Những món đồ công nghệ không thể thiếu cho ngôi nhà thông minh

Thiết bị lọc khí thông minh Airmega có thể hút 99,97% các phân tử khí trong không khí, bao gồm phấn hoa, vảy da đầu động vật và những chất gây dị ứng khác. Thiết bị này cũng có một cảm biến chống ô nhiễm bên trong có thể đo lường chất lượng không khí và phản ứng ngay lập tức, khiến không gian nhà bạn trở nên rất trong lành. Nếu chưa biết nhà cung cấp nào nổi tiếng với dịch vụ Internet dành cho các hộ gia đình thì hệ thống WiFi eeoro sẽ là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Combo bao gồm một thiết bị (hoặc bản quyền ứng dụng được cài đặt trên điện thoại) này sẽ mang đến cho bạn mọi thứ bạn cần về một hệ thống WiFi: đơn giản, đáng tin cậy và luôn trong trạng thái "hợp tác" (chẳng hạn như bạn sẽ không cần reset lại router một cách thủ công nữa). Các thiết bị báo khói (báo cháy) là một trong những công nghệ rất cần thiết cho ngôi nhà của bạn. Tuy nhiên, điều đáng buồn là chúng thường không hoạt động hoặc hoạt động "trái ý chủ nhân" trong những tình huống khẩn cấp nhất (chẳng hạn như bạn đang tổ chức một bữa tiệc vào buổi tối và có ai đó vứt thuốc lá hút dở giữa sàn....). May mắn rằng, Nest đã tạo ra Nest Protect – một loại cảm biến khói được sử dụng trong công nghiệp. Đây cũng là thiết bị báo động cho nhà thông minh đầu tiên mà bạn có thể đặt chế độ im lặng từ điện thoại mà không cần thêm bất cứ phần cứng nào cả. Nebia sử dụng công nghệ H2MICRO để phun ra hàng triệu giọt nước và tạo ra diện tích tiếp xúc với cơ thể gấp 19 lần so với vòi sen thông thường. Nhờ đó, da của bạn cũng sẽ được làm ẩm nhanh hơn trước. Vòi sen Nebia có thể tiết kiệm 70% nước nhưng vẫn đảm bảo mang đến cho bạn cảm giác vô cùng sảng khoải. Team phát triển Casper đã dồn hết tâm sức vào quá trình nghiên cứu, phát triển và dành 9 tháng làm việc tại các nhà máy để tạo ra những tấm bọt biển hoàn hảo nhất. Sau hơn 3.000 giờ thử nghiệm với hơn 100 vật mẫu, họ đã thiết kế được một miếng đệm lót phù hợp với phần lớn các tư thế ngủ và dáng người. Nhờ được sử dụng loại bọt biển có chất lượng cao, tính đàn hồi lớn và máy nén đặc biệt nên loại đệm này có thể mang đến cho bạn những đêm rất ngon giấc. Eight với Casper thực sự là một "cặp đôi hoàn hảo". Tấm phủ đệm được thiết kế để cá nhân hóa và cải thiện giấc ngủ của bạn. Nó cũng sẽ điều khiển và phân tích hơn 15 yếu tố - chẳng hạn như nhiệt độ và các chuyển động khi ngủ - để giúp bạn có được một giấc ngủ ngon lành nhất có thể. Thậm chí, Eight còn được đồng bộ với thiết bị theo dõi hoạt động để kiểm tra liệu các hoạt động hàng ngày sẽ tác động tới giấc ngủ như thế nào. Braava Jet là robot lau sàn nhà có thể giúp bạn hút bụi và lau sạch mọi vết bẩn ở những nơi khó chùi nhất. Tất cả những gì bạn phải làm đó là đặt một miếng lót sạch dưới thiết bị và nó sẽ tự động lau chùi hay làm khô sàn nhà, bất kể đó là sàn gỗ, đá hay gạch. Cho tới hiện tại, Nest là cái tên rất nổi tiếng và vẫn là thiết bị thuộc hàng tốt nhất khi kể đến dòng sản phẩm bộ điều chỉnh nhiệt độ. Quá trình cài đặt nhanh và sau khi được sử dụng khoảng một tuần, nó sẽ bắt đầu "học hỏi" các hành vi của bạn và tự động điều chỉnh nhiệt độ, chẳng hạn như giảm nhiệt độ khi bạn đi ngủ, tắt khi bạn ra khỏi nhà hay chuyển đổi sang một loại khí hậu khác..., tất cả đều được thực hiện trong nháy mắt. Ngoài ra, Nest cũng cho bạn biết tổng lượng tiền bạn tiết kiệm được mỗi tháng thông qua một bản báo cáo được hiển thị ngay trên điện thoại. Khá nhiều thiết bị trong ngôi nhà của bạn cần được kết nối với Internet. Do đó, khi reset router thường có nghĩa là bạn sẽ phải thực hiện thủ công thiết lập lại tất cả các thiết bị mà đã được kết nối với nó. Lúc này, hãy sử dụng Reset Plug. Tất cả những gì bạn phải làm là cắm router/modem vào ổ cắm và nó sẽ hoạt động như một WiFi Client để kiểm tra kết nối Internet. Đây là giải pháp làm vườn "trong nhà" đáng yêu nhất mà bạn từng thấy. Để sử dụng Click and Grow, nhiệm vụ bạn phải làm đó là cắm thiết bị vào ổ điện, thêm nước và phần còn lại nó sẽ lo cho bạn. Click & Grow sử dụng công nghệ được truyền cảm hứng của NASA để khiến các cây thảo dược phát triển nhanh hơn một cách tự nhiên mà không cần sử dụng phân bón, hormone kích thích tăng trưởng, thuốc trừ sâu hay bất kỳ một chất hóa học nào khác. Lò vi sóng June Intelligent được thiết kế rất kỹ lưỡng. Cho dù bạn là đầu bếp chuyên nghiệp hay không biết nấu ăn thì sản phẩm thông minh này cũng sẽ khiến công việc nấu nướng trở nên thú vị hơn bao giờ hết. June Intelligent được tích hợp 6 sợi carbon giúp làm nóng các cục pin bên trong để tự động làm các món quay, nướng... dễ dàng. Ngoài ra, tốc độ làm chín thực phẩm của thiết bị cũng nhanh hơn 25% so với các lò vi sóng thông thường. Then chốt cửa Lockitron được kết đôi với điện thoại và sẽ tự động mở cửa khi bạn gần về đến nhà. Lockitron sử dụng Bluetooth Low Energy, có nghĩa là nó có thể hoạt động ngay cả khi kết nối Internet yếu hay pin sắp cạn.

