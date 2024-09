1. Phù du (Ephemeroptera): Là một trong những loài động vật "đoản mệnh" nhất hành tinh, phù du chỉ sống được một ngày sau khi trưởng thành. Chúng dành phần lớn cuộc đời ở dạng ấu trùng dưới nước và chỉ nổi lên mặt nước để giao phối và đẻ trứng. (Ảnh: North American Insects & Spiders) 2. Ruồi giấm (Drosophila melanogaster): Ruồi giấm là một trong những loài côn trùng có vòng đời ngắn nhất. Chúng thường được sử dụng trong các nghiên cứu di truyền học do vòng đời ngắn và khả năng sinh sản nhanh. (Ảnh: BBC) 3. Gastrotricha: Gastrotricha là những sinh vật nhỏ bé sống trong môi trường nước ngọt và nước mặn. Chúng có vòng đời rất ngắn, chỉ kéo dài vài ngày.(Ảnh: Wikipedia) 4. Kiến bay (Ant drone): Kiến bay, hay còn gọi là kiến đực, có nhiệm vụ duy nhất là giao phối với kiến chúa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng thường chết ngay sau đó.(Ảnh: Critter Stop) 5. Bướm đêm (Ephemeral moths): Một số loài bướm đêm chỉ sống vài giờ sau khi nở, chủ yếu để giao phối và đẻ trứng.(Ảnh: Naturally Curious with Mary Holland) 6. Cá bống lùn (Eviota sigillata): Cá bống lùn là loài cá có tuổi thọ ngắn nhất trong số các loài động vật có xương sống. Chúng sống ấu trùng non khoảng 3 tuần ngoài biển, sau đó cố định tại một rạn san hô để trưởng thành và chỉ có khoảng 3 tuần rưỡi để sống ở dạng trưởng thành.(Ảnh: Fishes of Australia) 7. Chuột nhà (Mus musculus): Chuột nhà có tuổi thọ ngắn do nguy cơ ngộ độc thực phẩm và sự săn mồi từ các thiên địch như mèo và rắn. Mặc dù sống không lâu, chuột vẫn có khả năng sinh sản nhanh chóng.(Ảnh: dataZone) 8. Tắc kè hoa (Chamaeleonidae): Tắc kè hoa là loài bò sát có tuổi thọ ngắn nhất trong số các loài bò sát. Chúng thường sống không quá một năm do yếu tố di truyền và môi trường sống khắc nghiệt.(Ảnh: iNaturalist) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

