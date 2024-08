Những phát minh kỳ quặc nhất thế giới, khó tin là có thật

1. Giày khiêu vũ không tách rời: Được phát minh vào những năm 1920, đôi giày này giúp các cặp đôi không bao giờ bị tách rời khi khiêu vũ. Tuy nhiên, nó lại gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười khi một trong hai người muốn dừng lại (Ảnh: Xwatch) 2. Bàn chải đánh răng chơi nhạc: Một phát minh khác đầy sáng tạo là bàn chải đánh răng chơi nhạc. Mỗi lần bạn đánh răng, chiếc bàn chải này sẽ phát ra một giai điệu vui nhộn. Mục đích của phát minh này là giúp trẻ em thích thú hơn với việc vệ sinh răng miệng hàng ngày. Dù vậy, nhiều người cho rằng việc nghe nhạc trong lúc đánh răng có thể gây xao nhãng và làm giảm hiệu quả làm sạch.(Ảnh: Enpis) 3. Áo khoác phát sáng cho chó: Dành riêng cho những người yêu thú cưng, áo khoác phát sáng cho chó là một phát minh vừa kỳ lạ vừa hữu ích. Với hệ thống đèn LED tích hợp, chiếc áo này giúp bạn dễ dàng tìm thấy chú chó của mình trong bóng tối. Mặc dù trông khá kỳ quặc, đặc biệt là khi thấy một chú chó nhỏ chạy quanh với bộ áo khoác phát sáng, nhưng đây là một sản phẩm được nhiều người ưa chuộng trong mùa đông.(Ảnh: AliExpress) 4. Dép làm mát bằng kem: Trong những ngày hè nóng bức, việc đi một đôi dép lạnh có thể là một trải nghiệm thú vị. Đó là lý do một nhà sáng chế đã tạo ra dép làm mát bằng kem. Đôi dép này có một ngăn chứa kem bên trong, giúp làm mát đôi chân của bạn khi bước đi. Tuy nhiên, ý tưởng này không được đánh giá cao về tính ứng dụng, đặc biệt là khi kem tan chảy.(Ảnh: Pinterest) 5. Máy nướng bánh mì in hình khuôn mặt: Nếu bạn muốn bắt đầu ngày mới với một chiếc bánh mì độc đáo, máy nướng bánh mì in hình khuôn mặt là phát minh dành cho bạn. Chỉ cần cung cấp một bức ảnh, chiếc máy sẽ in hình khuôn mặt bạn lên lát bánh mì nướng. Dù mang tính giải trí cao, nhưng nhiều người cho rằng điều này có thể gây ra chút... ám ảnh mỗi khi ăn sáng.(Ảnh: CellphoneS) 6. Găng tay chơi điện thoại: Trong mùa đông, việc sử dụng điện thoại cảm ứng có thể trở thành một thử thách khi bạn phải tháo găng tay để tương tác với màn hình. Để giải quyết vấn đề này, găng tay chơi điện thoại đã ra đời. Được thiết kế với chất liệu đặc biệt, găng tay này cho phép bạn thao tác trên màn hình cảm ứng mà không cần phải cởi bỏ. Tuy nhiên, điều này khiến nhiều người tự hỏi liệu chúng có thật sự cần thiết.(Ảnh: promax shop) 7. Ô giữ bàn chân khô: Những ngày mưa thường khiến đôi chân của bạn ướt đẫm dù đã mặc áo mưa. Đó là lý do ô giữ bàn chân khô ra đời. Chiếc ô nhỏ được gắn vào giày hoặc dép, giúp che chắn bàn chân khỏi nước mưa. Dù ý tưởng này khá kỳ quặc, nhưng nó đã thu hút được sự chú ý của nhiều người yêu thời trang.(Ảnh: Unnecessary Inventions) 8. Chăn chống ngáy: Chăn chống ngáy là phát minh dành cho những ai thường xuyên bị người khác phàn nàn về việc ngáy khi ngủ. Chiếc chăn này có cảm biến tích hợp, phát hiện tiếng ngáy và tạo ra các rung động nhẹ để khiến người sử dụng thay đổi tư thế ngủ, từ đó giảm ngáy. Mặc dù ý tưởng này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng nó đã giúp cải thiện giấc ngủ của nhiều người.(Ảnh: Pinterest) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát minh thay đổi thế giới của phương Tây ra đời ở Trung Quốc?

