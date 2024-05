Những nền văn minh biến mất bí ẩn, mãi chưa tìm ra lời giải

1. Nền văn minh Olmec, Mexico: Phát triển mạnh vào khoảng 1.500 TCN, được biết đến với các phát minh về chữ viết, la bàn và lịch Trung Mỹ. Sự sụp đổ nền văn minh này có thể do biến đổi môi trường, phun trào núi lửa hoặc suy yếu nông nghiệp. 2. Đế chế Aksumite, Ethiopia: Từng là một cường quốc thương mại vào đầu Công nguyên, sụp đổ do sự mở rộng của đạo Hồi và mất lợi thế giao thương. 3. Nền văn minh Minoan, đảo Crete: Tồn tại từ khoảng năm 2700 TCN, phát triển mạnh với các cung điện nguy nga. Sụp đổ vào khoảng 1450 TCN do thảm họa thiên nhiên như động đất và phun trào núi lửa. 4. Nền văn minh Cucuteni-Trypillian, Ukraine & Romania: Phát triển từ khoảng 5500 TCN, đặc trưng của nền văn minh này là nghệ thuật gốm và tục đốt làng. Sự biến mất có thể do biến đổi khí hậu hoặc hòa nhập với các dân tộc khác. 5. Nền văn minh Nabatean, Jordan: Nổi tiếng với kỹ thuật thủy lợi và kiến trúc khắc vào sa thạch. Nền văn minh này sụp đổ sau khi bị La Mã xâm lược và mất dần do sự áp bức của các thế lực ngoại bang. 6. Cahokia, Illinois, Mỹ: Từng là trung tâm đô thị lớn nhất Bắc Trung Mỹ vào khoảng năm 1250, sụp đổ khoảng 100 năm trước khi người châu Âu đến do yếu tố môi trường hoặc xâm lược. 7. Nền văn minh Mycenae, Hy Lạp: Hùng mạnh vào khoảng năm 1600 TCN, biến mất vào khoảng năm 1100 TCN có thể do thiên tai hoặc xung đột nội bộ và ngoại bang. 8. Nền văn minh Moche, Peru: Phát triển từ năm 100 đến năm 800, nổi tiếng với các công trình kiến trúc và đồ gốm tinh xảo. Nền văn minh này biến mất có thể do ảnh hưởng của El Nino, một hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.

