa. Tuy không tiết lộ cụ thể chi phí đầu tư quán nhưng cô cho biết con số là vô cùng lớn. Ảnh: Internet. Hiện, quán của Linh Ngọc Đàm đang nuôi tổng 21 chú mèo. Ngày khai trương quán, do quá đông người hâm mộ đến ủng hộ, Linh Ngọc Đàm phải đóng cửa giữa chừng để đảm bảo an toàn trong mùa dịch. Ảnh: Internet. Ngoài công việc liên quan đến Esports, Tộc trưởng Độ Mixi (Phùng Thanh Độ) còn là người sáng lập của chuỗi đồ ăn vặt MixiFood và là ông chủ của cửa hàng quần áo MixiShop. Ảnh: GameK. MixiFood bao gồm các đồ ăn vặt được giới trẻ yêu thích như khô gà, cơm ruốc, hải sản rim....Ảnh: Internet. Còn thương hiệu MixiShop bán những chiếc áo hoodie, áo phông in hình game CS:GO, PUBG trên mỗi chiếc áo còn gắn logo đặc biệt của thương hiệu MixiGaming. Ảnh: Internet.Nữ streamer Uyên Pu cũng khá "mát tay'' trong lĩnh vực kinh doanh. Uyên Pu hiện sở hữu một quán ăn đông khách tại Sài Gòn và còn là cô chủ của một phòng game cao cấp 5 sao theo mô hình Hàn Quốc có giá trị 10 tỷ đồng. Ảnh: Internet. Phòng game cao cấp của Uyên Pu được kết hợp với mô hình cà phê với thiết kế trông vô cùng chuyên nghiệp, nội thất xa hoa. Ảnh: Internet. Video: Độ Mixi nói gì về việc đóng cửa Youtube Gaming? Nguồn: VTV24

Pew Pew là một trong những streamer đời đầu hiện đang thành công nhất nhì Việt Nam. Ngoài công việc MC, diễn viên, Pew Pew còn sở hữu chuỗi cửa hàng bánh mì tại hai khu vực sầm uất tại TP HCM. Ảnh: FBNV. PewPew tiết lộ rằng số tiền anh bỏ vào đầu tư cửa hàng đã hơn nửa tỷ đồng, nếu như có làm ăn phát đạt thì cũng phải mất ít nhất 1 năm sau mới có thể hồi vốn, thậm chí hơn. Ảnh: Gamehub. Chuỗi cửa hàng của PewPew được thiết kế, bài trí theo phong cách riêng, đầu tư theo công nghệ nước ngoài, máy móc tiên tiến nên một ổ bánh cũng có giá cao hơn so với các cửa hàng bánh mì khác, khoảng 25.000 - 30.000 đồng/chiếc. Ảnh: GameK. Hot streamer Linh Ngọc Đàm cũng sở hữu quán cà phê mèo với thiết kế vô cùng xa hoa. Tuy không tiết lộ cụ thể chi phí đầu tư quán nhưng cô cho biết con số là vô cùng lớn. Ảnh: Internet. Hiện, quán của Linh Ngọc Đàm đang nuôi tổng 21 chú mèo. Ngày khai trương quán, do quá đông người hâm mộ đến ủng hộ, Linh Ngọc Đàm phải đóng cửa giữa chừng để đảm bảo an toàn trong mùa dịch. Ảnh: Internet. Ngoài công việc liên quan đến Esports, Tộc trưởng Độ Mixi (Phùng Thanh Độ) còn là người sáng lập của chuỗi đồ ăn vặt MixiFood và là ông chủ của cửa hàng quần áo MixiShop. Ảnh: GameK. MixiFood bao gồm các đồ ăn vặt được giới trẻ yêu thích như khô gà, cơm ruốc, hải sản rim....Ảnh: Internet. Còn thương hiệu MixiShop bán những chiếc áo hoodie, áo phông in hình game CS:GO, PUBG trên mỗi chiếc áo còn gắn logo đặc biệt của thương hiệu MixiGaming. Ảnh: Internet. Nữ streamer Uyên Pu cũng khá "mát tay'' trong lĩnh vực kinh doanh. Uyên Pu hiện sở hữu một quán ăn đông khách tại Sài Gòn và còn là cô chủ của một phòng game cao cấp 5 sao theo mô hình Hàn Quốc có giá trị 10 tỷ đồng. Ảnh: Internet. Phòng game cao cấp của Uyên Pu được kết hợp với mô hình cà phê với thiết kế trông vô cùng chuyên nghiệp, nội thất xa hoa. Ảnh: Internet. Video: Độ Mixi nói gì về việc đóng cửa Youtube Gaming? Nguồn: VTV24