Những màn lộ nhan sắc thật gây thất vọng của dàn “nữ thần” Tik Tok

Xuất hiện với gương mặt xinh đẹp trên mỗi clip thả thính, hot girl "trứng rán cần mỡ" nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt theo dõi trên Tik Tok. Tuy nhiên, không lâu sau đó, một số hình ảnh đời thường của cô nàng được chia sẻ với nhan sắc không được lung linh như thường thấy khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Nhan sắc thật khác một trời một vực so với nhan sắc trên các clip thả thính khiến nhiều người cho rằng cô nàng đã sử dụng nhiều filter làm đẹp chỉnh sửa nhan sắc khi quay Tik Tok. Tiểu Ngai - nữ thần Tik Tok với hơn 1 triệu người theo dõi được biết đến là một hình mẫu làm đẹp của các cô gái và là thước đo tiêu chuẩn người bạn gái đẹp trong mắt các chàng trai. Tuy nhiên mới gần đây nàng hot girl này bị ném đá dữ dội khi để lộ gương mặt thật kém sắc hơn hẳn so với những hình ảnh cô từng đăng tải. Cụ thể, gương mặt Tiểu Ngai để lộ nhiều khuyết điểm trong một lần livestream mà quên bật hiệu ứng làm đẹp. Dù đã trang điểm mắt mũi kỹ càng nhưng khi thiếu filter, nhìn cô nàng già đi trông thấy với làn da khá nhăn, khuôn mặt không được sắc sảo, khả ái thường thấy. Cô nàng Tuyết Di (đến từ Hồ Bắc, Trung Quốc) vốn là một gương mặt khá nổi đối với cộng đồng những người mê Tik Tok. Hot girl Tik Tok này sở hữu gương mặt rất xinh, sắc sảo, cô nàng này từng sở hữu một lượng fan hùng hậu và khiến nhiều bạn trẻ phát cuồng. Thế nhưng trong một lần vô tình tắt nhầm filter làm đẹp tự động lúc livestream, Tuyết Di khiến dân mạng ngỡ ngàng. Thiếu photoshop, hiệu ứng chỉnh sửa ảnh, cô nàng trông khá mập mạp, gương mặt to, đôi mắt lại hơi bé, sống mũi không cao lại thêm mái tóc có phần bù xù. Guazza là cái tên rất được hâm mộ trên nền tảng livestream Huya. Không chỉ sở hữu kỹ năng chơi game thượng thừa, cô nàng còn khiến các fan chú ý bởi vóc dáng gợi cảm cũng như gương mặt xinh đẹp của mình. Tuy nhiên, trong môt lần vô tình để mất filter làm đẹp, cô nàng đã vô tình lộ nhan sắc thật ngay trên sóng. A Leng là một trong những hot girl cover được yêu thích nhất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, cách đây không lâu, nữ streamer đã lộ loạt ảnh quá khứ cho thấy nhan sắc khác biệt so với hiện tại. Trung Quốc soạn thảo bộ quy tắc Livestream - Nguồn: VTV24

Xuất hiện với gương mặt xinh đẹp trên mỗi clip thả thính, hot girl "trứng rán cần mỡ" nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt theo dõi trên Tik Tok. Tuy nhiên, không lâu sau đó, một số hình ảnh đời thường của cô nàng được chia sẻ với nhan sắc không được lung linh như thường thấy khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Nhan sắc thật khác một trời một vực so với nhan sắc trên các clip thả thính khiến nhiều người cho rằng cô nàng đã sử dụng nhiều filter làm đẹp chỉnh sửa nhan sắc khi quay Tik Tok. Tiểu Ngai - nữ thần Tik Tok với hơn 1 triệu người theo dõi được biết đến là một hình mẫu làm đẹp của các cô gái và là thước đo tiêu chuẩn người bạn gái đẹp trong mắt các chàng trai. Tuy nhiên mới gần đây nàng hot girl này bị ném đá dữ dội khi để lộ gương mặt thật kém sắc hơn hẳn so với những hình ảnh cô từng đăng tải. Cụ thể, gương mặt Tiểu Ngai để lộ nhiều khuyết điểm trong một lần livestream mà quên bật hiệu ứng làm đẹp. Dù đã trang điểm mắt mũi kỹ càng nhưng khi thiếu filter, nhìn cô nàng già đi trông thấy với làn da khá nhăn, khuôn mặt không được sắc sảo, khả ái thường thấy. Cô nàng Tuyết Di (đến từ Hồ Bắc, Trung Quốc) vốn là một gương mặt khá nổi đối với cộng đồng những người mê Tik Tok. Hot girl Tik Tok này sở hữu gương mặt rất xinh, sắc sảo, cô nàng này từng sở hữu một lượng fan hùng hậu và khiến nhiều bạn trẻ phát cuồng. Thế nhưng trong một lần vô tình tắt nhầm filter làm đẹp tự động lúc livestream, Tuyết Di khiến dân mạng ngỡ ngàng. Thiếu photoshop, hiệu ứng chỉnh sửa ảnh, cô nàng trông khá mập mạp, gương mặt to, đôi mắt lại hơi bé, sống mũi không cao lại thêm mái tóc có phần bù xù. Guazza là cái tên rất được hâm mộ trên nền tảng livestream Huya. Không chỉ sở hữu kỹ năng chơi game thượng thừa, cô nàng còn khiến các fan chú ý bởi vóc dáng gợi cảm cũng như gương mặt xinh đẹp của mình. Tuy nhiên, trong môt lần vô tình để mất filter làm đẹp, cô nàng đã vô tình lộ nhan sắc thật ngay trên sóng. A Leng là một trong những hot girl cover được yêu thích nhất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, cách đây không lâu, nữ streamer đã lộ loạt ảnh quá khứ cho thấy nhan sắc khác biệt so với hiện tại. Trung Quốc soạn thảo bộ quy tắc Livestream - Nguồn: VTV24