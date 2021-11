Những loài cá cảnh nước ngọt bản địa tuyệt đẹp của Việt Nam (2)

Cá hải long hay cá ngựa nước ngọt (Doryichthys boaja) dài 20-30 cm, sống ở các sông suối miền Nam. Từ thập niên 1990, chúng đã được khai thác ở hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai để làm cá cảnh xuất khẩu, đã nghiên cứu thành công qui trình sản xuất giống nhân tạo. Cá heo xanh (Yasuhikotakia modesta) dài 15-18 cm, phân bố ở lưu vực sông Mekong. Chúng được khai thác với số lượng hạn chế do tập tính sống chui rúc ở đáy, khó đánh bắt.Cá kim sơn hay cá he đỏ (Barbonymus schwanenfeldii) dài 20-35 cm, có ở lưu vực sông Mekong. Chúng được đánh bắt để làm cá cảnh cũng như thực phẩm. Cá mút rong, cá may hay cá nô lệ (Gyrinocheilus aymonieri) dài 20-25 cm, sinh sống ở sông Mekong. Vốn được đánh bắt làm thực phẩm, chúng được thuần dưỡng làm cá cảnh từ thập niên 1960. Cá mao ếch hay cá sư tử (Allenbatrachus grunniens) dài 15-20 cm, xuất hiện nhiều ở vùng biển Cần Giờ và hạ lưu đồng bằng sông Cửu Long. Loài cá cảnh mang vẻ ngoài kỳ lạ này có thịt rất ngon. Cá nóc da beo (Tetraodon fluviatilis) dài 12-17 cm, xuất hiện nhiều ở vùng cửa sông, rừng ngập mặn, các đầm tôm Nam Bộ. Chúng được xuất khẩu với số lượng hàng trăm nghìn con mỗi năm. Cá nóc mắt đỏ (Carinotetraodon lorteti) dài 5-6 cm, sống ở những thủy vực có dòng chảy ở Nam Bộ. Tương tự cá nóc biến, loài cá này mang trong mình độc tố tetrodotoxin, đã gây ra một số vụ ngộ độc cho người ăn chúng. Cá nóc số tám (Tetraodon biocellatus) dài 5-8 cm, được ghi nhận ở sông Mekong. Trữ lượng loài cá này trước đây khá nhiều, nay đã trở nên khan hiếm do bị khai thác quá mức để xuất khẩu. Cá neon Việt Nam hay cá kim tơ (Tanichthys micagemmae) dài 2-3 cm, được phát hiện vào năm 2001, trong một nhánh của sông Bến Hải ở tỉnh Quảng Trị. 45.000 con được xuất khẩu lần đầu vào năm 2005, đã gây tiếng vang ở thị trường Âu - Mỹ và Nhật Bản. Cá tỳ bà bướm đốm (Sewellia speciosa) dài 40-55 cm, sống ở các vùng đáy nước lưu vực sông Mekong. Chúng được xuất khẩu từ năm 2006 và cũng gây được sự chú ý trên thị trường thế giới. Cá tỳ bà bướm hổ (Sewellia lineolata) dài 5-8 cm, cư ngụ trên các tảng đá trong vùng nước chảy xiết của các con suối miền Trung. Chúng được tái phát hiện vào năm 1994 (từng được ghi nhận giữa thế kỷ 19 nhưng không được nhắc đến trong 150 năm sau đó), xuất khẩu từ năm 2004. Cá thủy tinh hay cá trèn giấy (Kryptopterus bicirrhis) dài 10-15 cm, được ghi nhận ở lưu vực sông Mekong. Gây ấn tượng nhờ cơ thể trong suốt, loài cá cảnh này được khai thác khá nhiều trong tự nhiên. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.

Cá hải long hay cá ngựa nước ngọt (Doryichthys boaja) dài 20-30 cm, sống ở các sông suối miền Nam. Từ thập niên 1990, chúng đã được khai thác ở hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai để làm cá cảnh xuất khẩu, đã nghiên cứu thành công qui trình sản xuất giống nhân tạo. Cá heo xanh (Yasuhikotakia modesta) dài 15-18 cm, phân bố ở lưu vực sông Mekong. Chúng được khai thác với số lượng hạn chế do tập tính sống chui rúc ở đáy, khó đánh bắt. Cá kim sơn hay cá he đỏ (Barbonymus schwanenfeldii) dài 20-35 cm, có ở lưu vực sông Mekong. Chúng được đánh bắt để làm cá cảnh cũng như thực phẩm. Cá mút rong, cá may hay cá nô lệ (Gyrinocheilus aymonieri) dài 20-25 cm, sinh sống ở sông Mekong. Vốn được đánh bắt làm thực phẩm, chúng được thuần dưỡng làm cá cảnh từ thập niên 1960. Cá mao ếch hay cá sư tử (Allenbatrachus grunniens) dài 15-20 cm, xuất hiện nhiều ở vùng biển Cần Giờ và hạ lưu đồng bằng sông Cửu Long. Loài cá cảnh mang vẻ ngoài kỳ lạ này có thịt rất ngon. Cá nóc da beo (Tetraodon fluviatilis) dài 12-17 cm, xuất hiện nhiều ở vùng cửa sông, rừng ngập mặn, các đầm tôm Nam Bộ. Chúng được xuất khẩu với số lượng hàng trăm nghìn con mỗi năm. Cá nóc mắt đỏ (Carinotetraodon lorteti) dài 5-6 cm, sống ở những thủy vực có dòng chảy ở Nam Bộ. Tương tự cá nóc biến, loài cá này mang trong mình độc tố tetrodotoxin, đã gây ra một số vụ ngộ độc cho người ăn chúng. Cá nóc số tám (Tetraodon biocellatus) dài 5-8 cm, được ghi nhận ở sông Mekong. Trữ lượng loài cá này trước đây khá nhiều, nay đã trở nên khan hiếm do bị khai thác quá mức để xuất khẩu. Cá neon Việt Nam hay cá kim tơ (Tanichthys micagemmae) dài 2-3 cm, được phát hiện vào năm 2001, trong một nhánh của sông Bến Hải ở tỉnh Quảng Trị. 45.000 con được xuất khẩu lần đầu vào năm 2005, đã gây tiếng vang ở thị trường Âu - Mỹ và Nhật Bản. Cá tỳ bà bướm đốm (Sewellia speciosa) dài 40-55 cm, sống ở các vùng đáy nước lưu vực sông Mekong. Chúng được xuất khẩu từ năm 2006 và cũng gây được sự chú ý trên thị trường thế giới. Cá tỳ bà bướm hổ (Sewellia lineolata) dài 5-8 cm, cư ngụ trên các tảng đá trong vùng nước chảy xiết của các con suối miền Trung. Chúng được tái phát hiện vào năm 1994 (từng được ghi nhận giữa thế kỷ 19 nhưng không được nhắc đến trong 150 năm sau đó), xuất khẩu từ năm 2004. Cá thủy tinh hay cá trèn giấy (Kryptopterus bicirrhis) dài 10-15 cm, được ghi nhận ở lưu vực sông Mekong. Gây ấn tượng nhờ cơ thể trong suốt, loài cá cảnh này được khai thác khá nhiều trong tự nhiên. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.