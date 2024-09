Những phát hiện mới nhất về xác tàu Titanic

Theo ghi nhận mới nhất, lan can mũi tàu và các hiện vật khác, như bức tượng nữ thần Diana, đã bị hư hại. Tàu Titanic tiếp tục bị ảnh hưởng bởi muối, vi khuẩn ăn kim loại, và dòng hải lưu, khiến việc bảo tồn và ghi chép trở nên cấp bách. (Nguồn: RMSTitanic) Vào nửa đêm ngày14/4/1912, một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất lịch sử đã xảy ra: con tàu Titanic bị chìm. Trước khi chìm, Titanic đã đi được xấp xỉ hai phần ba quãng đường từ Southampton, Anh đến New York, Mỹ qua Đại Tây Dương sau khi rời Queenstown, Ireland, vào ngày 11/4/1912. Lúc 23:40 phút trong đêm tàu chìm, Titanic đã đâm phải một tảng băng trôi và bị thủng một đoạn dài ở bên mạn phải khiến nước tràn vào rất nhiều. Hai giờ rưỡi sau, Titanic gãy đôi làm hai phần và bắt đầu chìm hẳn. Phải tới 4 giờ sáng hôm sau, tàu Carpathia mới xuất hiện và tiến hành hoạt động cứu hộ. Khoảng hơn 1.500 người đã thiệt mạng trong thảm kịch này, trong tổng số hơn 2.200 hành khách cùng thủy thủ đoàn và nhân viên có mặt trên tàu. Thảm kịch Titanic không chỉ gây ám ảnh cho thế giới, mà còn là chủ đề cho rất nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình và văn học khác trong suốt 100 năm. Sự kiện là nỗi thất vọng và đau buồn, nhưng cũng giàu lòng can đảm và tình người trong những giây phút khó khăn. Titanic đã trở thành biểu tượng của sự hy sinh và kỷ niệm vĩnh viễn về những người đã mất trong thảm kịch đó. Mời quý độc giả xem thêm video: Xác tàu Titanic còn gì sau 111 năm dưới đáy biển?

