Những loại nấm kịch độc nên tránh thật xa kẻo rước họa vào thân

1. Nấm Podostroma Cornu-damae: Là một trong những loại nấm độc nguy hiểm nhất hành tinh, Podostroma Cornu-damae có hình dáng giống bàn tay người và chứa độc tố trichothecene mycotoxin. Chúng gây tổn thương gan, thận, não, làm suy giảm tế bào máu, và có thể dẫn đến tử vong sau vài ngày. 2. Nấm Conocybe Filaris: Chứa độc tố amatoxin đặc biệt nguy hiểm, gây tổn thương gan nghiêm trọng và không thể chữa trị. Thường mọc trên các bãi cỏ và có nguồn gốc ở khu vực Thái Bình Dương, phía Tây Bắc nước Mỹ. 3. Nấm Webcap (Cortinarius rubellus): Rất độc, chỉ cần ăn một lượng nhỏ cũng đủ gây chết người. Chứa orellanine, một độc tố rất mạnh chưa có thuốc giải độc hiệu quả. 4. Nấm mũ đầu lâu mùa thu (Autumn Skullcap): Chứa chất độc amatoxin, gây tổn thương gan vĩnh viễn. Thường mọc trên những thân cây đã chết ở khắp nơi trên thế giới. 5. Nấm False Morel (Gyromitra esculenta): Hình dáng giống não người. Có thể gây tử vong nếu ăn sống, nhưng nếu được nấu chín đúng cách sẽ có hương vị tuyệt vời. 6. Nấm thiên thần hủy diệt (Destroying Angels): Cực độc với khả năng phá hủy hoàn toàn cơ thể người bằng độc tố amatoxin. Gây chuột rút, mê sảng, co giật, nôn mửa, và tiêu chảy. 7. Nấm mũ tử thần (Amanita phalloides): Chỉ cần 30g chất độc amatoxin (tương đương một nửa cây nấm) là đủ để giết chết một người trưởng thành. Là thủ phạm trong phần lớn các trường hợp tử vong do ăn nấm tình cờ hoặc đầu độc có chủ đích. 8. Nấm cựa gà (Claviceps purpurea): Mọc trên lúa mạch đen và các loại cây ngũ cốc. Chứa các alkaloid có tác dụng làm co mạch các cơ trơn và cơ tử cung. Với liều cao, có thể gây hoại thư, mê sảng và tử vong. Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng loài nấm giống y hệt như ngón tay người chết.

